Horoscop Mariana Cojocaru 23 - 29 martie 2020. Toate planetele sunt pe partea dreaptă a Karmei, ce zodii sunt afectate de schimbări

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru 23 - 29 martie 2020 BERBEC

Berbec- O perioadă dezechilibrată, căci în săptămâna viitoare toate planetele sunt prezente doar pe jumătate de astrogramă, cealaltă jumătate fiind complet goală. Aspect rar din punct de vedere astrologic, care lasă descoperite multe domenii existențiale. De aceea e important ce aveți înscris pe astrograma personală, căci raportez aceste aspecte curente ca să pot ghida corect prin viață (dragoste, amor).

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru 23 - 29 martie 2020 TAUR

Taur- Vă spuneam că în 2020 sunt aspecte mult mai grele decât în 2019. Sunt uimită și eu de marcajele ce sunt în dezechilibru pentru perioada următoare. În dragoste, chiar dacă sunt sau trebuie să fie doi pe un balansoar tot există dezechilibru. E valabil și la Leu, Scorpion, Vărsător, dar și la celelate zodii. Semne se conturează și în natură( temperaturi anormal de calde, secetă, vijelii, tornade).

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru 23 - 29 martie 2020 GEMENI

Gemeni- Tornade pe destin. Cum perioada este dezechilibrată din punct de vedere astrologic, dezechilibre vor apărea și în viața voastră de cuplu, sentimental/copii și chiar pe sănătate. Cariera și business-ul pot fi afectate, de aceea spuneam și la celelalte zodii(citiți) că primavara are un start neașteptat și șocant. După o iarnă în care temperaturile au fost chiar de vară și primăvară, recoltele sunt în primejdie.

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru 23 - 29 martie 2020 RAC

Rac- Toate planetele sunt pe partea dreaptă a Karmei din Rac și Capricorn, iar pe stânga ei este complet gol. Pericole iminente pentru mulți dintre voi, indiferent de zodia în care v-ați născut. Cum astrograma karmică mă ajută să scot la lumină adevărurile despre fiecare, nu mă hazardez să vă dau soluții ultra-generale și să vă arăt căi care se pot dovedi apoi înfundate pentru voi(dragoste, carieră, sănătate).

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru 23 - 29 martie 2020 LEU

Leu- Intrăm în prima zodie în care nu avem suport planetar. Sunteți complet descoperiți și vulnerabili la această oră(citiți tot ca să înțelegeți aspectele astrale). Unii pot fi afectați pe carieră, sănătate sau în plan sentimental(dragoste, copii, familie, casa ca domiciliu sau rude). Bariere închise se întrevăd la orizont, iar căile de ocolit le văd personal.

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru 23 - 29 martie 2020 FECIOARĂ



Fecioara- Voi sunteți a doua zodie care pedalați în gol, dacă ați citit deja...Opoziția cu Neptun din Pești a Soarelui natal vă pune în diferite ipostaze nu tocmai plăcute. Știți pe cine vă bazați? Că în dragoste este ca în filmul de desen animat TOM și Jerry. Cariera trebuie să o studiez personal ca văd căile bune de evoluție. Sănătatea are implicații karmice profunde ce le analizez ca și cauze în viețile anterioare...

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru 23 - 29 martie 2020 BALANȚĂ

Horoscop Mariana Cojocaru - zodia balantaBalanța- Cum primăvara readuce la viață natura, vă rog să ascultați cântecul prietenului meu în viață Alan Jackson- When Somebody Love You. Este nativ Balanță și mă mândresc cu EL. Tocmai pentru că este venusian adevărat... Cum sunteți cea de-a treia zodie în care nu sunt planete, semn de dezechilibru existențial, cred că vor fi afectate multe sectoare existențiale(exp: BrexIt).

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru 23 - 29 martie 2020 SCORPION

Scorpion- Cea de-a patra zodie complet dezgolită și neprotejată de planete este Scorpionul. Vizate sunt casa și familia(atât cea de origine, cât și cea de v-ați întemeiat-o, la cei care spun că au sotit/ă), căci pe mulți îi interesează de dragoste. Sănătatea are implicații karmice la voi sau la cei dragi vouă, iar de carieră ce pot să spun, câtă vreme mulți nu și-au găsit menirea, căile corecte le văd pe astrograma lor.

