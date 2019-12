Horoscop TAROT saptamana 17-22 decembrie 2019. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 16-22 decembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

Regele de cupe

Aceasta carte aduce vorba despre echilibrul intre energiile feminine si masculine. Ea are calitatile pozitive si de la unele si de la altele. Deseori, aceasta carte aduce focusul pe un barbat din viata ta. Un barbat iubitor si bun, cu parul deschis la culoare. Cand el apare in calea ta, Universul iti ofera ajutor in moduri vazute si nevazute. El reprezinta bunatatea si compasiunea. Este elementul iubirii pure si adevarate. Ai grija de tine in aceasta saptamana si da-le si celorlalti voie sa te rasfete.

Horoscop TAROT. TAUR

As de pentagrame

Aceasta carte are aspecte pozitive si indica un nou inceput. Sanatatea si vitalitatea sunt la cote inalte. Cand iti apare aceasta carte este un semn ca lucrurile sunt pe calea cea buna in ceea ce priveste norocul si bunastarea. Cateodata poate insemna daruri in bani sau poate o mostenire.

Aceasta carte indica optimism, speranta pentru viitor. Poate ca vei incepe un proiect nou sau poate ca va trebui sa lucrezi cu tine insuti. Indiferent de situatie, este un semn bun.

Horoscop TAROT. GEMENI

4 de cupe

Aceasta carte este despre gandirea pozitiva. Te avertizeaza sa fii atent la ceea ce "ESTE" acum, la binecuvantarile pe care le-ai primit cu fiecare experienta si sa nu iti mai faci griji pentru ceea ce "AR PUTEA FI". Este foarte simplu sa treci cu vederea peste ceea ce ai deja si sa iti doresti ceea ce nu ai. Insa asigura-te inainte de a vrea ceva ca esti constient de ceea ce ai deja.

Nu-ti irosi timpul si energia plangandu-ti de mila sau tanjind dupa altceva. Viata inseamna sa te concentrezi pe oamenii si lucrurile pentru care esti recunoscator. Ia in calcul sa tii un jurnal de gratitudine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.