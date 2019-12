Horoscop special. Eclipsa inelară de Soare plus Luna nouă în Capricorn, de Crăciun ! Momente UNICE la final de AN şi de DECENIU

Lunile Noi marcheaza intotdeauna startul unui nou ciclu lunar iar in acest caz noul ciclu ne va duce direct intr-un nou deceniu.

Cand ele sunt insotite de eclipse de Soare, energia este de zeci de ori mai mare ! Eclipsele deschid portaluri pentru schimbari masive de constiinta. Ele scutura lucrurile intr-o zona a vietii tale, ajutandu-te sa vezi totul mai clar si sa faci schimbarile necesare viitorului tau, noului TU.

Eclipsele inelare – asa cum este cea de acum – creeaza ca un cerc de foc pe cer (Luna blocheaza Soarele dar are diametrul mai mic), ca un cilindru prin care trebuie sa treci ca sa ajungi in zone mai verzi si luminoase. Ea aduce un nou inceput norocos. Este un timp pentru o imensa oportunitate pentru imbunatatirea vietii in moduri foarte concrete si tangibile. De acum esti mai intelept si increzator fata de unde erai la inceputul anului.

Asteapta-te la o mare descoperire si un nou mod de gandire care sa te ajute sa reconstruiesti viata pe directii mult mai bune!

Nu doar ca aceasta eclipsa solara aduce descoperiri si constientizari uimitoare ce duc la noi inceputuri, dar ea deschide pentru noi usi ce erau blocate inainte. Ea defineste conjunctura pentru urmatoarele sase luni. Eclipsele sunt despre destin. Putem fi pregatiti sa primim vesti pentru ca ele vor veni pentru multa lume. Sa ne deschidem in fata bunavointei Cosmosului ce ne sustine. Daca suntem pe calea gresita, eclipsa va scutura unele situatii pentru tine. Desi nu e placut, este mereu pentru binele absolut.

Luna Noua insotita de eclipsa inelara solara are loc in zodia Capricorn, la doar cateva zile dupa ce a inceput sezonul Soarelui in Capricorn. Este totodata a doua Luna Noua in aceasta zodie in 2019 (prima a fost in ianuarie) deci vom simti cu siguranta energia Capricornului definita prin munca, ambitie si planuri stabile drept hrana a creierului. Dealtfel, e bine sa ne imprietenim cu aceasta energie pentru ca va domina anul 2020, in Capricorn fiind si Marele Benefic Jupiter dar si Saturn cel batran si responsabil precum si Pluto, planeta renasterilor.

Vom dori rezultate tangibile pentru munca noastra intensa si le vom primi urmare a perseverentei manifestate.

Eclipsele pot fi oarecum infricosatoare pentru ca deschid brusc spatii noi energetice prin situatii subite, dar aceasta eclipsa de final de an este una totalmente pozitiva gratie si unor aspecte benefice de la Jupiter si Uranus. Jupiter vine umar la umar cu eclispa solara, revarsand asupra noastra daruri ce vor aparea ca din senin. Acest lucru se intampla si datorita conexiunii puternice cu Uranus cel imprevizibil, planeta surprizelor si eliberarilor. Miracolele pot ploua asupra noastra cu tot ce e mai bun si necesar. Sa speram ca asa va fi cu adevarat!

Intrucat eclipsele solare deschid usi ce ne imping sa avansam pe calea pe care sufletele noastre si-au ales-o pe pamant, sub energia acestei eclipse de decembrie, ni se va arata o alta cale, un alt mod de a trai. La inceput poate parea a fi subtila. Poate ca va debuta doar ca un gand sau un nou sentiment si apoi incet incet va capata forta si vom actiona. Vom folosi aceasta energie in functie de unde suntem fiecare in calatoria vietii sale, dar fiecare va fi cumva schimbat sau trezit spiritual.

Sa ne bucuram ca aceasta energie este abundenta si expansiva si ne trimite oportunitati de a planta seminte ce vor deveni copaci vigurosi in viitor!

Zilele ce urmeaza eclipsei sunt perfecte pentru a seta intentii si a ne gandi serios care ne sunt planurile si ambitiile pe care vrem sa le luam cu noi in noul an 2020 si deci in noul deceniu.

Sa avem rabdare sa vedem ce aduce aceasta eclipsa, sa descoperim ce mod nou de gandire se prezinta pe care inainte nu l-am luat in considerare.

