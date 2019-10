Horoscop DRAGOSTE saptamanal 14-20 octombrie 2019. Cine are noroc in amor?

Luna plina in Berbec din noaptea de duminica 13 octombrie spre luni 14 octombrie continua sa vegheze saptamana cu energiile sale intense; norocul continua sa fie de partea noastra si il vom vedea in saptamanile ce urmeaza.



Mai multe detalii despre intregul context astral al saptamanii, citeste aici, in Horoscopul general 14-20 octombrie 2019.



Horoscop dragoste Berbec



Te simti excelent, iar libidoul se afla la cote ridicate. Datorita influentelor pozitive ale stelelor ai sansa de a corecta orice greseala si sa-ti imbunatatesti relatia de cuplu. Ai tot ce-ti trebuie pentru a obtine rezultate excelente. Daca esti singur, deschide bine ochii pentru ca o persoana noua va intra in viata ta si-ti va aduce tot ce-ti lipsea pana acum.



Horoscop dragoste Taur



Revitalizezi relatia de cuplu datorita dispozitiei de care dai dovada spre erotism si romantism. Iar partenerul de cuplu iti raspunde pe masura. Va veti apropia si mai mult unul de celalalt, iar dragostea dintre voi va deveni si mai puternica. Esti singur? Norocul iti va aduce in cale o persoana fascinanta, asa ca n-o lasa sa scape.



Horoscop dragoste Gemeni



Stii exact care sunt lucrurile care nu functioneaza in relatia de cuplu. Totodata, stii si ce trebuie facut pentru a le rezolva. Nu uita, totusi, sa-ti controlezi temperamentul pentru a nu da de necaz. Fii diplomat, discuta cu maturitate pentru ca doar asa veti gasi cele mai bune solutii. In final, relatia voastra va deveni mai puternica. Singur? NU te inchide in tine, daca esti un pic mai sociabil esti mai usor de abordat.



