Horoscop Mariana Cojocaru 25 iulie - 1 august 2020. Probleme karmice grave, toate zodiile au probleme în dragoste!

Horoscop Mariana Cojocaru 25 iulie - 1 august 2020. Berbec

Kiron Retrograd, Marte și Lilith din constelația voastră vor face aspect de cuadratură cu Mercur din Rac și Saturn Retrograd, Jupiter Retrograd și Pluton Retrograd din Capricorn. Veți fi cu destinul în derivă sau în pericol: fie că vorbim despre carieră, sănătate. Cum și Venus se apropie vertiginos de Karma din Gemeni, să vedeți de acum probleme în amor pentru toate zodiile în săptămâna ce vine și pe viitor.

Horoscop Mariana Cojocaru 25 iulie - 1 august 2020. Taur

Viitor sau viituri...pe destin?! Aceasta este întrebarea, ca să-l parafrazez pe Marele Will. Viituri, pentru că Venus, patronul vostru astral, se apropie periculos de mult de Karma din Gemeni. Să vedeți de acum tsunami la cei care se cred fericiți și împliniți în dragoste. Axa Karmică.

Horoscop Mariana Cojocaru 25 iulie - 1 august 2020. Gemeni



În India, părinții mirilor merg întâi la astrolog să vadă dacă viitorii miri sunt compatibili și aceștia se căsătoresc doar dacă primesc acordul specialistului, dacă relația este bună și de viitor. La noi se căsătoaresc de capul lor sau împinși de părinți, de aceea apar pe viitor adevărate drame. Pericol la cei care se căsătoaresc acum, pentru că nu se știe ce Karmă au, iar Venus se apropie iute de karmă (la toate zodiile).

Horoscop Mariana Cojocaru 25 iulie - 1 august 2020. Rac

Luați aminte la ce spuneam la Gemeni și celelate zodii, la noi mulți iau în derâdere previziunil. Chiar dacă am fost singura care a prevăzut moartea Aviatorului Iovan, a Președintelui Poloniei (accident aviatic), a Incendiului de la Notre Dame, a războielor din lumea arabă etc.... Misiunea mea este să vă fac conștienți de calea de urmat.

Horoscop Mariana Cojocaru 25 iulie - 1 august 2020. Leu

Mulți pot considera că mă laud singură cu previziunile mele, dar în realitate cei mai mulți nici nu conștientizează pericolul care îi paște. Venus va rezona cât de curând cu Karma, iar misiunea mea este de a lumina cu gând bun și pașnic românii și se pare că-s mai atenți străinii de pe Mapamond la previziunile pe care le fac.

Horoscop Mariana Cojocaru 25 iulie - 1 august 2020. Fecioară

Să vedeți ce impact va avea în USA intrarea Axei Karmice în Gemeni și Săgetător, pentru că Presedintele Americii este Gemeni, chiar dacă țara este cu marcaj de Rac. Așa am vizualizat și picarea Turnurilor Gemene, dar nu aveam cum să prevăd eu moartea Presedintelui JFK, pentru că eram prea mică. Această Axa vă vizează în mod direct cu cumpene(căi de ieșire analizez doar pe karma personală).

Horoscop Mariana Cojocaru 25 iulie - 1 august 2020. Balanță

Cum Venus se apropie de Axa Karmică de Destin, facem un bilanț provizoriu al previziunilor făcute la final de an 2019 și început de an 2020 pentru acest an. Când toți, dar absolut toți spuneau că va fi un an bun, am fost singura care și-a asumat riscul de a spune adevărul. Sau, singura care a văzut, că e mai corect așa (Balanța este zodia justiției).

Horoscop Mariana Cojocaru 25 iulie - 1 august 2020. Scorpion

Știți toți ce înseamnă încuiații din Harry Potter, că nu-mi închipui că nu ați citit sau nu ați văzut filmul. Încă este plin de încuiați care ascultă sau văd previziuni lipsite de consistență, făcute de nespecialiști care se dau astrologi, numerologi, etc. De aceea mulți Scorpioni orbecăie și nu știu calea corectă de evoluție. Este vorba despre karmă afectată.

