Horoscop TAROT săptămâna 4-10 noiembrie 2019. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 4-10 noiembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

5 de pentagrame

Aceasta carte poate insemna o pierdere financiara, saracie, lipsa unei orientari clare, izolare, griji. Cartea ilustreaza doi oameni care merg prin viscol. Hainele ponosite si lipsa incaltarilor denota saracia. Barbatul este ranic si are carje, in timp ce femeia se protejeaza de ger cu o patura veche. In spatele lor se vede o biserica in care lumina este aprinsa, semn ca mai exista speranta, daca ai credinta. Totusi, cei doi pare ca ignora credinta, si, in loc sa se concentreze pe speranta, isi vad mai departe de drumul lor spre disperare.

Horoscop TAROT. TAUR

Turnul

Aceasta carte simbolizeaza schimbarea, haosul, revelatia, trezirea. Cartea ilustreaza un turn in varf de munte. Un fulger loveste turnul, iar doi oameni cad de la ferestre, cu capul si mainile inainte. Este o scena a haosului, a distrugerii. Desi Turnul, in sine, este o constructie solida, el este plasat pe o fundatie instabila, daca un simplu fulger il poate destabiliza. Acest lucru aduce la lumina ambitiile si telurile pompoase construite pe premise false.

Fulgerul este simbolul schimbarii bruste, energia care aduce o revelatie. Lumina sa intra prin varful turnului si zdruncina acoperisul si coroana aflata pe el, simbolizand energia Universului care intra prin chakra coroanei. Doi oameni disperati incearca sa se salveze din cladirea in flaceri, fara a sti ce-i asteapta jos. In jurul lor sunt 22 de flaceri, care amintesc de cele 12 semne zodiacale si de cele 10 puncte ale Copacului vietii, sugernand ca si in cele mai mari dezastre Divinitatea va interveni.

Horoscop TAROT. GEMENI

9 de bate

Aceasta carte inseamna curaj, rezistenta, perseverenta, testarea credintei, limite. Cartea ilustreaza un barbat ranit, tinandu-se de o bata. E priveste peste umar spre cele 8 bate care il depasesc in inaltime. Pare epuizat ca si cand se intoarce de la o batalie, dar tot il mai asteapta provocari, semnalate de prezenta celor 8 bate. Ca sa atinga telul propus, el trebuie sa treaca de aceste teste care ii intaresc caracterul.

