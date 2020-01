HOROSCOP RUNE 2020. Mesajele zeilor prin pietrele magice la început de deceniu!

Runele au fost sculptate in lemn, piatra sau os si pastrate intr-o punga de panza sacra. Fenomenul citirii runelor are loc ca la cartile de tarot, prin selectarea runelor in baza intentiei si a cererii de mesaj intuitiv.

Iata care este runa asociata cu fiecare zodie in citirea intuitiva pentru mesajele anului 2020 si ce transmite fiecare:

MESAJ RUNE 2020 pentru BERBEC

Fehu: aceasta Runa simbolizeaza bogatia si indica o nevoie sa iei foarte in serios nevoile sau obligatiile tale financiare in acest an. Este totodata si un semn ca banii sunt pe drum spre tine si ca vei culege beneficii materiale de pe urma muncii tale sustinute din trecut. Este si un semn norocos pentru cei ce si-au propus sa inceapa un nou job sau o afacere noua.

MESAJ RUNE 2020 pentru TAUR

Uruz: aceasta Runa simbolizeaza puterea si determinarea si indica nevoia de a te ridica drepti si asumat si sa iti asumi conducerea propriei vieti. Runa mai semnifica si fertilitatea si anunta o crestere a energiei creative sau sexuale. Runa este un semn norocos daca esti in etapa de a incepe un nou proiect creativ, o noua relatie sau sa iti intemeiezi o familie.

MESAJ RUNE 2020 pentru GEMENI

Ansuz: aceasta Runa simbolizeaza respiratia divina si indica faptul ca intuitia ta este puternica si te poti baza pe ea mereu. Runa indica faptul ca in acest an vei pasi intr-un rol de vindecare sau de autovindecare, fie intrand in legatura cu lumea samanica, fie lucrand cu alte forme de vindecari ezoterice precum reiki. Runa este pentru tine si un semn de trezire spirituala si iti transmite nevoia de a te conecta mai profund cu propriile tale abilitati psihice si spirituale.

