Horoscop VINERI 25 OCTOMBRIE 2019. Ce rani si secrete ies la lumina?

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 25 octombrie 2019. Venus face sextil cu Pluto si te poti astepta la o zi de vineri super-sexy. Relatiile au nevoie de mai multa intimitate, dar mai ales de incredere. Profita de aceasta oportunitate pentru a fi deschis si a-ti impartasi secretele cu partenerul de cuplu. Aceasta incredere va va apropia si mai mult. Daca vei tine totul pentru tine, ai putea incepe sa te simti din ce in ce mai retras si mai singur. Toata lumea are nevoie de o persoana pe care sa o iubeasca si in care sa aiba maxima incredere, pentru a-si spune pasul fara ocolisuri. Azi e ziua aceea in care trebuie sa fii deschis.