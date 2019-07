Horoscop TAROT saptamana 2-7 iulie 2019. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 1-7 iulie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

8 de pentagrame

Aceasta carte iti transmite mesajul ca urmeaza o perioada in care trebuie sa muncesti din greu. Nu trebuie, insa, sa percepi lucrurile intr-o maniera negative. Dimpotriva. Gandeste-te la recompensele care vor veni. Nu ezita sa ceri ajutorul.

8 de pentagrame iti arata ca eforturile trebuie sa fie justificate. Prioritizeaza-ti actiunile si fa totul cu pasiune. Altfel nu vei fi productiv deloc. Cauta echilibrul. Nu trebuie sa muncesti tot timpul. Ai nevoie si de pauza.

Horoscop TAROT. TAUR

Lumea

Aceasta carte iti arata ca, in mod figurativ, greutatea Lumii se sprijina pe umerii tai. Ea iti transmite mesajul ca trebuie sa ceri ajutor cand ai nevoie. Nu le poti face tu pe toate si nici nu trebuie.

Aceasta carte iti mai spune si ca mai ai putin si ai ajuns la capat de drum. Nu trebuie sa renunti in acest moment. Chiar daca simti ca meriti o pauza, nu te opri acum. Esti aproape de recompensa.

Horoscop TAROT. GEMENI

7 de cupe

Aceasta carte este despre alegeri. Deseori, ea indica o stare de confuzie si chiar de dezorganizare. Se intampla prea multe. Cartea vine sa te atentioneze ca trebuie sa fii mai organizat. Te straduiesti prea mult si nu-ti iese nimic. Ia fiecare sarcina in parte, du-o pana la capat, apoi treci la cealalta.

Te poti simpli coplesit, dar aminteste-ti ca nu poti controla totul. Nu te mai incarca cu responsabilitati.

