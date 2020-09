Horoscop WEEKEND 18-20 SEPTEMBRIE 2020. Inca sub vraja Super Lunii noi in Fecioara. Calea catre schimbare este deschisa!

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Increderea ta de sine este inalta si te simti bine despre darurile unice pe care le ai de oferit. Totusi, insecuritatea poate aparea cand incepi sa explorezi moduri de a-ti monetiza talentele. Poate fi greu sa pui un pret corect pentru abilitatile si experienta ta, totusi nu ar trebui sa te opreasca din a lua pulsul in jur cu privire la cat sunt oamenii dispusi sa plateasca. Carcotasii mereu vor spune ca ceri prea mult, in timp ce oamenii ce te iubesc si iti apreciaza harul si talentul iti pot spune ca ceri prea putin. Tu esti cel ce iti stabilesti valoarea muncii.

Afirmatia weekend-ului: Sunt viu!

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O conversatie spontana poate intari o conexiune interesanta cu cineva din preajma ta. Este foarte placut sa te conectezi cu cineva ce iti imparte valorile si intelege de unde vii. Nu te simti mereu asa de simpatic cu oamenii. De fapt, chiar ai devenit mai prudent si mai putin disponibil sa te deschizi oricui. Este bine sa exersezi sa analizezi pe ce subiecte te deschizi si fata de cine, dar nu inseamna sa te inchizi din experienta de a cunoaste oameni si a face noi conexiuni. Sunt multi oameni interesanti care vor sa te cunoasca mai bine.

Afirmatia weekend-ului: Imi folosesc resursele cu intelepciune!

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In aceste zile, intuitia iti este destul de puternica. Esti in special cuplat spre ce se intampla in casa ta si in viata ta de familie. Asta iti poate da unele idei despre ce probleme vrei sa gestionezi si ce imbunatatiri vrei sa faci. Tu esti mult mai flexibil despre aceste aspecte decat erai inainte, deci nu vei ezita sa faci schimbarile necesare daca acestea sunt solutia potrivita. Totusi, tu ar trebui sa iti pui prea multe proiecte in carca. Ai nevoie de timp sa te odihnesti, sa stai ca un pui in cuibul sau si ai nevoie de timp de calitate cu oamenii dragi din viata ta.

Afirmatia weekend-ului: Eu hotarasc cum traiesc!

