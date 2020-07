Horoscop Mihai Voropchievici 27 iulie - 2 august. O săptămână ca un uragan pentru multe zodii. Previziunile runelor

Berbec- Toate răutățile oamenilor nu te vor putea atinge

Taur- Să fie pregătit de o suită de schimbări majore. Sunt benefice.

Gemenii- Sunt în atenția celor dragi și primesc cadouri sub diverse variante

HOROSCOP URANIA 25-31 iulie 2020. Previziuni pentru zodii

Racul- A fost ostracizat și necăjit. Răcușorii câștigă pe toate planurile, sunteți pe cai mari

Leul- Este sfătuit să se tempereze și să se mai relaxeze, că este într-o stare agitată. Sunteți obosiți, prezența voastră e absolut necesară

Fecioară- Are o săptămână în care trebuie să-și menajeze forțele. E o săptămână cu încărcătură. Are nevoie de tărie pentru a definitiva ce are în desfășurare

Balanța- O săptămână de uragan. Pregătiți-vă să susțineți o bătălie furtunoasă, dar tot dvs veți câștiga. Deci, fiți calmi

Citiţi horoscopul integral aici