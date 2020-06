Horoscop TAROT ZILNIC JOI 11 IUNIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de JOI 11 IUNIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC - 8 de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza viteza, actiunea, calatoriile, miscarea, schimbarea. Daca iti apare inversata ea iti aduce mesajul unui obstacol care iti incetineste progresul. Si totusi, nu te grabi sa iei decizii sau sa actionezi din pripa. Orice decizie luata pe fuga poate genera greseli care se repara mai greu.

Horoscop tarot zilnic TAUR - Luna

Lucrurile merg bine, dar sunt sanse ca ceva sa te dezamageasca. Nu te lasa, insa, pacalit aparente. Fii mai obiectiv si mai pozitiv. Priveste situatie in profunzime. Fa lucrurile care iti plac.

Horoscop tarot zilnic GEMENI - Turnul

Emotiile si instinctele functioneaza la cote maxime si iti pot distrage atentia de la lucrurile cele mai simple. Indiferent de dificultatile pe care le poti intalni pe parcursul zilei, nu sta sa le descosi pe toate partile. Sunt chestiuni minore care nu prea merita sa-ti bati capul cu ele.

