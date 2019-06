Horoscop dragoste săptămâna 1-7 iulie 2019. Eclipsa de Soare şi Marte în Leu! Energia sexuală e în creştere

Saptamana 1-7 iulie 2019 este una speciala din punct de vedere astrologic. Marte, zeul sexual al astrologiei se muta in zodia LEU de la 1 iulie si va sta aici pana pe 18 august, punandu-ti inima pe foc si transformandu-te in 7 saptamani intr-o alta versiune a ta! Mai mult, Marte intra in Leu in timp ce suntem in energia celor 2 eclipse puternice ale verii (2 iulie si 16 iulie).