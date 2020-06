Horoscop TAROT ZILNIC SAMBATA 13 IUNIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de SAMBATA 13 IUNIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC - 3 de pentagrame (inversata)

Cartea sugereaza munca in echipa, implinirea, colaborarea invatarea. Daca iti apare inversata, ea iti aduce mesajul ca pentru a avea succes trebuie sa te pregatesti temeinic. Cu cat esti mai superficial, cu atat apele vor fi mai tulburi si mai greu de trecut.

Horoscop tarot zilnic TAUR - Asul de cupe

Imagineaza-ti aceasta cupa ca si cand ar fi Sfantul Graal. Ai tras cartea norocoasa. Ai primit un dat spiritual care te face sa simti bucura, multumirea, abundenta spirituala. De asemenea, cartea poarta mesajul fertilitatii. Fie proiectele tale aduc roade substantiale, fie se mareste familia.

Horoscop tarot zilnic GEMENI - 5 de spade

Pot fi situatii in care ai nevoie de forta fizica pentru a reusi. Se poate anunta o pierdere, poate te simti ranit in orgoliu sau simti ca iti este stirbita suprematia, autoritatea intr-un anumit domeniu. Chiar daca ai pierdut o batalie, tine cont de faptul ca razboiul nu s-a terminat inca. Redreseaza-te!

