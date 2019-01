Horoscop WEEKEND 1-3 februarie 2019. Venus intră în Capricorn, Luna este în Capricorn! Ce îţi aduce o întâlnire de grad zero?

Sambata 2 februarie, Venus, Uranus, Marte si Pluto creeaza un cocktail sexy incendiar pentru iubirea ta!

Sageti de dragoste zboara in aer, gelozia isi poate scoate capul din prea multa pasiune.

Duminica 3 februarie, Venus intra in Capricorn pana pe 1 martie. Venus este simbolul dragostei, relatiilor, placerii si valorilor materiale. Energia lui Venus merge mana in mana cu cea a zeitei Afrodita din mitologia romana : vanitoasa, languroasa, geloasa, rasfatata si irezistibil de fermecatoare. Cand Venus schimba zodia gazda, si atitudinea ei fata de domeniile pe care le stapaneste se schimba. Venus in Capricorn NU este Venus in Sagetator si nici noi nu vom fi la fel in urmatoarea luna la capitolul iubire, relatii, placeri si bani.

In Capricorn, Venus se transforma intr-o femeie de afaceri sofisticata, disciplinata si ambitioasa. Asa cum Capricornul ia decizii de viata de parca ar fi decizii de afaceri, la fel si Venus in Capricorn face la fel pe zona relatiilor.

Pe de alta parte, in Cosmos se intampla si alte miscari puternice, nu doar cele ce vizeaza zona lui Venus. Respectiv, Luni 4 februarie urmeaza Luna Noua in Varsator. Pana Luni insa, Luna este in Capricorn. Sa profitam cele 3 zile de energia sa pragmatica si orientata spre succes !

Ce ne aduc zilele de weekend cu Luna in Capricorn ?

Atunci cand Luna trece prin Capricorn, suntem mai seriosi si avem intentii mai clare. Ne este greu sa stam deoparte pasivi si sa vedem ce se intampla. Vrem sa fim productivi pe orice are insemnatate pentru noi. Aceasta stare de determinare emotionala poate fi aplicata asupra oricarei activitati, indiferent de natura sa.

Capricornul inseamna : avem treaba serioasa de facut, nu timp de pierdut cu prostii ! In loc sa ne preocupam pe satisfactiile pe termen scurt, vom fi mult mai inclinati sa muncim pentru obiectivele de viata de termen lung.

Emotiile trec acum pe planul doi. Este vremea datoriei si responsabilitatii cand Luna traverseaza Capricorn. Vom lua in calcul numai actiunile ce pot fi facute cu adevarat si nu cele bazate pe dorinte trecatoare sau capricii.

Pe durata acestui tranzit, vei putea simti dorinte crescute pentru succes profesional.

Vestea buna este ca acest harnic semn de pamant iti da si determinarea de a obtine ceea ce iti pui in plan. Capricornul este un lider innascut asa ca poti sa te trezesti sa fii voluntar in a coordona un mare proiect la munca. Poti simti si nevoia iminenta de a incepe sa iti cauti urmatoarea etapa a carierei si sa faci planuri concrete cum sa ajungi acolo.

In aceste zile, sub aceasta influenta, oamenii pot deveni indiferenti si chiar cruzi unii cu altii, deoarece capacitatea de empatie si sensibilitate la necazurile si problemele altora este redusa semnificativ.

In zilele Lunii in Capricorn, nu suntem inclinati sa avem prea multa mila nici cu noi insine dar nici cu altii.

Acum ne ascultam mult mai mult mintea logica.

De aceea este mult mai bine sa ne angajam in activitati profesionale care nu sunt legate de arta si creativitate si care sa necesite acuratete, precizie si aderenta stricta la datorie. Este util in aceste zile sa faci ordine la locul de muca, sa pui totul in dulapuri si dosare potrivite, sa iti aranjezi toate lucrurile si sa le categorisesti.

Aceasta stare lunara sub Capricorn pune focusul foarte mult pe ambitiile concrete pamantesti ale vietii de zi cu zi. Ia in calcul care este cea mai buna investitie pe care o poti face, ce energie ai, ce resurse concrete, ce oameni cu care poti coopera. Ce iti poate aduce un venit solid ? Totul este luat la mana si revizuit acum cu un ochi practic si pragmatic, inclusiv relatiile. Acum poti vedea clar cum sa faci schimbari structurale care fac viata mult mai eficienta.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Capricorn :

– sa te intalnesti cu clienti sau colaboratori, vei avea discutii eficiente

– sa pui pe scris o propunere concreta, cu plan de bataie

– sa analizezi investitiile pe care vrei sa le faci

– sa actionezi sau sa vorbesti cu autoritate

– sa muncesti cu un mentor sau cu un ucenic

– sa sustii prin actiunile tale o traditie veche din trecut, sau de lunga durata

– sa preiei controlul asupra unei situatii

– sa gandesti propuneri foarte bune pe orice domeniu ;

Iata horoscopul zilelor de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Emotii extraordinare plutesc in jurul tau si in tine si ajung la suprafata ca sa fie recunoscute. Incearca sa separi modelele de familie si informatia negativa pe care o primesti din lumea exterioara inainte sa sari la concluzii si sa iei decizii care sunt menite sa te protejeze in loc sa iti deschida inima spre lumea din afara si tot ce are ea de oferit. Fii curajos. Traversezi o perioada in care ai sansa in care controlul sa cada si este minunat sa te abandonezi si sa vezi unde te duce destinul. De indata ce aduni tot ce ti se ofera, vei metaboliza ce se intampla mult mai repede decat credeai. Mentine-ti inima deschisa ca sa simti calea de urmat.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar daca acum este un moment energetic puternic in vietile multora din jurul tau, tu te simti oarecum coplesit de atatea energii si noutati si ai dori mai degraba sa petreci timp acasa decat sa fii implicat in activitatile tuturor. Alege pentru tine si nu lasa pe nimeni sa te impinga dincolo de ce simti ca iti este potrivit. Exista un motiv pentru care nevoile tale iti vorbesc si esti decis sa fii fericit si satisfacut. Ramai fidel propriei persoane, oricat de mare e presiunea din jur. Manipularea poate merge departe iar tu ai tendinta sa reactionezi cu empatie chiar si fata de cei care nu sunt sinceri. Fa ce simti ca este bine pentru tine.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

De la asa de multa energie orientata spre viitor, multiplele tale actiuni pot parea haotice si prea intense ca sa fie urmate de cei apropiati tie. Din fericire, tu ai vointa de a urma pe cineva, respectand persoanele de-a lungul drumului si stii si unde poti gasi lumina atunci cand cararea pe care ai decis sa te imbarci este intunecata. Tu ai puterea de a reusi. Esti ghidat de impulsuri puternice sau de agresiuni si ai putea sa sari o bariera fara sa iti respecti capacitatea emotionala. Zilele acestea ti se cere sa te calmezi, sa respiri si sa te intrebi daca esti pregatit pentru urmatorul pas. Respira profund si ai incredere.

