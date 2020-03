Horoscop DRAGOSTE 30 martie - 5 aprilie 2020. Este abia inceputul!

Dar de departe cea mai mare veste a saptamanii este conjunctia dintre Jupiter si Pluto in Capricorn.

Ea va avea loc de 3 ori in acest an iar prima data are loc duminica 5 martie. Acesta este un eveniment masiv al Cosmosului. Ultima data cand cele doua au fost in aceasta formula astrala a fost pe la mijlocul anilor '50 si conjunctia lor a fost precursoarea societatii moderne vestice. Atunci a avut loc in Leu, insa acum este in maturul Capricorn care este realistul zodiacului. Putere, responsabilitate, bani si supravietuire sunt temele cheie acum, mai ales in conjunctura mondiala actuala. Nevoile de baza trec mai intai...si este abia inceputul. Aceasta noua abordare a moralitatii felului in care traim este doar inceputul.

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Urmeaza o saptamana calma. Simti nevoia sa stai in casa si sa petreci momente minunate, intime, romantice in compania persoanei iubite. Dedica timp de calitate relatiei de cuplu si tine departe problemele create de rutina. Relatia de cuplu se echilibreaza prin comunicare si empatie. Daca esti singur sunt sanse mari sa faci cunostinta cu o persoana foarte atragatoare in viitorul apropiat.

Horoscopul dragostei Taur

Trebuie sa-ti spriji partenerul si sa-l ajuti sa-si rezolve problemele cu care se confrunta. Prioritatea ta numarul 1 este relatia de cuplu asa ca nimic altceva nu conteaza. Esti singur? Este momentul potrivit sa abordezi persoana de care esti interesat. Mai ales ca ai mare incredere in fortele proprii.

Horoscop dragoste Gemeni

Dragostea joaca un rol important in prima parte a saptamanii. Persoana iubita va fi o sursa de inspiratie pentru tine. Atitudinea ta dragastoasa nu face decat sa aduca si mai multa afectiune in relatia voastra. Dragostea pe care o simti va sterge orice sentiment de anxietate asa ca te simti sigur pe tine si in celelalte zone ale vietii tale. Daca nu esti intr-o relatie serioasa, finalul de spatamana iti va adicuce dinamism si iti vei exprima sentimentele fata de persoana care te fascineaza de ceva vreme.

