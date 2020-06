Horoscop special: MERCUR în emoţionalul RAC 2020! Până pe 4 august avem treaba cu sufletul nostru!

Asadar, pe 28 mai Mercur intra in Rac, pe 18 iunie incepe perioada retrograda in Rac, pe 12 iulie iese din retrograd si pe 4 august Mercur paraseste aceasta zodie si intra in Leu.

Aceasta calatorie a lui Mercur in Rac va crea si sustine interes de gandire si vorbire in jurul sufletului, casei, caminului, familiei si a legaturilor emotionale de orice fel. Daca pana acum eram mai detasati, sociabili, vorbareti si chiar superficiali cu Mercur in Gemeni, acum totul devine personal si sensibil. "Ce e aici pentru mine?" intreaba Mercur in Rac.

Mercur este o planeta cu energie mentala, deci NU este dominat de emotii, insa atunci cand este in Rac totul se schimba.

Tot ce inseamna energia lui Mercur se adapteaza dupa sensibilul, emotionalul, romanticul, iubitorul si casnicul Rac.

Mercur in Gemeni ne-a facut vorbareti si curiosi, Mercur in Rac ne face introvertiti si discreti. Este o excelenta ocazie sa ai o conversatie interesanta cu tine insuti.

Daca esti mai extrovertit de felul tau, acest tranzit este mai provocator. Insa, daca avem mereu mintea ocupata cu exeriorul uitam cum sa comunicam cu cea mai importanta persoana din lume: cu noi insine.

Mercur in Rac e acea perioada din an in care poti fi mult mai atent la tine si la ce spune povestea ta interna. Vei fi surprins ce multe vei afla despre tine.

Ce inseamna, mai exact, atunci cand Mercur este in Rac?

Mercur conduce fluxul dintre oameni si informatia, invatatul, comunicarea, schimburile, scrisul, vorbitul, social media, transportul, calatoriile, miscarea, ideile si gandurile.

Racul este preocupat cu a avea grija si cu tot ce tine de camin, de familie si de cei iubiti, de nevoile trupului si cele emotionale si cu atasamentele de orice tip. Mai conduce si pamantul, casele, trecutul, mamele si copiii si sensul de a apartine, de siguranta si protectie. Racul este asociat si cu traditia si istoria ca si cu creativitatea, intuitia si imaginatia.

Gandurile si miscarile din aceste saptamani devin foarte preocupate de casa si familie, siguranta si hranire. Este un timp perfect sa te conectezi cu familia sau cu cei pe care ii consideri cei mai apropiati pentru legaturile acelea profunde de suflet de la inima la inima.

Mercur in Rac te face sa te plimbi pe bulevardul amintirilor ca sa te reconectezi cu vechi prieteni si rude sau cu copilul tau interior pentru a primi apropiere profunda de suflet.

Este ca si cum o usa magica spre trecut se deschide si acum poti pasi prin ea. Intuitia, imaginatia si memoria sunt foarte puternice acum. Foloseste acest timp sa inveti si sa retii informatii sau sa iti descatusezi creativitatea prin scris, poezie sau imagini.

Pe de alta parte, mintea este mult mai irationala, emotionala si subiectiva in aceste saptamani. Cuvintele devin incarcate cu trairi si tind sa fie luate personal. Deci, daca te lasi implicat in discutii incarcate emotional, poti ajunge imbibat cu lacrimi. Ai incredere in instinctele tale si procedeaza cu atentie.

Ce sa faci BUN PENTRU TINE cu Mercur in Rac:

petrece timp cu cei mai aproape de suflet oameni si intareste legaturile

discuta de la inima la inima orice simti, deschide-te despre ce emotii ai si curata aerul din jurul tau de incarcatura emotionala

gandeste-te la ce tii cu adevarat

scufunda-te in trecut sau exploreaza-ti amintirile si fotogtrafiile copilariei.

respune-ti povestea personala

citeste biografii de oameni care te inspira

exploreaza-ti arborele genealogic

pune-ti o amprenta personala in comunicarile tale

exerseaza-ti memoria : invata si retine informatii noi

studiaza subiecte despre istorie si traditie

adapteaza idei abstracte in termeni umani

atinge inimile oamenilor prin cuvintele rostite

canalizeaza-ti imaginatia creativ prin scris, poezie sau imagini

fii acolo pentru cineva, sustine si implica-te sa iti pese

pune la punct hartiile de proprietate

lasa-ti instinctele sa te calauzeasca

exerseaza-ti inteligenta emotionala

petrece timp la malul marii (apa = Rac)

La ce sa ai grija si sa fii PRUDENT cu Mercur in Rac

· comportament defensiv, agresiv sau comportament manipulator

· ganduri tematoare sau exagerat de defensive

· nostalgie si glorificarea trecutului

· sa nu devii prea melancolic, plangacios si sentimental

· subiectivitate in crestere

· reactii pe toane si irationale

· sa iei lucrurile prea personal sau, daca altii daca fac asa, sa ai grija

· sa iti tradezi sentimentele cu propriile cuvinte

Cum te impacteaza IN FUNCTIE DE ZODIE tranzitul lui Mercur in Rac

Ai grija sa nu iei lucrurile prea personal in acest tranzit. Racul nu este grozav la a ramane obiectiv, deci daca te apropii prea mult de un aspect, te impiedica sa il vezi clar. Mentine o distanta, oricat de implicat ai fi pe subiecte legate de cei dragi, ca sa poti privi lucrurile in perspectiva si obiectiv. Emotiile tale nu ii ajuta mereu pe ceilalti.

MERCUR in RAC 2020 pentru BERBEC

Calatoria lui Mercur prin Rac iti va muta atentia spre viata ta de acasa. Poate vei planifica o reuniune de familie sau te vei indrepta spre rude cu care nu ai mai vorbit de ceva vreme. Sau poate vei fi mai inclinat sa aduni informatii pentru un proiect ce vizeaza o imbunatatire acasa. La un nivel mai profund, acesta este un interval de timp excelent sa cercetezi mai multe din istoria familiei si traditiile sale care iti vor oferi intelegeri despre visele si provocarile tale. Poti folosi aceasta informatie ca sa imbratisezi binecuvantarile pe care le-ai primit de la familia ta si sa eliberezi limitarile.

MERCUR in RAC 2020 pentru TAUR

Calatoria lui Mercur prin Rac iti va energiza intelectul si exprimarea de sine. Acum este timpul sa iti folosesti din plin creierul ca sa formulezi idei sau sa inveti ceva nou. Fii pe faza sa captezi idei care te intriga. Mercur iti va activa si nevoia de a sti mai multe despre orice pe care te focuzezi cu interes, deci va urma o perioada intensa de cercetari si documentare. Mai mult, dorinta ta de a te exprima te va indruma sa te conectezi cu oameni care iti stimuleaza intelectul sau curiozitatea. Doar ai gria sa asculti la fel de intelept precum vorbesti.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.