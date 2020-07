Horoscop lunar DRAGOSTE AUGUST 2020. Ce zodii vor fi favorizate de intrarea lui Venus in Rac?

Afla in continuare cum se va rasfrange intreaga conjunctura astrala asupra vietii amoroase a zodiilor, in luna august 2020.

Horoscop lunar DRAGOSTE AUGUST 2020 pentru BERBEC

Viata amoroasa este principal preocupare in aceasta luna de vreme ce se afla sub influenta stelelor. Dragostea si emotia iti vor afecta actiunile de zi cu zi. Sarmul si carisma se afla la cote inalte asa ca vor influenta pozitiv relatia de cuplu. Daca esti singur, esti pe cale sa atragi o persoana interesanta. Viata personala va fi plina de pasiune asa ca nu ar fi exclus sa se anunte si o sarcina. Daca esti singur, asteapta-te la multe surprize incapand cu jumatatea lunii. Ai o viata sociala activa, ai multe intalniri minunate impreuna cu prieteni. Ai posibilitatea sa cunosti o multime de oameni si, cine stie, printre acestia s-ar putea sa-ti gasesti sufletul pereche.

Horoscop lunar DRAGOSTE AUGUST 2020 pentru TAUR

Miscarea planetelor activeaza romanticul din tine. Esti sociabil, incantator lucruri care iti sunt de ajutor cand este vorba despre iubire, relatie de cuplu sau oficializarea unei relatii. Daca ai deja pe cineva special in viata ta, insa lucrurile au inceput sa treneze acum este momentul sa aduci un aer proaspat. In primele 20 de zile din augut vei fi interesat de intarirea legaturilor cu membrii familiei. Mentii cu succes un echilibru, ceea ce aduce un plus de liniste intre voi. Ai posibilitatea de a te bucura de cateva momente minunate alaturi de persoana iubita, ceea ce duce relatia de cuplu la nivelul urmator. Daca esti singur, atractivitatea de care dai dovata te ajuta sa cuceresti persoana pe care ai pus ochii.

Horoscop lunar DRAGOSTE AUGUST 2020 pentru GEMENI

Aceasta luna pare sa favorizeze viata amoroasa. Erotismul si sarmul vor atrage persoanele de sex opus si depinde numai de tine cum se vor desfasura lucrurile. Poti opta pentru inceperea unei relatii serioase sau pentru o aventura de o noapte. Daca esti singur, vei atrage oameni care iti apreciaza personalitatea. Ai sansa unei relatii romantice, insa tu vei fi vioara intai. In cazul in care ai deja pe cineva in viata ta, vei petrece momente pline de pasiune alaturi de persoana iubita. Insa aceste clipe nu sunt de ajuns sa rezolve toate problemele dintre voi. Daca crezi ca ar trebui faceti anumite schimbari in casa acum este momentul sa treceti la treaba.

