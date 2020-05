HOROSCOP MARIANA COJOCARU 4-10 MAI 2020. Blocaj karmic, Mercur e aproape de Uranus şi aduce numai necazuri

Horoscop săptămânal. Berbec

Horoscop. Destinul se vrea și fără voia noastră un soi de junglă existențială plină de hățișuri, fie că vorbim despre dragoste, bussines, carieră sau sănătate. De ce așa? La ora acesta se află un Stellium în Taur, greu de gestionat de unii singuri, fără un ajutor în arătatea direcției corecte. Acest Stellium face aspect de cvintil cu Lilith și Kiron din constelația voastră. Stellium-ul e format din Soare,Uranus și Mercur și, din păcate, are efect de tsunami activ.

Horoscop săptămânal. Taur

Previziuni astrale. Stellium-ul din zodia voastră vă agită peste măsură și trage semnale reale de alarmă asupra sănătatii, carierei, relațiilor de suflet sau a celor matrimoniale. Aspectul astral central al săptămânii este dat de acest Stellium foarmat din Soare, Uranus și Mercur, toate aflate în rezonanță. Cum abstinența si castitatea sunt cuvinte cheie pentru perioada acesta mai mult decât agitata, luați aminte la călugări și pustnici.

Horoscop săptămânal. Gemeni

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru. Mercur e din ce în ce mai aproape de Uranus. Vedeți cum a limitat călătoriile, a închis orașe, a redus vacanțele la tăcere și ne-a făcut din case chilii. Cum se află în Constelația Taurului, plăcerile se vor transforma, în această perioadă, în hrană intelectuală, cum ar fi cărțile, filmele, muzica etc.

Horoscop săptămânal. Rac

Horoscop. Stiți filmul “În pat cu dușmanul tău”, cu Julia Roberts, (Scorpion) care e din ce în ce mai valabil pentru toate zodiile care au parteneri de viață? Tristul adevăr despre majoritatea relațiilor din ziua de astăzi e că 100% din parteneri au pe cineva în pat și pe altcineva în suflet. Nu contează sexul, inelul de logodnă sau chiar căsătoria, această previziune fiind valabilă pentru toate zodiile. Cei mai mulți se sacrifica pentru copii, asta dacă-i au.

Horoscop săptămânal. Leu

Previziuni astrale. Nativii Leu vor experimenta un blocaj karmic pe cunoaștere și evoluție spirituală, provenit de la Lilith de nu-l suportă pe Kiron. Răni nevindecate din trecut cer să fie analizate și studiate pe astrograma voastră karmică. Știți vorba cu ce iese din pisică șoareci mănâncă?! Că tot e Anul Șobolanului pe Axa de Destin Rac-Capricorn, urmașii voștri pot atrage aspecte nefaste pentru o karmă nedegrevată de sarcini și servituți.

Horoscop Săptămânal. Fecioara

Multe Fecioare se gândesc în ce direcție profesională să o ia sau cum pot fi afectate business-urile. Multe persoane nu știu nici măcar ce misiune karmică au avut înscrisă de la naștere pe astrograma lor karmică sau a copiilor, la nivelul aspectelor ce țin de familie sau dragoste. Să vedeți de acum cum se va schimba structura socio-profesională în țară și străinătate. Sănătatea poate fi afectată de lucruri extrem de complexe, oarbe.

Horoscop Balanță

Horoscop săptămânal Mariana Cojocaru. Ploi torențiale pe Destin, metaforic vorbind, s-ar putea să experimentați anormalitate în dragoste, anunțată de aproierea lui Venus de Axa Karmică. La unele persoane vizată este cariera, în timp ce altele pot întâmpina dificultăți la nivelul sănătății. Momente de cumpănă, care pot fi cu greu depășite, dacă nu le înțelegeți în profunzime.

Horoscop Săptămânal. Scorpion

Previziuni astrale. Vă aflați parcă într-un pustiu, într-un deșert existențial. Cum numai eu am prevăzut anul trecut Incendiul de la Notre Dame (singura din lume), pentru Anul 2020 am prevăzut un an foarte, foarte greu, acum să văd cum mă asociații cu alți astrologi și numerologi care se înfoiau în pene să ne spună despre combinația 20 și 20 de cupluri perfecte, alianțe perfecte. Afectate vor fi toate zodiile, nu doar voi.

