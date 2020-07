Horoscop saptamanal BANI si SUCCES, 7-12 iulie 2020. Ce iti aduce la capitolul bani Mercur direct?

Duminica, 12 iulie, Mercur – aflat in miscare retrograda in Rac – isi incepe cursul direct! Iar, pe masura ce Mercur isi incetineste mersul, vei simti nevoia de a relua activitatile tale obisnuite. De exemplu, sa calatoresti, activitate care a fost ingradita de mai bine de 4 luni.

Iata ce aduce zodiilor evenimentele astrale ale saptamanii pe domeniul financiar, cariera, relationare cu ceilalti pentru aceasta zona. Este de dat, este de primit, este de conservat ce avem, sunt ocazii sa facem noi bani sau sa tinem de ce este?

Horoscop saptamanal BANI BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Domeniul carierei este favorizat indirect de energia intensa care te umple in aceasta saptamana. Vei fi foarte eficient si practic. Dar uneori, pasiunea ta pentru perfectiune te face nerabdator si te umple de furie. Asa ca fii sigur sa mentii echilibrul necesar. In finante, vor aparea unele cheltuieli neasteptate la orizont. Deci fii retinut si atent si incearca sa nu iti dai peste cap planificarea banilor.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

Horoscop bani si succes TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Obligatiile profesionale si un grad foarte mare de incarcare de munca iti vor aduce multa presiune pe umeri in aceasta saptamana. Insa nu este nevoie sa te si simti presat sau pus la colt. Situatia este provizorie daca gestionezi corect lucrurile, iar daca setezi prioritatile vei putea sa te descurci cu circumstantele fara probleme. In finante, veniturile tale sunt in crestere in aceasta saptamana, dandu-ti un avant pozitiv la buget si planificarile de vara.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

Horoscop saptamanal BANI GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Din punct de vedere profesional, vei avea o saptamana excelenta. Vor aparea situatii si oferte benefice, deci asigura-te ca le gestionezi cu seriozitate si responsabilitate. Noi inceputuri si noi colaborari se vor contura in prima parte a saptamanii, gratie asezarilor planetare ce creaza conditii ideale pentru asta. Finantele tale sunt in forma buna si tu vei face miscari si actiuni ca sa le mentii asa si sa le imbunatatesti. Nu iti distruge bugetul cu cheltuieli nenecesare. Altfel, vei pierde controlul si vei sfarsi cautand suport financiar la altii.

Relatia Gemenilor cu banii:

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

