Horoscop VINERI 6 NOIEMBRIE 2020. Trebuie sa indraznesti mai mult! Previziuni astre, tarot şu rune

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te simti bine si asta te face sa fii volubil si deschis spre exterior. In contrapartida, vei obtine beneficiul de a-ti extinde reteaua de cunostinte. Dinamismul si abilitatile de relationare, impreuna cu calitatea oamenilor cu care esti in contact duc la o combinatie castigatoare ce te ajuta sa progresezi frumos.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Trecutul poate veni azi sa te bantuie si este timpul sa gasesti solutii permanente si asumate care au radacini undeva inapoi in timp. Incearca sa inchizi usa unui capitol al vietii tale si oricarui aspect ce apartine trecutului. Doar asa poti pasi ferm spre viitor, traind experiente noi total diferite de tot ce a fost. Fa-ti timp azi sa te relaxezi cu adevarat, exact asa cum iti place tie.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii pregatit pentru surprize placute si dezvoltari minunate azi care iti vor creste starea de spirit si te vor face fericit cu adevarat. Este ceea ce ai nevoie ca sa scapi de tendintele pesimiste si sa ai o viziune mai pozitiva si optimista asupra viitorului tau. Doar asa poti gestiona orice probleme apar mult mai eficient si sa obtii progrese.

Horoscop TAROT ZILNIC VINERI 6 NOIEMBRIE 2020. Energia zilei si inspiratie mistica pentru zodii

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de VINERI 6 NOIEMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Marea Preoteasa

Lasa intuitia sa te ghideze si nu vei gresi prea mult. Daca este ceva pe care nu trebuie sa-l finalizezi astazi, amana-l si ocupa-te de ceea ce este prioritar. In acest fel vei putea sorta activitatile si iti vei putea face timp si pentru tine si pentru cei dragi tie. Nu te complica!

Horoscop tarot zilnic TAUR

Regele de cupe (inversata)

Cartea simbolizeaza controlul, echilibrul emotional, generozitatea. Daca iti apare inversata ar trebui sa fii atent la oameni. Unii dintre ei te pot pacali. Ocoleste persoanele care incearca sa domine prin frica sau intimidare.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

6 de bate

Se intrevede o victorie. Daca ai fost implicat intr-un conflict, se anunta un castig de cauza. Poti sa te astepti la vesti bune in cariera. Ti se poate implini un vis, te inscrii la un curs de dezvoltare personala la care doreai sa participi de multa vreme. Sau poate iei un examen pentru care ai invatat foarte mult. Eforturile sunt rasplatite.

Etalare zilnica RUNE mistice VINERI 6 NOIEMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 6 NOIEMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Ehwaz: Cand iti apare aceasta runa, ea iti transmite mesajul ca munca in echipa este intotdeauna de preferat. Nu poti inainta atat de repede de unul singur. In echipa, lucrurile merg mult mai usor.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – FEHU (cu fata in jos). Pot fi tot felul de frustrari in viata ta, posibil in mai multe domenii. Trebuie sa iei un pas in spate din evenimentele ce se intampla si sa incerci sa le analizezi dintr-un punct de vedere exterior si detasat. Asta ar trebui sa te ajute cu evaluarea situatiei si sa iti dea oportunitatea de a invata din ce se intampla. Vei fi in stare sa vezi directia mai clar in care trebuie sa calatoresti ca sa permiti vietii tale sa se imbogateasca.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – HAGALAZ. Semnificatie : PERTURBARE. Poate ca te gasesti inconjurat de evenimente negative aflate aparent in afara controlului tau. Aceasta runa iti indica posibilitatea ca tu sa te temi de o zdruncinatura in realitatea ta, in siguranta ta, in munca ta, in relatiile sau credintele tale. Este necesar sa realizezi ca tu nu esti o victima a circumstantelor externe. Tu iti creezi propria realitate, natura ta proprie creaza ceea ce se intampla, ca atare nu esti neajutorat. Cu atentie examineaza situatiile din jurul tau si propriile tale credinte si atitudini despre ele si spre ele. Runa Hagalaz te informeaza ca tu detii solutiile in propriile tale maini.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, VINERI 6 NOIEMBRIE 2020. Ce ganduri nu-ti dau pace?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 6 NOIEMBRIE 2020. Este greu sa fii optimist cand Mercur si Saturn se intalnesc. Dar nu trebuie sa te dai batut. Chiar daca nici Luna in Rac nu iti este prea de ajutor. Sunt ganduri care te bantuie, pe care nu le mai poti ignora. Tot ce trebuie sa faci este sa le rezolvi si sa mergi mai departe.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In aceste zile te poti apropia si mai mult de jumatatea ta. Amandoi aveti nevoie de asta pentru a va linisti. Ai grija sa nu spui ceva care sa-ti raneasca partenerul si sa distruga atomosfera placuta. Nu face nimic care sa genereze suspiciune din partea jumatatii tale. Daca esti singur, vei gasi dragostea in cercul tau de prieteni.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o zi potrivita pentru a aduce relatia pe drumul dorit. Stelele te favorizeaza astfel ca esti capabil sa-ti exprimi sentimentele si sa intorci o situatie in favoarea ta. Pastreaza-ti calmul, discuta orice problema fara patima cu partenerul de cuplu. Daca esti singur, se anunta o zi minunata. Fa ceea ce faci si in curand va veni si dragostea la care visezi.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In cele din urma vei gasi pacea pe care o cauti in viata privata. Te poti apropia mult de jumatatea ta, sa petreceti o seara minunata impreuna si sa faceti planuri pentru viitor. Singur? Nu pune presiune pe tine pentru a gasi imediat o persoana cu care sa ai o relatie stabila. Trebuie sa intelegi ca cel mai important este sa te simti bine si sa te bucuri de ceea ce ai. Restul va veni de la sine.

