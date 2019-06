Horoscop SĂPTĂMÂNAL general 10-16 iunie 2019. O săptămână mare, în astrologie şi pentru noi! Apare o dată la un an!

Jupiter retrograd este in opozitie cu Soarele inca in Gemeni si urmare a acestui tranzit ce are loc o data la 13 luni, Jupiter straluceste cel mai puternic pe cer, mai tare ca oricare alta stea ! Este practic un Jupiter plin, cu intensitate luminoasa mult mai mare decat a Lunii pline. Jupiter plin trimite raze de noroc si optimism pentru toata lumea ! In decembrie 2018 ai trimis in Univers o noua viziune (cand Jupiter a intrat in Sagetator). Acum acest cerc se poate inchide. Poti culege roadele riscurilor asumate si poti masura cat de departe ai ajuns pana acum.

Tot acum, Jupiter este si in cuadratura cu visatorul Neptun, deci visele iti sunt mai mari ca oricand.

Ce ramane de facut pentru ca acestea sa devina si realitate ? Aceasta este saptamana in care sa dai la o parte constient toate franele pe care ti le-ai pus – cu atat mai mult cu cat urmeaza Luna plina in Sagetator !

Marte si Mercur se intalnesc in Rac si acest aspect te va propulsa intens spre actiune. Cuvintele de dragul doar de a vorbi nu mai conteaza, ele trebuie urmate de actiune, spune acest tranzit. In special daca este vorba de vanzari, contracte, examene, media, carti, tot ce inseamna scris si comunicare. E timpul sa mergi mai departe !

Intai Marte (Joi 13 iunie) si apoi Mercur (Sambata 15 iunie) traverseaza punctele de Nod Nord si Sud din Rac si Capricorn iar destinul isi va juca partea. Cuvintele si actiunile chiar iti vor afecta viitorul ! Poti avea un mare impact in lume acum, asa cum si lumea va avea un mare impact asupra ta.

Marte in Rac se conecteaza cu sextilul Neptun-Saturn Vineri 14 iunie si te poti pregati pentru o verificare a realitatii. Poti fi sub presiune dar e un lucru bun. Poti muta muntii din loc daca vrei, iar disciplina si imaginatia sunt cheia !

Apoi Duminica 16 iunie, Mercur este urmatorul se fie in contact cu Saturn si Neptun, deci e timpul sa iti testezi ideile in lumea reala. Vezi daca visele si viziunile mai rezista sub lumina realitatii si ajusteaza-le corespunzator. Viseaza mare, planifica intens dar pas cu pas si treci la treaba ! Nu e timp de pierdut si te asteapta multe !

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Continua sa fie o perioada de timp aglomerata si cu un ritm intens de trai. Dar este un fel placut de a fi ocupat. Esti singura zodie acum care este binecuvantata de faptul ca, mai mult ca oricand, observi frumusetea a tot ce te inconjoara zi de zi si tot mai mult ca oricand vezi cat de multa iubire este in jurul si viata ta. Conflictele, tensiunea, haosul si instabilitatea pot aparea si ele pe planul de acasa la membrii familiei, in relatia cu unii musafiri, mai pot fi si aspecte de renovari, reparatii casnice. Insa din fericire, tu esti intr-un spatiu mental foarte bun si poti gestiona absolut orice fel de provocari cu abilitate si succes. Cheia este sa nu uiti nicio clipa care iti este obiectivul de termen lung. Fereste-te de imbunatatiri care mai rau fac. Urmareste sa ai actiuni gandite ce corespund doar unor dorinte bine determinate. In iubire, aceasta poate fi saptamana care schimba totul.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Acum se pare ca esti total focusat pe bani, fluxul de cash, de castiguri, de cheltuieli. Banii vin, banii pleaca, mintea iti e tot la bani. Desigur ca asta inseamna si ca vei cumpara lucruri frumoase pentru tine si pentru cei dragi. Te afli intr-o pozitie excelenta sa negociezi aspecte financiare si orice este important pentru tine intrucat planetele iti pompeaza energie cand vine vorba de stilul tau de comunicare. Vei spune ce gandesti si vei gandi ceea ce rostesti. Te identifici puternic cu ideile tale si iti vei lua apararea cu usurinta. Fii atent cu privire la a-i manipula sau constrange pe altii sa fie de acord cu tine, pentru ca nu e in regula. Vorbeste cu delicatete dar ferm. In iubire, aceasta poate fi saptamana care schimba totul.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Tu continui sa arati fabulos pentru toata lumea pentru ca Venus este nou instalata in zodia ta unde este si Soarele. Ce noroc pe tine ! Venus iti promoveaza abilitatea de a vorbi din suflet si delicat altora. Este un timp excelent sa faci pace cu dusmanii. Automat este si un timp minunat sa te bucuri din plin alaturi de prieteni. Pentru ca Venus favorizeaza mai intai placerea in fata muncii, incearca sa mai evadezi de la treaba si sa te distrezi. Intre timp, Marte te va face sa te identifici mult cu ceea ce posezi, ceea ce inseamna ca tind sa te gandesti ca valoarea ta este data de suma proprietatilor tale. Asta este o nebunie, desigur. Mahatma Gandhi a murit in roba sa si cu bolul in brate si totusi a schimbat lumea. Tu ce valorezi ? Esti o fiinta absolut pretioasa indiferent ce ai. Cu totii suntem. Nu uita asta. In iubire, aceasta poate fi saptamana care schimba totul.

