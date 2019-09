HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI. Cine încheie anul pe plus, pentru cine runele arată o karma pozitivă

Berbec

Va fi o perioada cu multe schimbari si schimbarile astea pot veni sau surveni de la o zi la alta. Este jumatatea anului in care Berbecii trebuie sa stea bine ancorati, bine pregatiti si cu urechile ciulite. Pentru ca aceste lucruri care vin asupra lor nu trebuie sa treaca.

E un fel de oportunism si Berbecii stiu sa se planteze exact acolo unde sunt oportunitati, iar toate schimbarile astea sunt fantastic de benefice, sunt majore. Schimbarile vin din toate planurile. Urmeaza 6 luni cu mari schimbari pentru Berbeci, scrie antena3.ro.

Taur

Pentru Taur care e mai molcom, mai domol, mai linistit asa, el va tinde sa forteze sansa, norocul, sa vrea poate mai repede, pentru ca a fost o prima parte a anului 2019 mai greoaie, mai anevoioasa cu multe necazuri, i-a pus la probe de incercare de multe ori, iar acum runa ii sfatuieste sa dea dovada de mai multa rabdare, pentru ca toate lucrurile benefice si surprizele placute vin la oamenii care stiu sa astepte.

Cu alte cuvinte, grabiti-va incet si aveti rabdare, pentru ca toate lucrurile vor veni dar nu cand vreti voi, la momentul respectiv. Nu e bine pentru ca a-ti putea strica echilibrul asta care vi se ofera din Univers. Ele vin exact atunci cand trebuie.

Gemeni

Urmeaza 6 luni benefice, cu multe optiuni, dar optiunile de baza, adica de a se muta din casa, sau a-si construi o casa noua se pare ca se vor realiza. Sunt cei care traiesc intr-o familie mai mare, cu socrii sau cu parintii.

Este perioada perfecta cand isi pot cumpara o locuinta, dar la fel de bine este si perioada cand pot opta pentru o schimbare de job mai buna, pentru ca optiuni vor fi fantastic de multe si cum ei sunt foarte buni in comunicare vor excela in a comunica, a cauta ceva care sa-i atraga, sa fie pe domeniul lor.

O schimbare de serviciu foarte benefica, cu toate acestea fiind o zodie dubla si enuntul runei este tot la dublu: Veti actiona foarte favorabil intr-una din cele doua situatii pe care le veti avea la indemana.

Ori mutarea din casa, ori schimbarea de serviciu. Daca schimbarea de serviciu este mai benefica si cu partea financiara mai mare, atunci e cu bataie dubla. Pentru ca avand mai multi bani isi pot cumpara o locuinta mult mai repede.

Rac

Sunt in asteptarea unor schimbari, unor lucruri foarte interesante si acestea vin periodic. Va fi o vara si o toamna totalmente pentru Raci cu schimbari in toate domeniile. Sfatul este: fiti pregatiti sa intampinati aceste schimbari si luati-le pe acelea care sunt mai benefice si amplificati-le.

Leu

Este o perioada fantastic de benefica in consolidarea pozitiei lui. Si in societate, si in familie, si acasa, si la serviciu.

Trebuie sa se imparta cam in patru directii, sa aiba toate optiunile pregatite. Pentru ca la serviciu, poate sa vina o oferta noua, sa gaseasca o noua colaborare, ceva mai bun. In familie, poate sa se inmulteasca familia, sa mai vina un nepotel sau un copil sau ma rog in functie de varsta respectiva pentru fiecare.

Dar in societate, in primul rand, Leul stie sa straluceasca. Si i se spune ca perioada urmatoare trebuie sa se preocupe mai mult de persoana sa, sa arate mai bine, sa fie mai grozav si sa se duca acolo unde ii e locul.

Fecioara

Lunile urmatoare de vara descoperi toate adevarurile pe care le-a omis sau ascuns. Toate vin asupra lor. O multitudine de adevaruri, care de multe ori sunt marcante.

O sa le marcheze viata, daca au facut niste greseli si acum au iesit niste adevaruri, mai rele la iveala sunt cu marcaje. Daca sunt benefice si le-au tinut in expectativa vin cu schimbari benefice. Pot schimba din doua puncte de vedere: Este o jumatate de an cu plus si minus pentru Fecioare.

Balanta

Sunt anuntate, pentru perioada verii, multe calatorii. Vor umbla de ici-colo, vor gasi de toate. Ce gasesti intr-o calatorie? Si hrana spirituala, dar la fel de bine te interesezi ca sa gasesti si o colaborare din toate punctele de vedere si financiar, si calatoriile astea aduc beneficii tuturor Balantelor.

Deci conditia este sa nu va izolati, sa stati inchisi in casa, sa nu veniti in contact cu ceilalti. Este o perioada de comunicare pentru toata lumea, folositi pentru ca si voi sunteti buni comunicatori, dar aveti grija foarte multe din Balantele care calatoresc in afara pot sa infiripeze o relatie de dragoste, care ulterior se poate materializa, asa cum e scris si la Leu, intr-o casatorie reusita. Daca nu vreti casatorie, intr-un an-trei exista un flirt, o dragoste pasagera, o incercare.

Scorpion

Trebuie sa-si mobilizeze toate fortele pentru a se sustine in permanenta. E vorba de multa munca, trebuie sa actioneze din toate punctele de vedere ca sa rezolve tot ceea ce trebuie. Sfatul este sa nu incercati sa creati dispute, sa stati cu stari tensionate pe picior de razboi pentru ca toate lucrurile se rezolva fantastic de usor. Protectia divina este asupra lor.

Sagetator

O parte din ei, in urmatoarea perioada, sunt cu Dumnezeu in sufletul lor, cu gandurile lor, undeva se mai retrag si vor sa analizeze, sa stie tot ce au facut, tot ce au gresit si in functie de asta cum sa actioneze. Au un sfatuitor si un ajutor nemaipomenit.

Forta divina este alaturi de ei in urmatoarele luni, alaturi de Sagetatori, ii calauzesc pasii si ii ajuta sa rezolve toate acele probleme. Pentru ca va fi mai incisiv, chiar daca are el acele framantari, va dori sa le rezolve, dar numai in modul pe care-l stie.

Capricorn

Au o perioada mai grea. Ei inca raman pe impactul de inceput de an. Au fost angajati in munca si acum, dintr-odata, vor reusi sa rezolve multe din probleme. Trebuie sa stie ca greul inca nu a trecut, insa cu munca si perseverenta, toate se vor rezolva.

Va trebui sa depuna mai multa truda, putere, sa aiba si tarie si forta pentru ca trebuie sa faca o schimbare, in primul rand, in sufletul lor, in ei, in comportamentul lor, in caracterul lor pentru a obtine acele lucruri benefice.

Si asta va fi foarte greu, vor avea stari tensionate de multe ori si e bine sa nu suparati un Capricorn, ca va supara el dupa aceea, potrivit antena3.ro

Varsator

Vine o perioada de comunicare intensa, mesaje, scrieri, e o perioada cand cei care sunt Varsatori se ocupa si de latura asta mass-media, scris, tot ce e audio-vizual. Vor fi in centrul atentiei, vor veni si cu vesti si cu povesti, primesc si mesaje, deci este o perioada tumultoasa si totodata obositoare pentru Varsatori.

Pesti

O perioada cu beneficii totale. Sunt iubiti, sunt favorizatii runelor. De ce? Pentru ca vestile bune vin asupra lor, cadouri, bani. Nu au mai avut de foarte multi ani Pestii o perioada atat de buna. Fiecare cu norocul lui…