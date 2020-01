Horoscop SAPTAMANAL 27 ianuarie – 2 februarie 2020. Toate planetele in miscare directa si Venus ne da sperante de mai bine!

In aceasta saptamana, Soarele si Mercur sunt in detasatul, relaxatul si futuristul Varsator; Venus si Neptun sunt in visatorul Pesti, Marte planeta actiunii si energiei este in optimistul Sagetator si avem un trio de Jupiter, Saturn si Pluto in Capricorn.

Energiile sunt mai echilibrate, nu mai domina energia de pamant a Capricornului ca pana acum cateva zile.

In plus, toate planetele sunt in miscare directa, fapt ce ne da vant in pupa si energie din belsug spre viitor, fara frane, opriri sau revizuiri. In jur de 8 februarie, Mercur incepe sa isi incetineasca miscarea inainte de a intra in retrograd pe 16 februarie pana pe 9 martie. Va reveni la viteza de acum abia la final de martie.

Saptamana incepe inca din prima zi cu o nota de iubire, gratie lui Venus, Neptun si Marte. Este o zi magica, cu atat mai mult cu cat da startul saptamanii ce pare a se derula sub bagheta incantatoare a viselor ce par a se implini. Nu stim inca in totalitate cum vor evolua scenariile de viata ale fiecaruia, insa astrele ne sunt de ajutor si noi putem sa ne sustinem viata deschizandu-ne inimile si intampinand iubirea, fie ea romantica fie iubirea neconditionata a Universului ce face ca totul sa functioneze perfect.

Luni 27 ianuarie, Venus este in cuadratura cu Marte dar si in conjunctie cu visatorul Neptun.

Suntem totalmente incantati si vrajiti, inima si suflet. Ceva te atrage si ii rezisti cu greu. Atentie la asteptari nerealiste si la prea mult sirop in ochi care te impiedica sa vezi clar. Totusi nu e niciun pericol prea mare pentru ca nu iei decizii cruciale in relatii acum. Doar traieste clipa si daca ai motiv sa te bucuri, bucura-te, iar daca ceva te inspira, lasa-te inspirat. Ideea cu Marte si Neptun in combinatie este sa ne lasam inspirati sa actionam noi pasi spre un vis.

Weekendul este si el fierbinte pentru ca Venus este in sextil cu Pluto si putem obtine o consolidare frumoasa a unei relatii. Este o buna perioada sa gestionam banii, sa ne apropiem de o persoana draga sau de a ajunge la o buna intelegere intr-o cooperare. Poti juca ferm dar e bine. Obtii satisfactie intr-o relatie, indiferent daca e de amor sau nu. Iti poti testa muschii, nu e pericol, vei obtine un efect bun. Luna februarie incepe astfel intr-o nota optimista !

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In timp ce intuitia si inspiratia pot fi de mare ajutor, mentine-ti picioarele bine infipte in pamant si nu te lasa dus de valul unei idei nebunesti si salbatice. Daca trebuie sa iei o decizie importanta saptamana aceasta, ar fi de folos sa te intalnesti cu un bun prieten de incredere ce iti poate da idei si sugestii pe care tu nu le-ai luat in calcul. Astrele te duc spre un varf al placerii in iubire in care multa energie romantica sau intalniri cu scantei vor fi des in agenda ta.

La munca, anumite rasturnari de situatii minore si ceva haos este exact ce ai nevoie ca sa reasezi lucrurile corect. Energii imprevizibile continua sa iti influenteze sectorul sanatate, aducand susuri si josuri neregulate. Cheia pentru tine este ca intotdeauna sa ramai calm si adunat. Toate planetele sunt in miscare directa in aceasta saptamana, fara urma de retrograd.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Tu si prietenii tai sunteti pe aceeasi lungime de unda si va puteti uni fortele pentru o cauza. Daca te aliniezi cu oameni ce gandesc mare si la fel ca tine, vei avea un sentiment de scop si putere. Vestea buna poate veni sub forma unei idei de facut bani, a unei mariri de salariu sau a unei posibilitati de promovare. Informatiile pe care le inveti acum au potential de a-ti sustine castigurile, adaugand confort si securitate drept rezultat final. Un aspect la care trebuie sa fii atent este delasarea alimentara si imbuibarea, in special daca vrei sa mai slabesti.

Saptamana aceasta, totul este despre comunicare ce va deveni vedeta principala de acum. In ceea ce priveste iubirea, va fi o zbatere in tine intre dedicare si libertate. Simti nevoia sa fii complet consumat de pasiunea persoanei iubite dar in acelasi timp iti doresti spatiul personal ca sa iti explorezi propria identitate. Toate planetele sunt in miscare directa in aceasta saptamana, fara urma de retrograd.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Spune DA la orice invitatie neasteptata. Saptamana aceasta se pare ca nu trebuie sa te aventurezi prea departe de zona ta locala ca sa te distrezi pe cinste. Sectorul relatiilor cu ceilalti este activat, aducand caldura si intelegere in interactiunile tale. Totodata, esti nerabdator sa iti cercetezi optiunile legate de sanatate si starea de bine, mai ales ca aceasta este una din cele mai potrivite vremuri sa schimbi rutine si sa aplici noi tehnici de wellness ca sa fii mai fericit si mai in forma.

Oricine sau orice care iti seaca timpul si energia trebuie reevaluari. Este momentul sa iti folosesti imaginatia ta creativa cunoscuta spre a crea grandoare in viata ta. Nu te lasa dus de val ca sa pierzi din vedere toate aspectele mici ale vietii ce inseamna asa de mult pentru tine. Sunt multe oportunitati in jurul tau. Toate planetele sunt in miscare directa in aceasta saptamana, fara urma de retrograd.

