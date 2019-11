Horoscop special: Luna plină în TAUR, 12 noiembrie 2019. Benefică şi plină de revelaţii!

Asadar, aceasta Luna plina este una din cele mai bune pe care le avem de foarte mult timp. Aduce o energie expansiva de abundenta ce ne va ajuta sa ne deschidem spre a primi recompense pentru toata munca depusa, pentru ca Taurul coordoneaza si munca sustinuta dar si banii.

2019 a fost un an care ne-a pregatit pentru marele salt cosmic ce ne asteapta in 2020. Multi dintre noi am fost pusi sa ne schimbam viata, gandurile, relatiile, corpurile, obiceiurile sau ce suntem dispusi sau nu sa toleram.

Lunile pline semnifica mereu finalul unui ciclu si exista o tema puternica de terminare a ceva cu ocazia acestei Luni pline in Taur.

Putem gasi finalul a ceva ce am cautat inca de la inceput de an. Putem vedea ca o greutate de pe umeri se rezolva dintr-o data si nu ne mai impovareaza.

Exista, asadar, multa eliberare oferita de aceasta energie, deci daca e ceva la care vrei sa renunti, sa ii dai drumul, vei fi sustinut si ghidat pas cu pas.

Sub puterea acestei Luni pline in Taur, abundenta va fi o alta tema ce ni se va oferi, in special abundenta financiara. Abundenta este disponibila pentru noi, dar acum vibratiile sale vor fi puternice. Foloseste aceasta energie ca sa explorezi alte surse de venituri, sa obtii o marire de salariu, sa gasesti moduri destepte de a investi. Abordeaza orice subiect financiar cu o minte setata pe abundenta, nu pe lipsa.

Concentrarea pe recunostinta este un mod rapid de a intra in vibratia abundentei, mai ales ca ne apropiem de finalul de an cand e un moment perfect sa recapitulam motivele pentru care sa spunem "multumesc", chiar daca au fost si provocari iar unele aspecte nu au iesit asa cum ni le-am dorit. Exista multa putere in recunostinta simtita din toata fiinta !

Taurul raspunde de cele cinci simturi experimentate prin corp, deci aceasta Luna plina are si abilitatea magica de a ne conecta mai profund cu propriul trup.

Mesajul sau pe acest domeniu este "simt adevarul in stomac".

Acest mod de a simti te poate ajuta mult, de exemplu intr-un mediu care nu iti este benefic si simti cum ti se chirceste stomacul. Daca ceva sau cineva nu este bun pentru tine si nu tii cont de faptul ca trupul tau stie asta, poti ajunge sa iti petreci viata cu un vampir energetic.

Luna in Taur iti va spune ce este bine pentru tine, ce are sens anume pentru tine acum si ce nu.

In concluzie, o Luna in Taur este motiv de sarbatoare indiferent pentru ce, iar cand este plina cu atat mai mult, stiindu-se ca Lunile pline expandeaza energia specifica.

Luna plina e regina cerului si nu imparte tronul cu nimeni. Suntem mai puternici, mai in acord cu energia noastra feminina ce se exprima prin intuitie, suntem cu picioarele pe pamant si actionam din mult bun simt.

Anume aceasta Luna plina in Taur este inconjurata de 3 aspecte astrale benefice ce implica si alte planete, inclusiv pe Mercur si pe Uranus, deci ne pregateste multora o mare surpriza placuta. De exemplu, putem vedea un aspect, o situatie, o persoana intr-un mod cum nu am mai vazut pana acum de ani de zile.

Magia de a avea un mare moment de "aha" duce la noi decizii importante ; sa faci sau nu ceva ; sa te duci sau nu undeva. Dupa ce te decizi, te poti comite, deci poti sa avansezi cu viata ta. Iar cadoul acestei revelatii este adus de intregul context astral din preajma Lunii pline in Taur.

In ce domeniu te va influenta acum si in urmatoarele doua saptamani Luna plina in Taur depinde de pozitia Taurului in harta fiecarei zodii. Aici vei simti cele mai mari beneficii.

Iata mai jos pentru fiecare zodie cateva ghidari:

BERBEC

Energiile Lunii pline de azi sunt purtatoare de speranta pentru viitor, iti expandeaza emotiile despre afaceri sau aspecte financiare. Un vechi conflict despre bani sau puteri/lupte de bani poate ajunge la un final, la o concluzie. Solutiile conflictelor ce apar la Lunile pline implica un compromis sau o echilibrare de balanta. Daca undeva e un dezechilibru, el devine evident ca sa faci pasi pentru a-l corecta. Aspecte ce tin de posesiuni personale, valori, talente sau resurse pot iesi la lumina. Poate fi un moment de cotitura intr-o relatie apropiata sau cu banii ori afacerile iar o revelatie poate duce la idei valoroase si la o dorinta mai mare de a-ti face viata mai confortabila.

TAUR

Energiile Lunii pline din semnul tau favorizeaza productivitatea si desteptaciunea dar iti si aduc anumite sentimente la inflorire completa. Esti chemat sa stai drepti pentru tine insuti si sa ai drept prioritate nevoile tale personale. Daca te-ai ocupat excesiv de nevoile altora si de agendele lor, vei simti nevoia sa iti strigi independenta. Sentimente tinute in spate vor iesi cu putere acum. O Luna plina pune lumina pe ce exista deja dar a fost ascuns sau ingropat, deci pot fi constientizari mari care iti vor capta atentia. Este vremea sa scoti totul deschis la suprafata dar e o idee buna si sa exerciti autocontrol cu descoperirile tale. Important este ca esti pregatit sa faci ceva nou sau diferit.

