Horoscop DRAGOSTE săptămânal 18-24 noiembrie 2019. Află ce-ţi aduc TREI evenimente astrale mari, în amor!

Trei evenimente majore au loc in aceasta saptamana. Marte, planeta rosie a actiunii, energiei, impulsului, confruntarilor se muta in Scorpion pentru a sta aici sase saptamani. Soarele se muta in zodia Sagetator pentru patru saptamani. Iar vestea care va incanta pe toata lumea: de miercuri scapam de Mercur retrograd pe acest an!