Horoscop special: Senzuala Venus intra in LEU! Cum ti se schimba IUBIREA in functie de zodie!

Acum este acum! Pregateste-te pentru frumusete maiestuoasa, iubiri puternice si placeri intense intr-un anumit domeniu al vietii tale in functie de zodia ta.

Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt: iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii.

Leul inseamna atentie, magnetism, stralucire, spontaneitate, dominare, extrovert, creativ, gratie, demnitate si personalitate expansiva.

Planeta Venus are o energie exclusiv feminina, inclusiv in traditia asiatica unde este asociata cu energia Yin. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti in iubire si in relatiile noastre de tot felul.

Venus este despre romantism, dragoste si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de prietenie.

Lui Venus ii place sa fie buna si blanda si sa faca oamenii fericiti. Cu toate acestea, Venus este planeta care ii invata pe oameni cum sa se iubeasca si sa se admire reciproc precum si sa iubeasca si admire lucrurile pe care le au.

Venus are energia de a face oamenii sa se simta atractivi. Planeta pune valoare pe a fi sociabil. Crede ca este important sa fii capabil sa ai simpatii si prieteni.

Venus este foarte conectata cu frumusetea. Planeta isi pune energia pe activitatile ce implica orice forma de arta. Venus controleaza literatura, dansul, muzica, pictura, teatrul si tot ce inseamna estetica. Venus vrea ca oamenii sa asculte de simturile lor si sa fie in stare sa vada frumusetea din lume. Ea este conectata cu sofisticarea, cultura, carisma si gratia.

Cum ne schimba Venus in Leu?

Cand Venus este in Leu, oamenii sunt mandri si indragostiti. Un asemenea tranzit poate schimba o umila Fecioara sau un retras Rac in iubiti puternici si feroce. Venus in Leu adora sa curteze si sa fie curtata si are nevoie sa se simta foarte speciala. Acum suntem calzi, generosi, grandiosi.

Desi fideli partenerilor lor (sa nu uitam ca IUBIREA este cel mai important lucru in viata unui Leu) tanjesc dupa atentie romantica.

Venus in Leu ne face sa avem asteptari mari, se sperie de relatiile care sunt prea asezate, banale si fara stralucire.

Desi nevoia de exprimare fizica a iubirii prin sex este destul de puternica, nevoia de iubire sentimentala este si mai puternica. Pentru perioada lui Venus in Leu, oamenilor le este greu sa separe dragostea de sex si chiar si cele mai erotice fantezii sunt presarate cu dragoste sentimentala si afectiune. Din acest motiv, relatiile incepute sub Venus in Leu de regula nu dureaza mai mult decat tine atractia fizica.

A face pe plac unei persoane iubite cat timp suntem cu Venus in Leu inseamna sa ii acordam foarte multa atentie. Trebuie sa ii reamintesti ce minunat este. Oamenii adora acum sa se simta atractivi si iubiti in ochii partenerilor lor, deci evita sa ii dezamagesti cumva la acest capitol in aceste saptamani.

Daca simti gelozie, spune asta partenerului.

Cu Venus in Leu, gelozia este interpretata drept o alta forma de manifestare a iubirii si de declarare a faptului ca este atractiv pentru tine si pentru altcineva pe care esti gelos.

Cu Venus in Leu, cand un partener se simte iubit si apreciat, te va recompensa cu loialitate, multa distractie si multa manifestare fizica a iubirii sale.

Iubirea este magnifica si grantioasa sub Venus in Leu. Simte-te mandru ca iubesti si ca esti iubit, fii generos cu banii tai, aducand bucurie oamenilor si prin ei. Simte-te cald la suflet, expresiv si chiar extravagant ! Hraneste atentia, validarea si adorarea celui iubit.

Cand Venus este in Leu, vei fi mai atras de haine bune, arta, mobila de calitate, muzica curajoasa si pasionala, lux, opulenta, romantism si orice este confortabil dar senzual.

Poarta culori luminoase, este timpul sa stralucesti si sa faci orice puternic care te face sa te simti regele lumii!

Cum gandesc oamenii cu Venus in Leu?

