Horoscop WEEKEND 10-12 aprilie 2020. Se mai lumineaza atmosfera noastra sub Luna in Sagetator?

Cand Luna este in Sagetator, starea de spirit este ridicata si joviala, prietenoasa si ideala pentru a socializa, a calatori macar cu gandul si virtual dar si a studia in mod activ. Energia inspira vitalitate fizica fapt ce ne ajuta sa combatem inertia.

Daca apare orice fel de problema cat timp Luna e in Sagetator, atmosfera ajuta sa poti vedea imaginea de ansamblu si sa realizezi de ce se intampla ceea ce se intampla, care pare a fi planul pe termen lung pentru viata ta.

Cand ai acest tip de abordare, dintr-o data te expandezi in viata ta, ti se schimba filozofia despre lume, exact specialitatea Sagetatorului.

Sagetatorul inseamna miscare, spirit aventurier si neobosit in a experimenta viata asa cum este ea. Asta ne pune automat si in modulul de asumare de riscuri. Daca te simti blocat emotional, miscarea fizica macar in casa sau in jur, te va ajuta mult si iti va da un sentiment de realizare si implinire. Datorita acestui impuls de a fi activ, te poti enerva daca ai de facut sarcini banale de zi cu zi. Fa-le daca trebuie, insa asculta muzica ce te stimuleaza.

Luna inseamna instinct, Sagetatorul este insetat dupa experiente proaspete, deci aceste zile sunt ideale sa iti asculti instinctul si sa o iei din loc, fara sa fii singur si chiar sa parcurgi distante mari.

Adevarul curge usor si uneori cade ca un bolovan. Este un timp excelent sa spui lucrurilor pe nume pentru ca o poti face fara greutate si cu entuziasm, fara blocaje emotionale si cu multa sinceritate.

Ce poti face cu eficienta cand Luna este in Sagetator:

Discuta cu amicii tai, filozofand despre lume si viata / fa planuri de calatorie / socializeaza / fa-ti prieteni noi / improvizeaza creativ / inspira-i pe altii, inspira-te pe tine / uita-te la comedii / fa sport / plimba un caine / gusta dintr-o mancare exotica noua / munceste viguros / fa amor in stil gimnastic.

Sambata 11 aprilie, Mercur intra in Berbec si aceasta este o veste buna. Ne pregatim sa ne ducem ideile si vorbele la un nou nivel, sa iesim din starea de confuzie adusa de lungul tranzit al lui Mercur in Pesti unde a fost si retrograd.

Acest parteneriat dinamic semnaleaza o perioada in care cu totii simtim o mai mare nevoie sa gandim si sa vorbim NOU, DIFERIT si CURAJOS. De ce ? Pentru ca vrem ceva nou, ne-am saturat sa tot rulam aceleasi veci ganduri si vorbe. Berbecul inseamna prin excelenta noul, obtinut chiar impulsiv.

Nu ar trebui sa ne mire daca de acum, comunicarea va deveni mult mai puternica si directa, pentru ca Berbecul cel curajos este cunoscut pentru modul sau de exprimare pur, direct si plin de entuziasm.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Vino in fiecare vineri pe SFATULPARINTILOR.RO pentru a afla ce-ti rezerva weekend-ul din punct de vedere astral.

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Indiferent cat de iritat sau anxios te-ai putea simti, este cel mai bine sa mentii o perspectiva asupra tuturor lucrurilor. Nu te grabi, nu dispera, usurel si lucrurile se vor rezolva. Poate cineva din jur a fost asa de prins in propriile sale nevoi si sentimente incat a uitat sa isi aminteasca si de tine. Daca nu iti place situatia, esti liber sa iti rostesti gandurile sincer si onest. Actuala energie te va ajuta sa iti depasesti ezitarea ca sa te descurci cu situatia intr-un mod calm si controlat. Este timpul sa aduci la un final o situatie inacceptabila printr-o noua abordare.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai putea incerca sa eviti o conversatie pe care o suspectezi ca se poate dovedi dificila sau neplacuta. Insa poti depasi ceva inconfortabil printr-o atitudine constructiva. Ia in calcul ca orice lectie de viata pe care o traiesti este alesa de sufletul tau si inveti ceva din ea si aplici ulterior. Astrele iti ofera tot ajutorul de care ai nevoie ca sa faci ca un vis sa creasca si sa devina realitate pas cu pas, construind o structura in jurul lui, chiar si daca e vorba de o relatie. Cultivand o atitudine pozitiva, lucruri dificile vor parea mult mai usoare.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca nu esti sigur ce este mai bine pentru tine, nu face nimic sau macar fa minimum necesar. Astrele iti vor da in acest weekend un val de claritate. Dupa ce se intampla asta, vei capata certitudinea de care duci lipsa acum. Pana atunci, ai rabdare. O piesa de informatie vitala iti va da o idee stralucita care iti va intari sansele sa aduci o situatie provocatoare sub controlul tau. Viata te ajuta mai mult decat poti realiza. Cu o continua determinare si cu inspiratia pe care o vei capata, vei putea solutiona o enigma care te preocupa.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.