Horoscop TAROT lunar MARTIE 2020. Mesajul cartilor de tarot pentru toate zodiile

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Luna MARTIE 2020 se anunta una bogata pentru toate zodiile.

Specialistii in tarot va arata mai jos ce mesaje au cartile mistice pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop tarot lunar MARTIE pentru BERBEC

4 de bate, Cavalerul de bate, Cavalerul de spade

Esti foarte ambitios. Tu mereu ai cate un obiectiv de indeplinit, dar in luna martie de intreci pe sine. Din fericire ai si energia, si curajul, si intelepciunea sa le duci pe toate la bun sfarsit. O singura avertizare: alege-ti cu atentie muntele pe care urci. Sa nu il urci degeaba!

Horoscop tarot lunar MARTIE pentru TAUR

8 de spade, 2 de bate, 3 de bate

De ce esti atat de morocanos? Poate ca a venit vremea sa faci o curatenie de primavara in sufletul tau. Arunca balastul, lasa-ti in suflet doar lucrurile frumoase, care te fac sa canti, sa infloresti, asa cum infloresc batele din pachetul de carti. Fii sincer cu tine si urmeaza calea sufletului tau.

Horoscop tarot lunar MARTIE pentru GEMENI

4 de cupe, Puterea, Nebunul

Un nou inceput se arata la orizont si simti ca este exact ceea ce ai nevoie in aceasta primavara. Nu mai vrei rutina, vrei putina agitatie care sa te inspire. Ai nevoie de toate acestea pentru a te dezvolta. Cauta un alt drum, alte metode, iesi din zona de confort.

