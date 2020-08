Horoscop Luna Noua in Leu, 18 august 2020. Esti atat de curajos precum e nevoie pentru ce va urma 6 luni?

Luna Noua din 18 august aduce o puternica energie solara pe fondul in care Lunile Noi sunt generatoare oricum de energiile noilor inceputuri. Cerul noptii va fi intunecat iar noi ne vom intoarce spre propriul soare interior ca sa luminam parti din noi care au fost ascunse pana acum in spatele umbrelor, iar de acolo sa punem seminte pentru ce va sa vie in vietile noastre, cu voia divina.

Anul 2020 a oferit multe amanari si blocaje dar si oportunitatea pentru cresteri si transformari majore.

Pe acest fond, Luna Noua in Leu din 18 august ne intreaba:

Cum vei face cel mai bun lucru din timpul de viata ce ti s-a mai dat ? Cum iti vei maximiza ce a ramas din acest an?



Pentru unii va fi despre a termina proiecte, altii vor avea de invatat sa se odihneasca sau sa isi dedice timp pentru starea de bine.



Nu e un mod corect sau gresit, doar sa nu renunti la tine si la visele tale.

Fa tot ce poti mai bun in mod autentic si priveste ce miracole si oportunitati poti trai de acum inainte.

Vom fi ghidati de Luna Noua in energia acestui nou inceput pentru a doua jumatate a anului. Leul ne da un ajutor optimist care ne reaminteste sa traim la maxim clipele vietii si ce ne-a mai ramas din acest an.



Mai este insa un aspect specific al momentului : planeta Marte ce raspunde de confruntari si agresivitati este foarte activa in vecinatatea Lunii Noi. Marte joaca un mare rol in cum va fi a doua parte a acestui an transformator!

Marte ne va inspira si impinge de la spate sa actionam in baza noilor idei al acestui nou inceput.

Ne va creste nivelul de energie ca sa reusim sa fim in echilibrul necesar. Ceea ce s-a manifestat deja si se manifesta in viata ta este ceea ce ai nevoie, deci ai incredere in ritmul si ciclurile corpului tau si destinului tau. Ai rabdare cu tine si gandeste-te la moduri in care sa iti mentii energia in balanta si finete, sa o protejezi. Lucreaza cu cristale, cu uleiuri esentiale, fa bai cu sare.



Marte e o planeta a actiunii deci fa si miscare fizica, mananca bine, fa exercitii de respiratie, tot ce e benefic pentru corpul tau fizic.



Luna Noua in Leu din 18 august are potenta sa scoata lucruri din intuneric, putem vedea informatii ascunse cum ies la lumina sau adevaruri dureroase aparand sa fie vazute.



Ce iese acum este pentru a fi curatat si eliberat pentru totdeauna.

Uneori umbrele trebuie sa fie expuse inainte de a se reintoarce in lumina.

Datorita lui Marte, putem vedea tensiuni in lumea din jur sau cu cei dragi. Desi atmosfera se poate infierbanta, e important sa ne mentinem centrati si sa actionam dintr-un spatiu de iubire si compasiune.



Nu stim cum se simte sa pasim in pantofii altui om, deci sa ramanem cu mintea si inima deschise si sa stim ca fiecare face ce poate mai bine de la nivelul sau de constiinta.

In concluzie, Luna Noua in Leu ne va da energia luminoasa de a ne descurca cu potentialele tensiuni ce pot pluti in jur. Ramai conectat la aceasta lumina, respira-i puterea si focul interior ce ti se ofera.



Tine-ti intentiile, pasiunile si iubirea treze si nu uita ca ele sunt suficient de puternice si stralucitoare incat sa te ghideze prin orice este nevoie sa iasa din intuneric cu ocazia acestei Luni Noi din 18 august.

Luna noua in Leu – BERBEC

Aceasta Luna Noua te face sa te simti jucaus, cu chef de flirt si distractie iar cu planeta ta coordonatoare Marte care supraincarca acest eveniment astral vei primi energie si zel in plus, devenind de neoprit pe proiecte creative sau hobbyuri noi. Fii social, imbratiseaza-ti partea artistica si lasa pasiunea sa te duca spre urmatoarea etapa a vietii tale.

Luna noua in Leu – TAUR

Casa ta este sanctuarul tau deci lasa-te inspirat sa o faci palatul estetic pe gustul tau asa cum meriti. Foloseste energia Lunii Noi ca locuinta sa iti reflecte partea creativa. Muta mobile, fa o rama deosebita la o pictura, cumpara accesorii noi care sa adauge culoare si vibratie spatiului tau.

Luna noua in Leu – GEMENI

Socializarea si conectarea cu vechi prieteni iti va aduce multa bucurie si inspiratie sub lumina acestei Luni Noi. Petrece timp cu prieteni dragi sau recupereaza din discutiile din grupurile de care apartii in online. Vei vedea ca aceste conversatii iti vor reinnoi pasiunea si energia.

