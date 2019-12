Horoscop special: MERCUR se mută în seriosul CAPRICORN până pe 16 ianuarie 2020! Energie nouă, ATENȚIE ce gândești și vorbești

La trecerea dintre ani, Cosmosul ne ofera contextul astral potrivit pentru a ne formula rezolutii clare, eficiente, realiste si pragmatice pentru noul an si noul deceniu.

Cu Mercur in Capricorn suntem mai putin galagiosi si laudarosi. Ne vom concentra mai mult pe detaliile care fac ca lucrurile sa se intample in loc de imaginea mare, de ansamblu, ce poate fi uneori si nerealista. Zodiile de pamant – Taur, Fecioara si Capricorn – se vor bucura cel mai mult de vibratiile lui Mercur, in timp ce zodiile Berbec, Rac si Balanta vor avea o dificultate mai mare cu aceasta schimbare de ritm.

Cat timp am fost cu Mercur in Sagetator, adica aproape toata luna decembrie, am fost incurajati sa calatorim, sa invatam, sa ne imbogatim mintile si sa evoluam intr-o forma sau alta. Chiar daca nu am calatorit fizic, ni s-a dat oportunitatea de a merge intr-o aventura intelectuala, descoperind subiecte noi si fascinante sau conectandu-ne cu cineva care locuieste mai departe de noi. Multi am experimentat contactul cu oameni noi si idei noi, dar acum este timpul sa ne formulam noi scopuri care sa reflecte mai bine persoana care suntem si care vrem sa devenim.

De aceea, Mercur in Capricorn ne ajuta sa luam viata mai in serios, sa ne oprim din a visa cu ochii deschisi despre ce vrem si chiar sa facem ceva in acest sens. Intrucat Mercur conduce comunicarea, noul tranzit este cel mai bun pentru a formula un plan, a-l vorbi cu altii sau a-l pune pe scris, ca sa avem un sezon Capricorn cat mai productiv posibil !

Capricornul nu are prea multa imaginatie sau emotie.

El este un semn de pamant materialist, deci Mercur in Capricorn ne va pune intr-o stare mentala mult mai pragmatica si logica. A vorbi despre ce simtim sau a vorbi cu cineva doar de dragul vorbitului nu se prea poate intampla in acest tranzit – cea mai mare preocupare mentala este cea de a obtine rezultatele gandite.

Sa avem grija sa alocam si timp pentru relaxare si distractie – cu atatea planete importante in Capricorn riscam sa uitam de acest aspect vital al vietii ! Energia Capricornului ne poate face sa fim mai duri cu noi insine, sa punem presiune pe noi daca nu facem constant ceva in directia tintita. Asadar, daca te simti tensionat cat timp Mercur este in Capricorn, reaminteste-ti ca este in regula sa faci pauze si ca nu trebuie sa muncesti mereu.

Atentie, dupa aerul sociabil si deschis din timpul lui Mercur in Sagetator, cu Mercur in Capricorn putem detecta in aer un fel de sobrietate, seriozitate, uneori pesimism, de inteles, dupa ce trec petrecerile de sarbatori si revenim in seriosul ianuarie. Ce se intampla, de fapt, este ca acum avem nevoie de un nou proces mental, cel al logicii, ordinii si impamantarii in realitate.

Acum trebuie sa vedem ceva ca sa credem ca exista.

Atentie si la unele discutii dificile cu altii sau la certurile din preajma perioadei de trecere in noul an. Mercur in Capricorn nu ofera cea mai romantica perioada pentru a ne exprima sau verbaliza sentimentele. Din contra, oamenii tind sa fie mai reci, mai seriosi sau chiar sa duca lipsa de emotii. Insa, chiar daca nu vom fi cu declaratiile de amor la inaintare, vom fi mai seriosi si responsabili pentru a ne crea planuri realizabile in relatiile noastre.

Sa nu uitam ca acum doar cateva zile inainte ca Mercur sa intre in Capricorn a avut loc ultima eclipsa solara a acestui deceniu ce se incheie si a fost in Capricorn. Asa cum stim, eclipsele sunt evenimente importante si sunt cunoscute ca aduc informatii surprinzatoare sau oportunitati in cale ce pot schimba vieti. In continuarea si aliniere cu aceasta energie, Mercur in Capricorn va insemna si ca putem auzi vesti mari curand, putem primi scrisori sau mailuri importante sau putem purta conversatii pline de semnificatie ce pot duce la promovari, mariri financiare, intelegeri profitabile de ambele parti sau o noua relatie majora !

Foarte multa energie activa a Capricornului in Cosmos acum si se anunta ca vom incheia anul 2019 intr-o nota mai serioasa, solemna si rezervata (mai ales daca crezi ca ai avut parte de suficiente provocari in acest an si ti-a ajuns) dar pusi pe treaba ce urmeaza a fi facuta in noul an, ca sa ne fie mai bine. Capricornul cel ambitios ne ajuta sa ne focusam pe viitor, sa urcam cu perseventa pe culmi o data cu el si sa ne gandim cum sa facem ca sa ne atingem maretele scopuri tintite !

Da, este bine sa fim asa, insa sa ne oprim o clipa sau mai multe, sa recapitulam ce am facut in acest an 2019, chiar daca el a fost dur pentru multa lume. Insa suntem aici, am trecut cu bine peste multe si acesta este un bun motiv de sarbatoare. La multi ani!

Ce inseamna pentru fiecare zodie tranzitul Mercur in Capricorn?

BERBEC

Mercur in Capricorn pana pe 16 ianuarie 2020 inseamna pentru zodia ta mult mai multa activitate mentala si implicare in cariera, in reputatie si in activitati ce implica setarea de obiective ambitioase dar realizabile. Exista deja multa activitate planetara in aceasta zona a hartii tale iar cu Mercur aici totul va capata mai mult sens pentru tine. Comunicarile iti vor fi mai studiate si atente in acest tranzit si este ceva chiar necesar, dat fiind faptul ca altii tind sa te ia foarte in serios si sa te urmeze, deci ai o responsabilitate ce spui si cum spui.

TAUR

Mercur in Capricorn pana pe 16 ianuarie 2020 inseamna prezenta sa in sectorul tau noua unde deja exista multa activitate planetara. Vei gandi des noi moduri de a te bucura de schimbarea de ritm si de experientele iesite din rutina, din comun, din usual. Vei avea o foame mai mare de a invata ceva nou dar nu nerealist si neaplicabil. Vei dori sa iti extinzi in viata practica cunoasterea deja acumulata. Acest tranzit iti stimuleaza curiozitatea sau nelinistea mentala daca nu iti hranesti adevaratele interese care sa iti aduca rezultate palpabile.

