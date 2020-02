Horoscop eveniment: Soarele în ZODIA PEŞTI 2020! Ce SCHIMBĂRI INEVITABILE aduce pentru fiecare ZODIE

Semnul Pesti, ultimul din cele 12 zodii, este prezentat ca doi pesti ce inoata in directii opuse.

Ei simbolizeaza dualitatea prezenta in viata noastra. Energia Pestilor incapsuleaza atat intunericul cat si lumina din noi. Pana sa ajunga la zodia Pesti, Soarele a trecut prin toate celelalte 11 zodii.

Pestii sunt ultima statie din cele 12 a calatoriei Soarelui prin zodiac. In acest an, de la sezonul Pesti 2019 si pana acum, si noi am calatorit impreuna cu Soarele prin toate zodiile, am crescut si ne-am schimbat, am castigat, am pierdut, am plans si am fost fericiti iar fiecare eveniment ne-a facut sa fim mai intelepti si mai emotionali.

Pestii sunt scena finala, cea in care tragem concluziile.

Zodia Pesti 2020 aduce inchiderea provocarilor pe care le-am avut si ne face mai intregi ca inainte. Ne ajuta sa reflectam la vietile noastre din ultimul an si sa ne implicam in ele intr-un mod mult mai bun. Putem invata multe din trecut dar nu putem sa traim in prezent daca nu ne desprindem de trecut.

Fiecare noua miscare a Soarelui in alta zodie aduce o inevitabila schimbare a energiei dominante. Soarele inseamna personalitatea noastra si imprima ritmul vietii noastre zilnice. Soarele in Pesti nu inseamna acelasi lucru pentru oameni ca Soarele in Varsator, desigur. Sa ne pregatim, asadar, sa trecem de la vibratia Varsatorului – logic, pragmatic, futurist, vizionar si detasat emotional – la valuri valuri de emotii, sensibilitati si spirit de coeziune, adica vibratia Pestilor.

Avem nevoie de zodia Pesti 2020 ca sa tragem o gura de aer, sa simtim ce e de simtit chiar daca exageram, sa punem laolalta toate bucatile de puzzle adunate de peste an si sa ni le asumam ca parte din cine suntem, ca sa putem porni pe un nou drum dupa ce se termina acest sezon si Soarele isi reia un nou ciclu de un an.

Soarele in zodia Pesti 2020 inseamna robinet deschis la multe emotii si sensibilitati aproape din orice subiect.

Chiar daca esti nascut sub o zodia pragmatica de pamant sau lejera de aer, tot te vei simti nefiresc de indecis, delicat, sensibil si visator. Mai mult, poti sa fii "cablat" si pe starile, emotiile si "toanele" altora, mai ales ca Pestii este despre NOI si mai putin despre EU. E bine de retinut, ca sa stii si sa ramai centrat in propria ta energie atunci cand acest lucru e important.

Nu e rau sa traim si cu starea de visare si cu capul in nori, este nevoie si de ea, insa energia incetosata dictata de Neptun, unul din guvernatorii Pestilor, ne distrage de la lumea reala daca nu suntem atenti. Pe de alta parte, cealalta planeta ce guverneaza Pestii este Jupiter, deci ne asteptam ca influenta norocosului si imbelsugatului Jupiter sa se reverse asupra noastra.

Sezonul Pestilor este o perioada de meditatie.

Cu Soarele in Pesti, mottoul de baza este: ia-o usurel! Oricum usurel trebuie sa o si luam, mai ales ca din 17 februarie Mercur a intrat in retrograd, deci in timpul sensibilului Pesti. Este primul retrograd al lui Mercur si de fapt al anului 2020 care aduce, asa cum stim, unele probleme de tehnologie, de comunicare, intarzieri in calatorii sau nepotriviri de planificare – toate acestea facandu-ne sa ne simtim foarte emotionali. Cum sa iesim din ele si sa le gestionam? Luand-o usurel!

Pe de alta parte, in zodia Pesti este timpul sa lasam intuitia, compasiunea si imaginatia sa ne conduca. Putem aborda fara presiune subiecte ce alta data ne pareau imposibile.

Ca sa ne simtim bine in aceasta perioada, e important sa nu ne asteptam la certitudini intr-un mod foarte concret si fizic. De exemplu, daca astepti o oferta de job dupa un interviu bun sau daca planurile pentru o vacanta tot nu s-au legat ferm, nu te stresa.

Tot ce ai nevoie este sa ai CREDINTA CA VA FI BINE si totul va veni la momentul potrivit.

In sezonul Pesti, lucrurile sunt in curs de procesare ! Si vei primi mereu semne ca totul e spre bine, daca inveti sa le vezi si descifrezi in loc sa te stresezi. Deci ai incredere in instinctele tale si nu te teme sa te lasi condus de intuitie in cea mai prolifica perioada pentru asa ceva – sezonul Pestilor.

