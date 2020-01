Horoscop SĂPTĂMÂNAL 20-26 ianuarie 2020. Se instalează o nouă energie! Începe sezonul Vărsătorului!

Varsatorul are o energie ce vibreaza mult intelect, originalitate, inventivitate si spirit umanitar si social. Varsatorii sunt excelenti in a relationa cu altii. Ei adora tehnologia, calculatoarele si stiinta. In acest interval, aceste calitati vor inflori mai mult in fiecare dintre noi, indiferent de zodie.

La multi ani, Varsatori de pretudindeni !

Cu Soarele in Varsator, incepe acea perioada din an in care mintea devine brici, atentia se muta pe comunitate si idei umanitare iar emotiile iau o pauza, cel putin nu ne mai simtim atrasi sa le simtim si disecam. Sa ne bucuram de compania prietenilor, cunostintelor si oportunitatilor ce vin dinspre oamenii cu care relationam in sezonul Varsatorului ! Varsatorul ofera o energie incantatoare chiar daca are si accese de incapatanare. Pe cat o fi de capos un Varsator, pe atat de mari sunt idealurile lui. Este timpul si pentru noi sa gandim cu viziune peisajul mai mare al vietii noastre. Care este idealul dupa care tanjesti ? Ce oameni sunt cu tine pe lungimea ta de unda ? Este timpul sa iti gasesti tribul, echipa, grupul intelectual cu care te simti bine.

Dupa ce Soarele intra in Varsator luni 20 ianuarie, vine randul Lunii sa il insoteasca.

Vineri 24 ianuarie vom avea o Luna noua electrizanta in Varsator. Aceasta se anunta a fi un pic socanta pentru ca este in cuadratura cu insusi coordonatorul Varsatorului, individualistul si imprevizibilul Uranus care adora sa ne scoata din zona de confort. Pregatiti sau nu, vom incepe ceva nou, eliberator si iesit din rutina, vom face un pas in fata ce se va dovedi important.

Cu Luna noua in futuristul Varsator, vom privi cu mult interes spre viitor si tot ce e nou ni se va parea fascinant si foarte atractiv. Deasemenea, este o zi buna sa cunoastem oameni noi si sa ne facem noi amici. Helen Keller spunea "Prefer sa merg cu un prieten prin intuneric decat singura in lumina." Cam aceasta este energia specifica Varsatorului !

Tot luni 20 ianuarie, relatiile infloresc gratie ajutorului dat de Venus si Nodurile Lunare din Rac si Capricorn.

Dragostea merge pe repede inainte si poti realiza mai multe impreuna decat o faci de unul singur.

Acest curent fericit pentru iubire continua si joi 23 ianuarie cand Venus in Pesti e in sextil cu norocosul Jupiter. Iata o combinatie perfecta pentru un realism delicios in amor dar si un idealism romantic. Dragostea devine o carte castigatoare, cu afectiune naturala si generozitate din belsug. O poveste de iubire poate sa duca la un nou pas fericit.

Uranus are un rol important toata saptamana. Ne pune sa ne detasam, sa fim ca un om de stiinta, un observator. Marile solutii si revelatii vin din aceasta stare. Incearca si tu aceasta abordare experimentala. Practic, Uranus si Chiron ne forteaza sa facem unele schimbari radicale pentru a fi curajosi pe un nou teritoriu.

Weekendul 25-26 ianuarie ofera zile pentru actiune

Intra in scena Marte si Mercur, deci nu e timp de pierdut. Vorbim, actionam, relationam, punem ideile noi in practica. Ne putem astepta sa se vorbeasca despre unele dintre ele, asa, ca in sezonul Varsatorului !

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Anumite aspecte ce te-au preocupat de ceva timp vor incepe sa se rezolve, exact conform planurilor tale. Desigur, nu vei fi singur in aceasta etapa, din contra, vei avea alaturi prieteni de incredere si care se vor dovedi deschisi si sustinatori. Ei iti sunt alaturi pas cu pas ca sa te ajute sa iti obtii obiectivele. Indrazneste sa iti asumi initiativele si sa iti planifici viitorul fara frici si ezitari. Sezonul Varsatorului se instaleaza pentru o luna !

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In aceasta saptamana vei realiza ca felul in care ai gestionat unele aspecte din viata ta curenta nu te-a ajutat foarte mult. Dedica timp ca sa identifici greselile si sa iti reconsideri metodele ca sa poti pune in practica acele schimbari radicale ce te vor ajuta sa reusesti. Intotdeauna sa ramai in control. Planifica-ti cu atentie miscarile si focuseaza-te pe planurile noi de viitor. Nu ii neglija pe cei ce au nevoie de tine pentru ca vei avea nevoie de ei si ei de tine.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceasta saptamana vei fi activ, creativ si eficient. Vei reusi intr-un final sa iti implementezi planuri pe care le-ai amanat de ceva timp. Ai de actionat destept si flexibil. Stai departe cu orice chip de conflicte si nu lua nimic personal. Nu acuza oameni care nu ti-au facut niciun rau. In weekend iti e recomandata o mica iesire care sa iti asigure relaxare, aer curat si destresare. Vei gasi energia de a-ti reorganiza viata si de a lua decizii importante despre noile inceputuri.

