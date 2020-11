Horoscop TAROT NOIEMBRIE 2020. Mesajul cartilor de tarot pentru toate zodiile

Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Luna NOIEMBRIE 2020 se anunta una bogata pentru toate zodiile.

Specialistii in tarot va arata mai jos ce mesaje au cartile mistice pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop tarot lunar NOIEMBRIE pentru BERBEC

5 de spade, 8 de cupe, 5 de cupe

Esti ingrijorat. Ti se pare ca istoria se repeta in viata ta si nu stii cum sa iesi din acest cerc. Pentru a reusi, insa, trebuie sa renunti la drama si sa faci o schimbare in modul in care actionezi. Poti avea alte rezultate doar daca faci alte actiuni. Oricat de mica ar fi aceasta actiune, daca ea genereaza rezultatele nedorite, trebuie sa renunti la ea. Tu detii controlul, deci preia fraiele!

Horoscop tarot luna NOIEMBRIE pentru TAUR

7 de spade, 6 de cupe, Asul de pentagrame

Iti pastrezi relatia ferita de ochii curiosilor. Despre despre tine si despre partenerul tau, nu despre ceilalti. E ceva privat, intim, despre care nu vrei sa stie multa lume. Atentie, insa, sa nu ii creezi partenerului senzatia ca ai ceva de ascuns, ca te feresti sau ca te joci cu el. Vorbeste deschis cu el si lamureste situatia.

Horoscop tarot lunar NOIEMBRIE pentru GEMENI

Regele de spade, Regina de spade, Valetul de spade

Un trio de spade care indica o relatie conflictuala si tensionata cu cineva. Dar nu trebuie, neaparat, sa fie ceva rau. Dupa aceasta disputa se va risipi ceata si lucrurile se vor indrepta,iar tu te poti apropia de aceasta persoana. Vei vedea totul dintr-o alta lumina, ii vei intelete punctul de vedere, o vei asculta astfel decat o faceai pana acum. Poti face si compromisuri daca acestea sunt in folosul tau.

