Horoscop SAPTAMANAL 6-12 ianuarie 2020. Evenimente intr-o saptamana cat un monument!

Pe 10 ianuarie avem eclipsa totala de Luna plina in Rac ce ne va face mai emotionali chiar incepand de miercuri. Eclipsa este opusa ca pozitie conjunctiei dintre Saturn si Pluto din 12 ianuarie, dar si Soarelui si lui Mercur. Puterea sa este aproape nucleara. O actiune mica poate sa impacteze cursul intregului an. Aceasta eclipsa transmite ca energie : avem nevoie de echilibru intre inima si minte, intre familie si munca, intre casnicie si prieteni. Pe 11 ianuarie, rebelul si imprevizibilul Uranus revine la miscarea directa in Taur unde va fi pana in 2026.



Uranus este in retrograd din 12 august. Uranus aduce un aer imprevizibil in ce consideram ca ne este destinul batut in cuie. Nu e nimic batut in cuie, spune Uranus, totul se poate schimba intr-o clipa. Avem liber arbitru prin actiunile pe care alegem sa le facem. Sa ne focusam pe ce vrem, nu pe ce nu vrem, iar Uranus in Taur ne va da incapatanarea constructiva de a atrage si ce nu ne imaginam pentru binele nostru.

Weekendul se anunta a fi partea cea mai fierbinte a saptamanii.



Toate se intampla atunci : si eclipsa totala de Luna plina, si iesirea lui Uranus din retrograd dar si conjunctie Saturn-Pluto 2020. Acestea toate inghesuite in 3 zile consecutive anunta ca 2020 este un an bun cu conditia sa muncim sustinut si din plin, poate mai intens decat am facut-o pana acum si sa ne indreptam constient corabia vietii in directia dorita, renuntand la lamentari pentru unde ne aflam acum. Ce a fost a fost, hai sa vedem unde avem de ajuns de acum incolo. Daca nu o faci tu pentru tine, nu o va face nimeni – iata energia transmisa. Nu este un an sa asteptam sa ne dea altii mura in gura solutii ci sa ne asumam responsabilitatea.

Pana la marile evenimente ale weekendului, Neptun cel visator si Jupiter cel norocos au si ei ceva de spus Marti si Miercuri.



Ei sunt doi uriasi prietenosi ce ne aduc un bun ajutor, poate sub forma unor daruri demult uitate sau valori pe care ne putem baza in varii situatii. Sau poate ca o revelatie demult asteptata ne apare direct in fata ochilor. Orice ar fi este eliberator ! Vom avea mai multa libertate, timp si spatiu pentru a ne ocupa de ce conteaza cu adevarat. Vom primi inspiratie fabuloasa si romantism cat sa ne sustina o buna stare de spirit.

Vineri, Mercur si Soarele sunt in conjunctie in Capricorn, chiar in ziua eclipsei totale de Luna plina, iar totul devine clar precum cristalul.



Toate eforturile ultimelor luni, celei de-a doua parti din 2019, poate chiar a ceva de mai devreme, se clarifica. Ceva ce a fost foarte important in acest deceniu se apropie de o concluzie.



Cu aceste configuratii planetare intense, este foarte important sa fii bland cu tine insuti in aceasta saptamana. Sa ai grija de tine. Sa ii ingrijesti cu iubirea ta pe cei dragi. Tu contezi. Tu esti variabila care poate schimba totul in bine. In viata ta, totul incepe cu tine. Aici. Acum.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Pe 10 ianuarie cand are loc eclipsa totala de Luna plina, poti reflecta mai profund asupra radacinilor si zonei domestice din viata ta. Ideea ta despre siguranta ta profesionala si personala va evolua intr-un anumit fel care este dificil de anticipat dar sa ramai deschis, iata cheia pentru a profita la maxim de acest mare moment astral. In aceeasi zi, Uranus, cel ce schimba regulile joculi din mers, isi incheie miscarea retrograda in sectorul veniturilor tale si te poti simti complet capabil sa iti creezi schimbari in drumul profesional, deci poti sa initiezi asemenea noi pasi. Mergi spre un job nou, construieste o noua carare diferita de tot ce a fost pana acum, iata calea de a obtine rezultate noi si pline de satisfactie.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Fie ca te-ai gandit la moduri noi de a-ti remodela scopurile personale sau de a lucra asupra imaginii de sine, este timpul sa pui rotitele in miscare de indata ce Uranus cel ce schimba regulile jocului in mod imprevizibil isi incheie miscarea retrograda de cinci luni. Acest tranzit iti va alimenta apetitul de a aduce schimbari palpabile si vizibile in orice zona de viata ce a stagnat. Pe 12 ianuarie, karmicul Saturn va face echipa cu transformatorul Pluto in sectorul tau de invatare superioara, dand semnalul ca munca sustinuta nu doar ca e incurajata dar e si recompensata de un sentiment de imputernicire. Implica-te intr-o zona anume a vietii in care vei beneficia de abilitatile tale si vei vedea cum vei progresa intr-un ritm remarcabil.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)



O experienta care iti va extinde orizonturile poate fi exact ceea ce inima ta tanjeste sa traiasca din 8 ianuarie cand Luna in zodia ta va fi in trigon cu romantica Venus. Planifica o zi in care sa dedici timp persoanei iubite in afara zonei de confort si poti simti direct magia si un nou inceput. Apoi, in preajma datei de 10 ianuarie cand are loc eclipsa totala de Luna plina in sectorul veniturilor tale, poti descoperi ca ai atins un punct culminant pentru un drum profesional si esti nerabdator sa pornesti intr-o noua directie. Acum este timpul sa verifici exact care iti sunt valorile si scopurile de termen lung si daca ele mai sunt aliniate cu munca pe care o faci. Daca simti ca nu mai sunt in sincronicitate, fa actiuni concrete ca sa te recentrezi emotional pe capitolul acesta.



