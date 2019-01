HOROSCOP 26 ianuarie 2019. Necazuri mari în cuplu pentru o zodie în prima zi de weekend

HOROSCOP BERBEC

Ai la cine apela azi pentru o informatie extrem de eficienta, scrie lyla.ro. Ca e vorba de un specialist care iti ofera, contra unui onorariu, o rezolvare legala la problemele care te preocupa, sau doar un sfat bine documentat din partea unui coleg cu mai multa experienta, simti ca totul se aranjeaza de acum pe un fagas mai sigur si totul doar datorita inspiratiei tale de a bate la usa acelei persoane. Trebuie sa recunosti ca nu ai de unde sa le stii tu chiar pe toate, tocmai de aceea exista atatea profesiuni si meserii, ca sa apelezi la practicantii lor avizati, la nevoie.

HOROSCOP TAUR

Tristetea s-a infiltrat in sufletul tau din cauza unor animozitati aparute in cuplu. Persoana iubita nu e pe aceeasi lungime de unda, ci priveste la relatia voastra cu oarecare raceala, neincredere, pesimism. Treceti, se pare, printr-un moment mai sensibil pentru iubirea voastra, tocmai de aceea trebuie sa dai dovada de imensa toleranta. Lasa deoparte reprosurile, nu pune la index fiecare gest sau fiecare vorba care nu-ti place, si incearca sa-i accepti toanele trecatoare. Si tu le ai pe ale tale, deci trebuie sa gestionezi situatia cu tact si enorma intelegere! Va trece, dar momentan doare.

HOROSCOP GEMENI

Esti in fata unui sens nou, interesant, dinamic, stimulativ, si abia astepti sa-i dai startul a sa ajungi mai repede la scopul suprem. Lucrurile pot evolua repede si bine, datorita acestui tonus pozitiv care te cuprinde. Atata timp cat crezi cu tarie in sansele tale de a atinge succesul, nimic nu te poate opri, ci vei descoperi de fiecare data resursele necesare pentru a ajunge acolo unde ti-ai propus. Spera, cere, tinteste sus, ridica stacheta la cote inalte, pentru ca poti ajunge acolo! Ambitia ta creste din ce in ce mai mult cu fiecare succes pe care il culegi pe parcurs si, pentru ca vezi ca se poate, indraznesti si mai mult!

HOROSCOP RAC

Apa are pentru tine, azi, o semnificatie aparte, de acolo iti extragi tu energia, linistea, bucuria, sau de acolo vine sanatatea, ca atare acorda mai multa atentie elementului apa in tot ce te inconjoara. Daca ai vreun lac in apropierea orasului in care stai, trage o fuga acolo cu masina si petrece cateva minute pe malul lui, privind si respirand, pentru ca efectele psihice vor fi de-a dreptul miraculoase. Si o vizita la spa sau la piscina sau oriunde ai de a face cu purificarea prin apa ti s-ar potrivi de minune. Dar daca nu ai alte variante la dispozitie, ajunge sa te cufunzi la finalul zilei sub dus si sa iti imaginezi ca acea apa te purifica in profunzime si odata cu ea se duc la vale toate grijile.

HOROSCOP LEU

Atitudinea ostila cu care te trateaza unii te deranjeaza profund, ba chiar te jigneste, pentru ca nu meriti tu asemenea comportament nepoliticos. Chiar daca cei din anturaj nu sunt in apele lor, nu trebuie sa otraveasca atmosfera cu raceala, critici sau taceri enervante. Cand nu ai cu cine coopera, e si normal sa te simti in plus pe langa astfel de oameni, incat vei prefera sa te retragi in carapacea ta decat sa mai faci eforturi sa-i inviti pe ceilalti la dialog. Daca vezi ca ti se raspunde de fiecare data monosilabic si rautacios, ignora astfel de oameni, altfel iti vor strica si tie tot cheful.

HOROSCOP FECIOARA

Nu ai cum sa te simti bine printre oameni care nu vad in jur decat pericole si motive de enervare. Cum nici tu nu ai, momentan, nimic mai bun de care sa te agati ca sa iesi la lumina, veti transforma impreuna ziua intr-un cor al plangerii. Cineva ar trebui sa se abtina de la lamentari si lacrimi, dar se pare ca nu vei fi tu acela, pentru ca ai o suferinta pe suflet pe care simti nevoia sa o spui si altora. Parca destainuirea iti face bine, dar nu inseamna ca primesti de la cei din jur prea multe sfaturi care sa te ajute. Tot singur va trebui sa te descurci, pentru ca prietenii tai chiar nu au solutii la problemele tale si privesc situatia destul de egoist.