Tot aceasta eclipsa are darul de a vindeca unele tipare din copilarie ca sa elibereze copilul interior captiv in traume intamplate candva. Unii dintre noi vor simti o puternica vindecare la nivelul copilului interior sau vom descoperi ca nu mai dorim sa tinem de tipare sau dureri care ne-au definit ani sau zeci de ani. Lucruri luate prea in serios se vor lumina si usura prin energia copilului care vrea din nou sa se joace si sa simta bucurie.

Exista un puternic mesaj al acestei eclipse de a ne ajuta sa transcendem drame mari si grele de familie sau karme de familie dureroase ce vor fi acum transformate intr-un mod armonios. Ea are loc de sarbatori cand majoritatea avem familia alaturi sau ne gandim la familie, deci sa folosim uriasa oportunitate de a ne ridica deasupra oricaror dinamici nesanatoase sau tipare ce nu ne mai aduc nimic bun.

Sa folosim aceasta energie armonioasa a eclipsei pentru a ierta, vindeca, seta limite sanatoase si a iubi blandetea si compasiunea.

Uneori, a ne accepta familia exact asa cum este pentru ce a adus ea in viata noastra, cu tot cu rani si dureri, poate fi incredibil de vindecator. Energia Capricornului nu e cea mai expresiva si emotionala cu putinta ci e practica si ii place sa mentina totul logic. Totusi, ea ne este de mare ajutor acum pentru ca dinamicile de familie se aprind repede si sunt pline de emotii stagnante ce tind sa se repete la ceas de sarbatoare. Iar noi avem nevoie sa gasim moduri noi mai practice si pragmatice de a trai si a ne desprinde cu blandete de ce a fost.

Asadar, daca va apar tensiuni in familiei, ridicati-va peste ele si focusati-va doar pe ratiune si fapte. Priviti totul din perspectiva logica si nu din emotii irationale. Sigur ca e mai usor de spus decat de facut, dar daca simtiti ca ceva sau cineva iar v-a agatat si provocat, in special in familie, cautati sa vedeti ce se afla mai profund in spatele situatiei ce e nevindecat in voi.

Uneori ne trebuie putin spatiu ca sa ne dam seama, dar sa stim ca energiile acestei eclipse ne vor sustine cu vibratii extrem de armonioase si iubitoare.

Dupa aceasta eclipsa solara benefica, plina cu energii de abundenta, se deschide o noua dimensiune de constiinta pe care o vom simti ca pe un cadou de la Univers. Da, am muncit mult sa ajungem sa primim asa ceva, deci sa fim deschisi in fata sa ! Anul 2020 ne promite ceva diferit fata de ce a fost iar poarta spre acest viitor incepe cu aceasta eclipsa solara de decembrie 2019.

Cum impacteaza zodiile Luna Noua si eclipsa solara inelara de decembrie 2019?

Ne asteapta imputernicire de sine prin aceasta eclipsa. E timpul sa ne acceptam responsabilitatea si sa ne construim viitorul. Orice problema cronica ne-a dat batai de cap, e timpul sa privim acei demoni in fata, sa stam drepti si sa spunem „pe aici nu se trece!".

Aceasta eclipsa super norocoasa ne sustine toate noile inceputuri, mai ales pentru cele mai ambitioase obiective. Fii clar ce tintesti si iti doresti, asteapta-te la constientizari masive si la un mod nou de gandire ca sa iti construiesti viata mult mai constructiv

Fii atent ce teme activezi pentru ca ele te vor insoti jumatate de an 2020!

BERBEC

Energia Lunii noi si a eclipsei solare nu este compatibila in totalitate cu stilul tau vitezist preferat de a merge inainte, Berbecule, insa ce este bine e ca iti aduce o fereastra de timp in care sa iti gandesti planurile noi fara prea mult atasament si sa ramai deschis la inspiratie proaspata ce nici nu iti trece prin cap acum, pentru ca ea va veni ! Apeleaza cu incredere la energia pragmatica, practica, inceata dar foarte sigura a Capricornului – gazda acestui eveniment astral deosebit – ca sa iti gandesti bine urmatoarele miscari.

TAUR

Eclipsele nu sunt momentele perfecte sa lansezi proiecte total noi. Insa tu, Taurule, ai avut unele planuri solide deja in minte de ceva timp, poate chiar in ultima jumatate a anului 2019. Aceasta Luna Noua in muncitorul Capricorn, zodie de pamant ca si tine, iti cere sa incepi sa faci pasi concreti ca sa dai viata acestor scopuri. Ai avut destul timp sa pui la cale si sa planifici. Acum fa sa se si intample!

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.