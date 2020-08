Horoscop WEEKEND 15-16 AUGUST 2020. Uranus incepe miscarea retrograda! Bun venit in roller-coaster!

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Devine clar ca unele incercari au aparut in viata ta dintr-un anumit motiv: sa gasesti calea spre ceea ce conteaza cu adevarat pentru sufletul tau. Nu face compromisuri doar pentru ca poti. Intreaba-te mai intai ce ai de castigat.

Afirmatia weekend-ului: Sunt flexibil si merg cu valul!

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Analizatul in exces a unor preocupari poate exagera unele ingrijorari sau chiar crea probleme acolo unde ele nici nu exista. Este bine sa eviti sa fii exagerat de tipicar si obsedat. Un plan sau o strategie la care lucrezi merge bine, chiar daca la prima vedere nu iti pare a fi asa. Da timp pentru incubare, lasa lucrurile sa creasca neperturbate. Astrele te vor imputernici ca totul sa mearga in favoarea ta. Inchide ochii si imagineaza-ti tipul de progres dupa care tanjesti. Nu este o fantezie. Este realitate. Planul tau implica efort sustinut pe o perioada de timp. Ai incredere in viziunea ta, arata bine.

Afirmatia weekend-ului: Imi fac timp pentru mine!

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poti fi prins intr-o situatie care iti creeaza confuzie. Anumite sarcini trebuie sa fie facute, poate nu esti fericit cu ele si totusi nu exista cale sa le eviti. Sunt multe moduri de a explica de ce simti asa cum simti. Pana la urma totusi, este mai bine sa nu gandesti in exces. Vei gasi energia de a face totul pentru ca ea te va duce mai aproape de a atinge un obiectiv pe care ti-l doresti si care este in puterea ta. Astrele iti vor da energia de a te focusa eficient pe un proiect. Nu fii nervos. Nu fii anxios. Fii intelept, dedica-ti energia fara rezerve in aceasta directie si vei triumfa intr-un mod spectaculos.

Afirmatia weekend-ului: Dau si primesc dragoste cu usurinta!

