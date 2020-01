Horoscop FEBRUARIE 2020. Mercur retrograd, sezonul Pestilor sau iubirea Sf Valentin? Energii mixte in a doua luna de deceniu!

Februarie ne cam pune sa ne gandim mult in afara zonei de confort, pana la urma urmei este un an al saltului spre mai bine, sa rafinam cele mai inspirate idei. Este totodata luna in care se sarbatoreste cu mult fast comercial ziua indragostitilor. Nu este o zi influentata de astre insa este un moment in care ne putem pune atentia mai mult asupra acestui sentiment unic ce sta la baza evolutiei vietii pe pamant.

Reviziteaza-ti un vis mult indragit in timpul lui Mercur retrograd!

Mercur, cea mai activa planeta in ceea ce priveste miscarile retrograde, 3 in acest an, se pregateste sa intre retrograd in Pesti pe 17 februarie, deci ne da ocazia sa revizitam un vis drag, sa il verificam daca mai e de actualitate si sa il rafinam. Da, si apoi sa si actionam spre el ! Da, Mercur o fi retrograd dar Marte, planeta actiunii si energiei, este foarte activ in februarie, ne energizeaza si ne motiveaza sa fim in miscare cu cele mai inspirate, geniale sau romantice idei, in special cu cele care au fost puse in uitare din varii motive.

Toate cele trei planete personale schimba zodia in aceasta luna.

Mercur intra in Pesti pe 3 februarie, moment la care incepe si perioada sa de umbra pre-retrograda. Mercur va ajunge inapoi in Varsator si pe 10 martie abia va iesi din retrograd. Timp suficient sa luam la mana idei vechi dar inca bune de luat in calcul pentru viata noastra. Dar Uranus va avea un sextil cu Mercur retrograd, deci mesajul este sa incercam o abordare proaspata, atipica, spontana.

Venus intra in Berbec – aceasta zodie de eroi – pe 8 februarie. Daca ceva ne garanteaza succesul in amor este abordarea directa, a la Berbec. De fiecare data cand Venus se intalneste cu energia Berbecului, nu e alta cale de apropiere sau consolidare de relatii decat stilul direct, chiar „smuls".

Marte intra in Capricorn pe 16 februarie, parasind aventurosul Sagetator si pregatind energia aceea orientata spre cariera si munca a Capricornului. Ceea ce parea doar o idee aventuriera de viitor sub Sagetator devine acum un obiectiv bine definit si orientat spre rezultat pentru ca intra Capricornul in actiune.

Marte in Capricorn se alatura lui Saturn, Pluto, Jupiter si Nodul Lunar Nord, deci pune-ti hainele de job si succes, e de treaba !

Tot pe 16 februarie are loc ultima zi de Mercur direct, deci Universul ne spune clar ca e vremea sa ne reintoarcem la ceva pentru care inima ne batea candva cu pasiune si speranta, sa o rafinam, sa cautam comoara din ea si sa actionam ajutati de Marte. Se anunta un Mercur retrograd interesant, insa evita sa cumperi echipamente tehnologice de amploare in perioada 17 februarie – 10 martie.

Vom avea Luna plina in Leu si Luna Noua in Pesti, ambele avand alaturi planeta actiunii Marte care actioneaza ca un sustinator motivational ! Luna plina in Leu are loc pe 9 februarie si este o Luna plina energizanta ce ne va incalzi inimile. Ne da ocazia sa sarbatorim si sa ne punem energia si pasiunea in ceva sau cineva care rezoneaza direct cu inima noastra.

Sa nu uitam insa schimbarea sezonului Soarelui ! In 19 februarie, Soarele intra in Pesti, Luna Noua este in Pesti, deci energia Pestilor trece la putere.

Ultimele zece zile ale lunii februarie se anunta speciale pentru tot ce va urma. Ceva plin de inspiratie se va naste acum si aici.

Ultimul eveniment ca mentionare dar nu ca importanta este minunatul sextil dintre aducatorul nostru de noroc Jupiter si visatorul Neptun.

Este unul din cele mai optimiste si frumoasee aspecte ce definesc anul 2020 si are loc pe 20 februarie, cu efecte suficient de mult in timp ulterior. Este exact ce avem nevoie pentru a ne ridica starea psihica la finalul melancoliei de iarna. Un final de luna visator, romantic si inspirat sa fie !

Iata horoscopul zodiei tale pentru februarie 2020:

Horoscop lunar FEBRUARIE 2020. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mai mult timp doar pentru tine, iata numele jocului tau in februarie. Tanjesti dupa asemenea momente pentru ca sunt multe teme care abia asteapta sa fie lucrate. Capata claritate ce nevoi ai, ce ai de facut si apoi abia mergi mai departe asa cum doar tu stii, profesional sau personal. Fa-ti timp in agenda lunii pentru orice fel de cursuri, carti care sa iti creasca nivelul cunoasterii sau pentru proiecte creative pentru care esti pregatit. Februarie este luna in care sa investesti in tine orice : timp, bani, energie, iubire. Lasa-ti intelectul sa fie stimular. Ai determinarea necesara ca orice sa fie posibil. Daca ar fi sa tii cont de un singur lucru in aceasta luna acesta ar fi : Inscrie-te la un curs de care esti interesat de mult timp sau discuta cu superiorii tai pentru oportunitati de dezvoltare profesionala la munca.

Horoscop luna FEBRUARIE 2020. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ce esti pregatit sa schimbi la tine, Taurule ? Februarie te incurajeaza sa iti privesti tiparele ce te-au mentinut in zona de confort, obiceiurile care te-au impiedicat sa ai tipul de iubire, succes sau crestere pe care o cauti si astepti. Februarie este o fereastra de oportunitate pentru tine sa adopti un nou mod de a gandi, sa vezi unde tinzi sa te blochezi din nou si din nou. Unde iti sabotezi propriile granite sau subminezi propriul progres ? Unde te tii inapoi de la a face acele lucruri pe care chiar vrei sa le faci ?Fii bland cu tine pe masura ce lucrezi la aceste intrebari. Te poti simti ceva mai sensibil decat de obicei si astrele te invita sa te focusezi pe a urma pasi mici in loc sa te coplesesti cu presiunea unei transformari peste noapte. Daca ar fi sa tii cont de un singur lucru in aceasta luna acesta ar fi : Identifica ce vrei sa schimbi la tine in acest an. Incepe sa lucrezi la un plan ca sa integrezi acel obiectiv in viata ta.

