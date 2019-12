Horoscop SĂPTĂMÂNAL 23-29 decembrie 2019. ECLIPSĂ inelară de Soare în Capricorn chiar de Crăciun! Cum este acest FINAL de deceniu?

Norocosul Jupiter si rebelul Uranus promit ca vom avea parte de una din cele mai puternice, eliberatoare si pline de entuziasm inceputuri chiar din zilele de sarbatori. Nu astepta pana la revelion ca sa iti trimiti noile dorinte in Univers.

Contextul astral al acestei saptamani este deschis pentru asa ceva!

Eclipsa Solara inelara in Capricorn are un aer festiv si inseamna un nou inceput proaspat si norocos chiar de Craciun. Ea are loc, desigur, o data cu Luna Noua in Capricorn din aceasta saptamana. Lunile Noi intotdeauna inseamna noi inceputuri iar atunci cand o data cu ele vine si o eclipsa de Soare este ca si cum avem parte de energia aceasta de 10 ori mai intensa !

Eclipsele deschid portaluri pentru schimbari masive de constiinta. Ele scutura lucrurile intr-o zona a vietii tale, ajutandu-te sa vezi totul mai clar si sa faci schimbarile necesare viitorului tau, noului TU. Sunt scopurile tale mereu la indemana ta ? Esti inconfortabil sa te apropii de cineva in caz ca lucrurile functioneaza intre voi sau nu functioneaza?

Eclipsele inelare – asa cum este cea de acum – creeaza ca un cerc de foc pe cer (Luna blocheaza Soarele dar are diametrul mai mic), ca un cilindru prin care trebuie sa treci ca sa ajungi in zone mai verzi si luminoase.

Ea aduce un nou inceput norocos. Este un timp pentru o imensa oportunitate pentru imbunatatirea vietii in moduri foarte concrete si tangibile. De acum esti mai intelept si increzator fata de unde erai la inceputul anului. Asteapta-te la o mare descoperire si un nou mod de gandire care sa te ajute sa reconstruiesti viata pe directii mult mai bune !

Este timpul sa treci la noi vise dar sustinute de actiuni foarte concrete – pentru ca asta inseamna Capricorn : ne dorim ceva, planificam ce avem de facut ca sa obtinem si trecem imediat la treaba ca sa urcam pana sus si sa fim mandri de realizarile noastre. Pentru Capricorn, un efort nu se merita daca nu aduce cu sine un succes, un rezultat. Asta ne invata si ne ofera aceasta eclipsa solara si aceasta Luna Noua !

Marele Benefic Jupiter, abia instalat in Capricorn pentru un an de zile pana in decembrie 2020, face ca aceasta saptamana sa fie si mai speciala pentru ca va fi in conjunctie cu Luna Noua pe 26 decembrie apoi cu Soarele pe 27 decembrie, aducandu-ne un noroc incredibil si noi oportunitati. Jupiter deschide unele usi greoaie care pareau ferecate pentru totdeauna. O face usor pentru noi, fara ca noi sa ne efortam prea mult. Dar ne si creste mizele si ambitiile pentru ca e in Capricorn ! Nu ne multumeste orice pentru efortul depus atunci cand Jupiter e implicat.

El ne sustine sa mergem mai sus, mai bine, mai mare, mai departe!

Asadar, sa marcam zilele de 26 si 27 decembrie in calendar pentru ca norocul ne va zambi intr-un mod special. Planifica-ti cele mai importante actiuni spre visul tau chiar pentru zilele de dupa Anul Nou. Nu astepta, nu vei regreta !

Uranus si Chiron, doua astre a caror implicare ne spune ca ceva mare se intampla, intra si ele in actiune in aceasta saptamana.

Soarele va fi in cuadratura cu Chiron, vindecatorul ranilor noastre sufletesti de identitate, luni 23 decembrie, si vei simti ce ai inca de vindecat in viata ta ca sa mergi mai departe usor. Uranus in Taur este urmatorul care va fi in trigon cu Soarele chiar in Ajun de Craciun, oferindu-ne o zi benefica. avem nevoie de aerul lui Uranus acum ca sa ne simtim liberi, reinnoiti, eliberati!

O data cu eclipsa solara ce se intampla o data cu trigonul Jupiter-Uranus, sa ne pregatim pentru o oportunitate uimitoare care ne poate imbunatati viata exponential tocmai pana la vara.

Duminica, 29 decembrie, Mercur planeta comunicarii si gandirii intra la randul sau in Capricorn (mare aglomeratie de planete in Capricorn la acest nou inceput de deceniu !) si este timpul sa gandim si sa vorbim organizat, cu scop si cu tinta clara de succes. Ne asteapta un an foarte productiv daca ne facem treaba bine si serios !

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbecule, in aceasta saptamana vei fi preocupat de viitorul vietii tale personale si profesionale, doua domenii ce vor fi impactate de planete si de evenimentele astrale deosebite ale perioadei de final de an. Pot aparea unele diferende cu persoane din familie sau de la munca dar doar ca sa extragi din ele ce ai nevoie si sa ii convingi ca tu ai dreptate, spre binele tuturor implicati. Poti chiar sa rezolvi acum o tema emotionala ce te-a ranit candva si sa readuci in viata ta dedicarea si tandretea. Bucura-te de favorurile pe care planetele le au pentru tine si pune-ti bazele pentru urmatoarele miscari curajoase si de succes pentru noul an !

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, aceasta saptamana iti aduce o mana de ajutor pentru clarificarea aerului in familie. Focuseaza-te pe rezolvarea oricaror probleme ca sa gasesti pacea mintii si sa te relaxezi. Ai grija de obligatiile tale financiare si mentine un ton coborat si o atitudine ponderata in caz ca apar discutii cu membri de familie apropiati pentru ca aceste conflicte te pot afecta psihic daca nu intelegi de ce apar ele si o iei, in schimb, personal, ceea ce ar fi o mare eroare. Fii atent la persoanele/ lucrurile cu care rezonezi dar si la cele cu care nu mai rezonezi. Unii oameni vor avea o problema cu faptul ca voi nu mai reactionezi ca inainte. Ei erau obisnuiti sa faca anumite lucruri si tu sa reactionezi intr-un anumit fel, iar acum constata ca tu nu mai esti la fel si asta ii deranjeaza. Acum se incheie unele dintre contractele karmice pe care le-ai avut cu acei oameni si relatia cu ei se schimba radical.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, relatiile cu oamenii din jurul tau sau cu colegii pot avea de traversat unele schimbari benefice. Daca exista aspecte problematice de comunicare intre voi ce cauzeaza intarzieri in treburile tale, ia partea buna si cauta cadoul deghizat al Universului din aceste situatii. Nu varsa iritarea ta pe partener, pe copii, pe rude sau colegi pentru ca nimeni nu merita asta. Relaxeaza-te si controleaza-ti fluctuatiile de stari ca sa ramai mereu vesel.

Cand te intalnesti cu acesti oameni nu ii judeca, nu considera ca ei "ti-au facut rau" si tu ai fost „victima" lor; intelege ca tu ai ales acele experiente (la nivel de suflet) si raspunde-le dintr-un spatiu al neutralitatii/ echilibrului. Iar daca ei au reactii dezechilibrate, este treaba lor, nu este treaba ta.

