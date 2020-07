Horoscop WEEKEND 24-26 IULIE 2020. Ce zodie straluceşte?

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Unele vise iti par imposibil de prins, cu exceptia cazului in care te afli undeva intre doua lumi, cea reala in care traiesti si cea a nevazutului unde tu evadezi des si unde iti pot trai visul desi el nu este materializat. Tu stii ca ai o minte puternica, la fel si inima, dar nu esti sigur daca esti pregatit sa incerci ceva nou si prea dificil de explicat altor oameni. Cu suficient tact si rabdare, orice poate fi obtinut pe termen lung, dar ar fi mai intelept sa nu astepti prea mult ci sa folosesti timpul de acum spre a avansa spre visul tau. Nu te indeparta din concentrarea pentru ce isi doreste inima, indiferent cate alte treburi presante ai.

Afirmatia weekend-ului: Eu sunt concentrat pe scopul inimii mele.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In timp ce unele idei ti se pot parea exagerat de liberale pentru acest moment, le recunosti valoarea si utilitatea. Spre exemplu, mai mult de 90% din liceele din Franta au aparat de vandut prezervative. Iata o idee foarte liberala pe care multi o pot combate dar si foarte utila. Totusi, ai nevoie sa stai si sa respiri, sa iti tragi sufletul si sa iti fie tie clar care iti este locul corect in lume, constient si de limitarile si de progresul actual al lumii in care traim.

Ti se poate da ocazia sa te ai un nou rol de iubit sau iubita, dar scopul este sa realizezi ca iubirea nu este niciodata ceva prea mult de gestionat, altfel daca nu intelegi asta poti deveni distant. Bucura-te de emotiile ce apar din iubire si lasa orice alte analize si judecati la o parte.

Afirmatia weekend-ului: Eu imi deschid inima spre iubire

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tensiunea incepe sa creasca in tine si poti simti cum apare frustrarea, incapabil sa controlezi sau modifici limitarile sistemului in care traiesti si a nevoilor tale din interiorul sau. Tu pretinzi si ai nevoie de ceva mai mult de la mediul si oamenii iubiti decat vei primi in aceste zile si in continuare. Sunt zile ale schimbarilor, cu provocari mari si experiente emotionale intense ce te pot marca pe viata. Unii vei intalni persoana visurilor, altii veti contempla ideea divortului. Nu fa nimic pripit dar nici nu incerca sa iti sufoci inima cu asteptari viitoare.

Afirmatia weekend-ului: Eu iau initiativa pentru binele vietii mele.