Iata cateva moduri de a privi viata care devin molipsitoare pentru toti in perioada cat Venus este in Leu.

"Mai bine traiesc un an ca un tigru decat o suta de ani ca o oaie." – Madonna

"Inca de la inceput, aparatul foto si cu mine am devenit prieteni. Eu il iubesc si el ma iubeste." -Whitney Houston

"Ador ceea ce fac. Sunt foarte mandru de ceea ce fac." – Tom Cruise

Cu atat de multa energie pozitiva de la astre, este o buna perioada sa te concentrezi pe lucrurile bune ale vietii tale. Focuseaza-te pe motivele de recunostinta, pe ce apreciezi cu adevarat si priveste-te cum infloresti. Fii deschis la magia care se intampla si chiar se va intampla!

Daca nu ai o relatie, pune-ti aceasta intrebare: Ce iubesc sa fac? Ce iubesc sa fac? Ofera-ti tie iubire facand acele lucruri ale vietii pe care le iubesti, indiferent ce ar fi.

Daca ai o relatie si este mai blazata, adu romantism in ea.

Arata-i partenerului ce apreciezi la el in loc de ce te irita sau frustreaza la el. Cu cat te focusezi pe ce vrei, cu atat va creste ce vrei.

Daca vrei sa ai mai multa iubire in viata ta, simte, vizualizeaza si exprima tu aceste trairi de : entuziasm, pasiune, apreciere, iubire, bucurie, placere.

Lucruri foarte bune pe care sa le faci cu Venus in Leu

1. Trateaza-te regeste si imbraca-te ca si cum ai fi un rege sau regina

2. Stai drept, fii constient de pozitia corpului tau si mergi cu incredere

3. Fa-ti un look in care sa te simti mandru, mergi la spa si ofera-ti un tratament de lux.

4. Poarta culori luminoase, in special galben, rosu sau portocaliu.

5. Mergi la lectii de actorie

6. Dezvolta-ti abilitatile creative

7. Fa ceva pentru care esti foarte pasionat

8. Distreaza pe cineva sau mergi la teatru, film sau concert

9. Canta la un instrument muzical sau invata sa canti la unul

10. Vezi potentialul creativ in alti oameni

11. Spune cuvinte de incurajare si lauda altor oameni

12. Exprima caldura si afectiunea

13. Fa ceva frumos pentru persoana iubita

14. Joaca-te cu copiii

Legat de munca pentru care castigi bani, este un timp excelent ca fie sa iti transformi un hobby sau o pasiune in job, fie sa decizi ca iti iubesti munca.

Leului ii place sa iasa in evidenta din multe si sa fie unic. Prea multi oameni cred ca munca si starea de bine trebuie sa fie separate. In timpul acestui tranzit, ai ocazia sa le unesti pe cele doua pentru ca la trezire in zori sa iti spui: ce bine! sunt asa de bucuros ca ma apuc de munca. Nu ma mai streseaza pentru ca imi place ce fac!

Acesta este gustul lui Venus in Leu.

Ce iti aduce Venus in Leu in functie de zodie?

Pregateste-te pentru frumusete maiestuoasa, iubiri puternice si placeri intense intr-un anumit domeniu al vietii tale in functie de zodia ta. Care este acesta?

Berbec

Acum esti in starea si dispozitia pentru iubire, o iubire mare si dramatica! Daca a te indragosti nu este in programul tau, atunci macar ceva romantism si distractie sunt bune si necesare, ca sa iti reaprinda stralucirea si sa te improspateze pentru restul anului. Chiar este timpul sa te distrezi pe cinste! Esti popular si arati foarte bine! Te mai poti bucura si daca te arunci intr-un nou proiect creativ sau hobby sau daca savurezi timp cu copiii tai.

Taur

Iubirea ta infloreste acasa. Ia-ti persoana iubita de mana si stati impreuna acasa sau mergeti undeva unde puteti fi singuri. Acum ai nevoia imperioasa sa iti infrumusetezi casa si sa investesti timp si bani considerabili cumparand obiecte de buna calitate care dau culoare in plus. Intalnirile de familie sunt calde si pasionate.

