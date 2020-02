Horoscop special: VENUS în energicul BERBEC, 7 februarie - 5 martie 2020. Dragoste în flăcari, cu năbădăi sau stilul smuls?

Venus se ocupa de placere, de amor, de relatii si cand este in Berbec lucrurile se pot intampla foarte repede pe acest domeniu. Iubirea poate aparea dintr-o data, intens, puternic. Iubirea poate pleca din inima dintr-o data, cat ai bate din palme. Aici iubirea este despre adrenalina simtita cand vanezi si entuziasmul sentimentului: spontan, pasional si plin de bravada!

Este o atitudine de "vreau si vreau acum!", fara pic de preocupare pentru rafinamente sau diplomatie.

Fii atent daca relatia iti devine banala si fa tot ce poti ca sa introduci schimbarea si culoarea, pentru ca Venus in Berbec inseamna ca relatiile se misca rapid, intr-un sens sau in celalalt.

Venus se ocupa si de bani, deci mare atentie pentru ca putem fi impulsivi cu cashul din buzunare si conturi.

Venus in Berbec te face sa traiesti intens momentul. Dezavantajul ? Goana dupa satisfactie imediata te poate face sa cheltui fara masura, sa sari intr-o sau dintr-o relatie fara sa gandesti, sa ai tot felul de aventuri de o noapte... Avantajul ? Venus in Berbec aduce o pasiune unica si un entuziasm de a savura iubirea aici si acum asa cum numai acest tranzit o poate face. Te ajuta sa reaprinzi scanteia alaturi de partener, sa stai drept, demn si asumat pentru ceea ce vrei si sa experimentezi o totala reinventare a vietii tale amoroase!

Desi se spune ca lui Venus in Berbec nu ii plac relatiile asumate, pe termen lung si angajamentele, este doar partial adevarat. Nu ii displac, nu le elimina, nu fuge de ele dar prefera ceva cu mai mult zvac, spontan si fluturi in stomac.

Berbecul este cunoscut ca fiind impulsiv si dominat de placeri carnale.

Deci, daca dorintele noastre in relatii si amor erau mai spirituale cu Venus in Pesti, acum sunt fizice si indraznete in Berbec. Insa pasiunile fierbinti ale Berbecului risca si sa impinga spre cheltuieli impulsive, egoism si toane. De aceea este important sa fim cat mai constienti de nevoile partenerului si sa tii minte sa faci compromisuri, in ciuda adrenalinei ce curge prin vene.

Daca esti singur, Venus in Berbec adora libertatea, deci... simte-te bine la maxim ! Pentru cei care sunt in cuplu, fiti atenti si .. jucati frumos si corect ! Acest tranzit poate trezi certuri nenecesare doar asa, de amorul artei.

In concluzie, cand Venus este in Berbec, dragostea navalnica si fierbinte reincepe in inimile noastre.

Ne entuziasmam usor de ideea unei noi iubiri, cautam mereu moduri de a readuce la pasiune actuala dragoste sau ne asumam riscuri noi in amor de care nu ne temem. Insa atentie: Pe cat de repede te aprinzi, la fel te poti si stinge. Impulsivitatea iti poate aduce belele pentru ca nu iti place nimic prea asezat, preferand acea tensiune nervoasa in relatii. Pentru cei ce adora stabilitatea si rutina molcoma a cuplului, aceasta energie este greu de suportat.

Cu Venus in Berbec, iubirea este urgenta si foarte mult in moment. Iti aduci totala implicare pasionala ca focul in interesul iubirii si acest tip de atentie aduce viata pentru orice iubit/iubita. Dar nu mereu e ceva ce poate fi sustinut.

Cum iti influenteaza zodia tranzitul lui VENUS IN PESTI 2020?

BERBEC

Esti pur si simplu irezistibil ! Cu Venus in zodia ta, elementul tau de foc si deci de fierbinteala depaseste orice limita. Poti seduce aproape pe oricine iti intra in vizor, oricat ar fi de scandalos ce ai de facut pentru a seduce. Esti pasionat si pasional la maxim, mai mult ca oricand pe durata anului. Ocupa-te sa arati excelent dar nu face nimic drastic. Atat cat poti, mentine echilibrul. Tranzitul acesta se va termina pe 5 martie si nu ai nevoie sa petreci luni de zile sa repari consecintele unor actiuni impulsive de acum.

TAUR

Vei fi atras de tot felul de lucruri ciudate si minunate – metafizica si psihologie, secrete si soapte si toate acele aspecte ce sunt ascunse ochiului si vederii obisnuite umane. Poti sa ai parte de mult mai multa placere fiind singur, fie in yoga sau in meditatie, pictand, scriind, compunand sau bucurandu-te de o afacere amoroasa clandestina. Nu este o luna in care sa socializezi. O relatie se poate inchide sau poti capata tu claritate asupra uneia. Peste o luna, Venus ajunge la tine si lucrurile se schimba.

GEMENI

Sa curga cu petreceri ! Socializarea va fi cu adevarat incantatoare in acest tranzit, in special daca vei imparti acelasi spatiu cu oameni destepti aidoma tie. O prietenie se poate transforma in ceva mai mult sau poti incepe sa ai sentimente pentru cineva din cercul tau de prieteni. Esti foarte popular acum si poti sa ii atragi si pe altii la cauza ta sau sa actionezi ca un mediator sau aducator de pace in grup.

