Horoscop Mariana Cojocaru 5-11 ianuarie 2020. Bombă cu ceas pentru zodii, se ajunge la certuri şi divorţuri. Ce arată Axa Karmică

Berbec - O săptămâna care debutează cu o cuadratură la Soarele natal, format de multitudinea de planete din Capricorn: Saturn, Pluton, Mercur, Jupiter, Soare și Axa Karmică. Cum sunt atât de multe planete implicate, contextul este complet nefavorabil. Blocaje diverse. Oricum căile de deblocare le văd doar pe astrograma personală, nu pe aceasta generală. Berbecul și Capricornul sunt zodii cardinale.

Taur - Cuadratura lui Uranus Retrograd cu Venus din Vărsător se vrea o atenționare. Unde mai punem și aspectele menționate la Berbec, care nu sunt tocmai faste. Mi-ar plăcea să am vești bune, dar cadrul astral este foarte tensionat. Vizate sunt: sectorul sentimental/copiii, prietenii, relațiile parteneriale, business-ul mic sau mare. Indrumările nu le pot face decât studiind harta karmică (astro-busolă).

Gemeni - Mercur(patronul vostru astral) este acum pe Karma Negativă din Capricorn. Cum este băgat în corzi de Saturn(Malefic), Pluton, Soare, Jupiter vizate sunt sănătatea, cariera, locul de muncă, planul afectiv(dragoste). Tensiuni, că totul pare a fi o bombă cu ceas. Pentru a o dezamorsa, o cale sigură este să analizez ce ați fost în viețile anterioare.

Rac - Între ciocan și nicovală, așa sunteți acum! Cred că ați citit ce am scris și la celelalte zodii, mai ales că sunteți zodie cardinală, iar Soarele vostru natal face opoziție cu celelalte planete, multe la număr, din Capricorn(zodia în oglindă). În vizorul astrelor este sănătatea(afecțiuni care se pot croniciza și pot scăpa de sub control), familia, sentimentele (compatibilități sau incompatibilități personale) etc.

Leu - Sunteți într-o zonă abisală de destin, de vreme ce Soarele(patronul vostru) este într-o alianță astrală foarte delicată și vă ridică tot soiul de provocări. Întrebări la care nu puteți găsi răspunsuri singuri. O sută de metri garduri e proba la care sunteți supuși acum și, cum cei mai mulți nu aveți antrenament, e nevoie de ajutorul meu pentru a face față probei. Altfel, riscați să eșuați sau să abandonați

Fecioara - Sunt cinci planete într-o zodie de pământ în perioada imediat următoare, la care adaug și prezenta Axei Karmice care vă vor pune în situația în care trebuie să găsiți acul în carul cu fân. De ce? Pentru că mulți nu știu unde este acesta poziționat pe karma personală(misiune ce ține de dragoste/sortit, carieră/orientare profesională, sănătate și cauza anumitor afecțiuni, comunicare). Mercur constrâns.

Balanță - Diferența dintre Spiritele Superioare și cele inferioare o face calitatea. Un Spirit Superior al zodiei este Sofia Vicoveanca, care ne bucură sufletele nu doar prin ținuta impecabilă, ci și prin Harul Divin, șlefuit cu trudă multă și patimile prin care a trecut. Vă spuneam la Berbec(citiți) de aspectele grele a perioadei următoare, care vă vizează și pe voi în mod direct, că sunteți și voi zodie cardinală.

Scorpion - Destinul vă poate da Șah pe Destin. Pentru a evita să vi se dea Șah Mat(cuadratură Marte din zodia voastră și Venus din Vărsător), e important să înțelegeți și ce am scris la celelalte zodii, deoarece este un cadru astral larg, tensionat și ultra-general. Vizate sunt dragostea(sunteți sau nu compatibili?), cariera, viața socio-profesională, sănătatea(probleme de caracter și personalitate).

