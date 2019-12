Horoscop lunar DRAGOSTE DECEMBRIE 2019. Revizuiri si reinnoiri in amor!

Horoscop lunar DRAGOSTE DECEMBRIE 2019 pentru BERBEC



Relatia de cuplu este armonioasa. Te intelegi bine cu partenerul sau cu sotul. Nu este exclus sa anuntati marirea familiei cu prilejul acestor sarbatori. Daca esti singur, ai numeroase ocazii sa te indragostesti. Doar se apropie Craciunul si atmosfera te predispune catre o latura romantica. Sunt sanse mari sa iti intalnesti marea dragoste chiar la birou sau la una din petrecerile cu prilejul Sarbatorilor de iarna.



Horoscop lunar DRAGOSTE DECEMBRIE 2019 pentru TAUR



Planeta Pluto va avea un mare impact asupra vietii tale personale in aceasta luna, in special in sfera angajamentului si casatoriei. Daca nu ti-ai oficializat inca relatia, acum este un moment prielnic sa o faci. Partenerul te poate anunta ca isi doreste un copil. Daca esti singur, dragostea pluteste in aer. Profita de orice ocazie pentru a iesi in oras si nu rata nicio petrecere prilejuita de Sarbatori.



Horoscop lunar DRAGOSTE DECEMBRIE 2019 pentru GEMENI



In luna decembrie vei afla ca orice este posibil. Doar vine Craciunul cu miracolele lui. Daca va doreati de multa veme sa aveti un copil, acum astrele favorizeaza aparitia vestii care va va bucura pe amandoi. Daca esti singur, nu te mai inchide in tine. Planetele scot la lumina sarmul si eleganta ta. Profita de aceasta perioada pentru a gasi persoana potrivita pentru tine.



Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.