Acum este si o buna perioada sa meditezi cat mai mult, sa mergi la cursuri creative sau sa stai singur mai mult, cu gandurile tale ca sa iti simti mesajele divine si intuitia. Este timpul sa te reconectezi mai bine cu visele tale si cu cine esti. Insa nu putem sta nici doar asa, degeaba si visand, asteptand ca Universul sa se ocupe de tot pentru noi, oricat de frumos ar suna.

In Pesti, nu suntem doar visatori ci ne luam visul si il facem real dar fara graba si asteptari urgente.

Sa nu trecem cu vederea importanta acestui sezon Pesti in viata fiecaruia pentru tot restul anului. Acum este perioada cea mai prolifica in care sa aprofundezi, bazat pe ce simti si pe ce iti dicteaza intuitia, ce vrei sa realizezi in lunile urmatoare si sa faci actiuni daca gasesti oportunitatile potrivite.

Cuvintele cheie pentru zodia Pesti: sensibil, cu imaginatie, irational, inspirational, adaptabil, empatic, multe fatete, intuitiv, impresionabil, emotional.

Pestii sunt un semn de apa mutabil. Omul in Pesti este emotional si flexibil, capabil sa navigheze prin apele vaste si schimbatoare ale sentimentelor. Pestii se simt confortabili intr-o lume ceva mai neclara, fiind mai retinuti in fata definitiilor precise ale faptelor si datelor. Vad lumea in umbre multinuantate in loc de alb si negru si sunt capabili sa vada adevarul din mai multe puncte de vedere.

Pentru Pesti, realitatea este fluida si schimbatoare si greu de distins din lumea viselor si a imaginatiei creative. De aceea Pestii se simt fericiti cand isi pot exprima lumea interioara asa de bogata si se folosesc de sensibilitatea lor unica artistica, empatica si spirituala.

Pestii, ca ultim semn al zodiacului, se si comporta ca acei oameni care au vazut si auzit totul si isi permit luxul de a trai viata la un alt nivel, dincolo de cotidianul stresant, mult mai permeabili, adaptabili, toleranti, dornici sa experimenteze unitatea si staera de gratie. De aceea, sub Pesti au loc cele mai puternice revelatii religioase, umanitare, divine.

Ce sa faci si ce sa nu faci cat timp Soarele este in zodia Pesti 2020

Acum ca Soarele este in Pesti pana pe 20 martie 2020, si pentru noi se va amplifica lumina pusa pe ce visam si pe ce tanjim, dar si pe ce suferim si pe capacitatea noastra de compasiune si transcedenta. Exista si mare potential pentru initiativa de a realiza un vis romantic sau creativ. Este o perioada emotionala in care ratiunea trece pe plan secund.

Lucruri bune de facut cu Soarele in Pesti:

Lasa inspiratia sa curga. Fii creativ, scrie, picteaza, danseaza....

Bucura-te de iubirea fantastica, romantica, magica

Mergi dupa visul tau si fa-l sa se intample

Manifesta empatie si compasiune – ajuta pe cineva

Roaga-te, mediteaza, conecteaza-te cu centrul tau spiritual.

Evadeaza la tara, in natura, preferabil aproape de o apa.

Cultiva-ti imaginatia : uita-te la filme, asculta muzica, joaca-te, citeste carti bune.

Ce sa eviti cu Soarele in Pesti:

Sa ai mentalitate de victima, sa iti permiti sa aluneci in compatimire de sine

Sa ai credinta oarba in asa zisi salvatori si guru

Sa exagerezi in sentimentalisme si sa fugi de faptele concrete

Sa abordezi tactici meschine si lipsite de onestitate

Cum iti afecteaza zodia tranzitul Soarelui in zodia Pesti 2020?

Zodia Pesti 2020. BERBEC

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2020 pentru tine este o perioada in care sa stai sub radar. Intuitia iti este mult mai puternica acum, la fel si abilitatea ta de a valorifica energiile colective. Februarie poate aduce unele blocaje de departe sau care au legatura cu unele institudii educationale sau legale. Insa martie poate aduce multa sustinere din spatele scenei pentru cariera ta.

Zodia Pesti 2020. TAUR

Tranzitul Soarelui in Pesti pana pe 20 martie 2020 pentru tine pune o lumina puternica asupra implicarilor de grup, prieteniilor si aliantelor. Evita negocieri finale in februarie. Martie insa este o buna perioada sa te conectezi cu prieteni ce te imputernicesc, mai ales daca sunt de departe.

Citeşte contin uarea pe SFATULPARINTILOR.RO.