Horoscop TAROT ZILNIC MIERCURI 29 IULIE 2020. Inspiraţie mistică pentru călătoria vieţii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de MIERCURI 29 IULIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Echilibrul

Rabdarea este arma ta secreta in depasirea tuturor obstacolelor care iti pot aparea in cale. Da-ti timp pentru a te asigura ca intelegi ce ai de facut, pentru cine, de ce si in ce mod. Aceasta abordare metodica poate sa nu fie ideala si chiar poate enerva vreo cativa, insa nu trebuie sa te lasi influentat de convingerile lor. Rabdarea te va ajuta sa inchei ziua cu cat ma putine greseli.

Horoscop tarot zilnic TAUR

5 de cupe (inversata)

Cartea simbolizeaza pierderea, regretul, dezamagirea, disperarea. Daca apare inversata, ea iti aduce mesajul ca este posibila gasirea unui obiect pierdut, ratacit. Sau poate cineva care a iesit din viata ta vrea sa se intoarca. Poate un partener de afaceri doreste reluarea proiectelor. Ceva ce a fost stricat in trecut se repara.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

4 de pentagrame (inversata)

Cartea sugereaza nevoia de control, stabilitate, securitate, posesiune, conservatorism. Daca iti apare inversata ea iti transmite mesajul ca o furtuna te poate lua pe nepregatite. Da, iti place stabilitatea, insa nici nu trebuie sa te lasi doborat de orice lucru care nu iese conform planului. Fii mai flexibil si invata sa te adaptezi oricarei situatii.

