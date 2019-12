Horoscop lunar IANUARIE 2020. Prima lună din noul deceniu, pod între ISTORIA şi VIITORUL nostru! De acum 40 ani nu s-a mai întâmplat!

Horoscop lunar IANUARIE 2020. Ianuarie 2020 nu este un nou inceput oarecare pentru ca este startul unui nou deceniu si unei noi ere astrologice. Cu adevarat, avem in fata o luna ianuarie care nu este ca nicio alta luna!

O poveste care a inceput devreme in anii '80 (da, da, ati citit bine, aproape acum 40 ani !) ajunge la un final in acest an 2020. O noua lume se pregateste sa se nasca. Si totul se intampla deja in aceasta luna ianuarie ! Sigur ca nimic nu se schimba peste noapte. Aceste schimbari se "coc" de ceva timp si se vor materializa iar luna ianuarie 2020 are onoarea sa fie linia de demarcare. Intre o eclipsa solara inelara in zilele de Craciun 2019 si eclipsa de Luna in ianuarie 2020, aceasta luna face si inseamna istorie.

Pe 3 ianuarie, Marte planeta actiunii si energiei, intra in Sagetator.

Actiunile ne vor fi motivate de idealurile noastre si vom avea nevoia de a experimenta lucruri noi, de a intalni oameni diferiti si de a fi in contact cu culturi diferite.

Cel mai mare eveniment al lunii este conjunctia istorica si mult asteptata dintre Saturn si Pluto. Dupa ce tot anul 2019 s-au apropiat din ce in ce mai mult, pe 12 ianuarie cele doua planete isi unesc fortele. Ca si cum acest eveniment nu ar fi suficient de puternic in sine – el defineste o noua ordine in lume – avem si Eclipsa de Luna Plina in Rac cu 2 zile inainte, pe 10 ianuarie!

Fiind in Rac, fiind vorba de Luna Plina, aceasta eclipsa este emotionala si profunda si este opusa lui Saturn, Pluto, Mercur si Soarele – toate fiind in pragmaticul Capricorn. Ce a inceput acum sase luni de zile, devreme in iulie? Evenimentele se scriu, se incheie si lasa o urma de neuitat.

Luna Plina in Rac in plina eclipsa ne reaminteste ca avem nevoie de echilibru intre familie si munca, intre casnicie si prieteni, intre minte si inima.

Ca sa fie combustibilul astral la maxim, Uranus, planeta rebela, imprevizibila, a schimbarilor subite, pe 11 ianuarie iese din retrograd unde a fost din august 2019. Lui Uranus ii place sa se joace cu nervii nostri pentru ca ne da o energie a incapatanarii iar schimbarea directiei sale poate duce la tensiuni in aer pentru ca poate aduce schimbari majore. Este o energie incontrolabila in atmosfera pe care o putem simti ca o presiune, dar pe care o vom depasi cu bine daca o vom folosi pentru a realiza sarcini ce necesita determinare.

Dupa primele doua saptamani de ianuarie, lucrurile se mai potolesc in intensitate.

Pe 13 ianuarie, Venus planeta amorului si relatiilor intra in Pesti. O energie buna si blanda ce ne ajuta sa (ne) iertam si sa (ne) intelegem – "Cei slabi nu pot ierta. Iertarea este atributul celor puternici" spunea Mahatma Gandhi. Ne simtim mai rusinosi si timizi decat de obicei in aspecte de dragoste.

Pe 16 ianuarie, Mercur planeta comunicarii si gandirii intra in originalul, detasatul si vizionarul Varsator. Aici suntem incurajati spre gandirea originala si ni se reaminteste ca regulile sunt facute pentru a fi incalcate. "Este mai bine sa esuezi fiind original decat sa reusesti fiind un limitat". (Helman Melville).

Pe 20 ianuarie, Soarele intra in Varsator, zodia libertatii.

Astfel, aici vom intelege deplin importanta de a fi independent. Libertatea este o valoare individuala pentru care trebuie sa luptam, pe care sa o protejam si pe care sa o dam mai departe generatiilor urmatoare.

Dovada ca suntem de pe acum orientati total spre viitor este ca Luna Noua din 24 ianuarie are loc in Varsator. Privim tot inainte si tot ce e nou este fascinant si foarte atractiv. Deasemenea, este o zi buna pentru a intalni oameni noi si a ne face prieteni noi. Cum spunea Helen Keller: "Prefer sa merg cu un prieten in intuneric, decat singura in lumina."

Incheiem luna intr-o nota romantica si pasionala ce poate aduce si destula confuzie : Venus, planeta iubirii, si Neptun, planeta viselor sunt in conjunctie pe 27 ianuarie. Unii dintre noi ne vom simti foarte prinsi intr-o poveste de amor. Dar sunt oare motivele suficient de pure si clare?

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Putere interioara, energie spontana si incredere de sine

Ianuarie 2020 aduce Berbecilor multe experiente, majoritatea pe planul carierei. Veti abunda de idei originale care mai de care mai valoroase. Folositi-le in avantajul vostru iar efortul nu se va lasa asteptat in viitor. Berbecii vor cauta sa traiasca cat mai multe momente placute si relaxante cu prietenii si familia de care au nevoie pentru a se echilibra. Ianuarie promite sa fie o luna rodnica pentru zodia voastra. Trebuie doar sa va impartiti energia corect si eficient. Aspectele voastre morale vor fi foarte puternic evidentiate, fapt ce va garanteaza comportament onest in orice situatie. Oamenii vor veni spre voi pentru sfaturi valoroase. Nu ii respingeti chiar daca sunteti foarte ocupati. Bunatatea si amabilitatea voastra se va intoarce inzecit la voi cand va ganditi mai putin.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Puternic si incapatanat dar asa de practic si eficient

Inceputul noului an 2020 intampina Taurii cu dorinta puternica pentru noi informatii si o noua cunoastere prin educatie suplimentara. Multumita acestei tendinte, exista sanse ridicate ca ianuarie sa va aduca in cale persoane care sa aiba interese si/sau hobbyuri similare cu ale voastre. Nu este vorba despre vreo iubire majora cu cineva din cei nou aparuti, insa veti petrece momente de calitate si benefice cu persoana/persoanele respective. Ianuarie nu este o luna in care sa se merite sa exagerati cu energia investita in cariera. In schimb, duceti-va energia in alta directie. De exemplu faceti ceva pentru fizicul vostru. Corpul vostru are nevoie dupa sarbatori de o atentie regeasca prin dieta, prin sport, prin practici de meditatie si de usurare sufleteasca prin care sa eliberati stresul acumulat.

