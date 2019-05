Horoscop dragoste săptămâna 13-19 mai 2019. O săptămână excitantă. Mix de aventuri pentru zodii

Horoscop dragoste. Evenimente majore in saptamana 13-19 mai 2019. O Luna plina florala in Scorpion, Venus face sextil cu Marte si conjunctie cu Uranus aduc un foc de artificii intens! Este o saptamana pasionala, excitanta si plina de evenimente pe care cu greu le vom uita. Astrele ne ofera un mix de aventuri care au ca punct culminant Luna plina sexy in Scorpion.