HOROSCOP BALANTA

Daca e loc de petrecere azi in preajma ta, vei participa cu maxima bucurie, trup si suflet, pentru ca cel care se afla in centrul atentiei merita toate felicitarile. E ca o zi de sarbatoare, ba chiar se aude veste si de cadouri, iar atmosfera aceasta vesela si tonica face tuturor placere. Ceea ce va oferiti unii altora, fie ca e vorba e cuvinte frumoase, complimente si felicitari, fie ca e vorba chiar de obiecte materiale sub forma de daruri, va copleseste placerea de a darui si de a primi, pentru ca sunteti cu totii constienti ca o relatie de succes se pastreaza si cu astfel de gesturi de generozitate. Dai orice, dai si camasa de pe tine, dintr-un avant de darnicie!

HOROSCOP SCORPION

Interventia brusca a altor persoane in treburile tale cade ca un trasnet, pentru ca-ti strica toate planurile. Daca nu ai depinde de nimeni, lucrurile ar merge mai bine, dar mai sunt si alte persoane implicate care mai mult te incurca. Nu privi doar partea negativa a rolului celorlalti in afacerile tale, pentru ca vei descoperi ca au si un efect benefic asupra ta. Prin simpla lor aparitie neasteptata, te obliga sa-ti aduni mai bine fortele si sa iti argumentezi mai vehement parerile. Cand esti de unul singur, esti tentat sa te lasi furat de ideea ca merge oricum...

HOROSCOP SAGETATOR

Nu te lasa pacalit de un moment mai dificil cu care dai azi piept, pentru ca, dupa ce va trece, iti vei da seama ca a avut mai degraba o conotatie pozitiva. Iti arata de fapt cat de priceput esti, cat de capabil esti sa depasesti astfel de momente, si tocmai pentru ca ai rezolvat totul cu brio, meriti acum toate felicitarile. Nu ti-ai da seama cate stii si cate poti sa faci daca nu ai trece si prin probe de incercare, ca atare situatia prin care treci azi, desi te consuma la maximum, se va dovedi a fi un fel de premiu pentru tine. Ceea ce obtii te pune intr-o lumina foarte buna, atat in ochii lumii, cat si in ochii tai. Stima de sine creste, pentru ca te lamuresti si tu ce bine te descurci!

HOROSCOP CAPRICORN

Daca vezi ca planul inceput mai demult a ajuns intr-un punct critic, ar fi bine sa te gandesti la o alta directie, semn ca cea in care mergeai inainte nu a fost cea mai buna alegere. E bine sa ai intotdeauna la dispozitie un plan de rezerva, pentru a nu fi obligat sa continui un drum doar din lipsa de alternative. Sigur ai tu o alta idee in minte care ar merita incercata, totul e sa nu te lasi coplesit de nivelul la care s-a ajuns, care sa nu-ti permita sa faci doua lucruri simultan. Dupa o vreme, mergand cu ambele cai in paralel, te vei putea rupe de prima varianta, concentrat pe cea de a doua in totalitate.

HOROSCOP VARSATOR

Te afli azi intr-o companie vesela, un pic galagioasa, dar iti place atmosfera, chiar daca tu azi nu simti nevoia sa iesi prea mult in evidenta, preferand sa privesti de pe margine veselia altora. Esti un bun prieten care participa la activitatile comune cu implicare, dar intr-o oarecare tacere totusi. Cu o astfel de atitudine, te vei dovedi a fi cel mai discret sfatuitor care poate asculta dorintele altora, care poate oferi sfaturi impartiale. Daca ar fi cineva sa spuna azi ceva despre tine, te-ar descrie ca cel mai de nadejde confident, pentru ca tu stii sa asculti, nu judeci si la final dai si niste indrumari de milioane!

HOROSCOP PESTI

Nu te crampona de un banal hop, pentru ca detii toate resursele pentru a face fata cu succes oricarei piedici. Nu ai nicio vina pentru felul in care s-au impotmolit lucrurile, altii au avut un rol ca s-a ajuns aici, dar tu ai exact solutiile cele mai bune pentru a rezolva totul ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Atitudinea pozitiva de invingator increzator in fortele proprii se va dovedi a fi exact cheia acestei situatii. Daca-ti torni cenusa in cap, asa cum fac cei din jurul tau, nu faci altceva decat sa-ti tai singur creanga de sub picioare si sa bati pasul pe loc, fara iesire.