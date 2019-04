Horoscop WEEKEND 26-28 APRILIE 2019. Weekend de sarbatori cu atmosfera ASTRALA SPECIALA! Care e NOUTATEA pentru zodia ta?

In acest weekend, Luna ne scuteste de prea multe emotii si sentimentalisme, fiind in Capricorn si in Varsator. Weekendul este special pentru ca are o energie non-emotionala, mai pragmatica, detasata, orientata pe viziuni de viitor, prietenie si socializare.

Varsatorul este mereu un loc interesant pentru Venus.

Lui Venus ii place sa relationeze emotional, dar Varsatorul are o detasare destul de mare in fata emotiilor. Nu inseamna ca nu este o zodie minunata – este extrem de social si plin de compasiune – dar se exprima diferit si oricum destul de diferit pentru stilul lui Venus.

Varsatorul chiar nu are nevoie sa fie asa de emotional ca alte semne pentru a-si exprima trairile si gandurile. El se exprima prin actiuni, idei si notiuni, nu prin pasiuni si emotii. El merge spre orice e neconventional, nu prea ii pasa ce gandesc altii, de aceea si pare asa de detasat. Este atras de oamenii si conceptele care sunt diferiti sau neobisnuiti.

Asadar, cand Venus intra in Varsator, ni se da oportunitatea sa ne deschidem spre experiente noi si personale, sa incercam stiluri noi, de la haine, la arta preferata si la oamenii cu care ne vedem.

Sub acest tranzit, suntem indemnati sa vedem viata mai liber, relatiile mai fara restrictii, sa privim omul din fata ca pe un egal si pe un prieten, fara asa de multe emotii care distorsioneaza o relatie. Multe tipare vechi despre relatii si obiceiuri in relatii (care limiteaza libertatea persoana indeosebi) avem ocazia sa schimbam cat timp Venus este in Varsator!

Vineri si jumatate de Sambata Luna este in Capricorn

Cu Luna in conservatorul Capricorn, avem tendinta sa fim mai prudenti, mai seriosi, mai cu picioarele pe pamant decat suntem in general. Capricornul inseamna treaba serioasa de facut ! Nu ne preocupa satisfactiile pe termen scurt, ci obiectivele de viata de termen lung.

Creste dorinta pentru succes profesional si primim determinarea de a obtine ce ne propunem pe acest plan. Capricornul este un lider innascut, deci poti sa coordonezi un mare proiect la munca, dar si sa iti cauti urmatoarea etapa a carierei si sa faci planuri concrete cum sa ajungi acolo.

Ia in calcul care este cea mai buna investitie pe care o poti face, ce energie ai, ce resurse concrete, ce oameni cu care poti coopera. Ce iti poate aduce un venit solid ? Totul este luat la mana si revizuit acum cu un ochi practic si pragmatic, inclusiv relatiile. Acum poti vedea clar cum sa faci schimbari structurale care fac viata mult mai eficienta.

Emotiile trec acum pe planul doi. Este vremea datoriei si responsabilitatii cand Luna traverseaza Capricornul. Vom lua in calcul numai actiunile ce pot fi facute cu adevarat si nu cele bazate pe dorinte trecatoare sau capricii.

Sub aceasta influenta, oamenii pot deveni indiferenti si chiar cruzi unii cu altii ; empatia si sensibilitatea la necazurile si problemele altora este redusa semnificativ. Abia avem mila cu noi insine, daramite cu altii.

Acum ne ascultam mult mai mult mintea logica. De aceea este mult mai bine sa ne angajam in activitati profesionale care nu sunt legate de arta si creativitate si care sa necesite acuratete, precizie si aderenta stricta la datorie. Fa ordine la locul de munca, pune totul in dulapuri si dosare potrivite, aranjeaza-ti toate lucrurile si categoriseste.

Ce activitati benefice sa faci cu Luna in Capricorn :

Sa te intalnesti cu clienti sau colaboratori ; sa pui pe scris o propunere concreta, cu plan de bataie ; sa analizezi investitiile pe care vrei sa le faci ; sa actionezi sau sa vorbesti cu autoritate ; sa muncesti cu un mentor sau cu un ucenic ; sa sustii prin actiunile tale o traditie de lunga durata ; sa preiei controlul asupra unei situatii.

Partial Sambata si Duminica Luna este in Varsator

Luna in Varsator te face sa vrei sa sochezi pe toata lumea. Iti da o stare de spirit spontana si una deschisa spre inspiratii de geniu. Luna in Varsator iti da un sentiment de libertate ce vine din faptul ca te stabilizezi cu propriile tale ganduri si ajungi la pace cu ele, indiferent unde te vor duce. Din aceasta stare vine caracteristica de vizionar de Varsator.

Sunt favorizate toate legaturile sociale prin internet sau experimentele cu alte tehnologii care te mentin conectat cu oamenii. Este timpul potrivit sa imbratisezi noul, tot ce inseamna inovativ si futurist.

Apare un impuls de a te elibera din situatii si relatii claustrofobice. Suntem prietenosi sub Luna in Varsator dar intr-un mod mult mai detasat.

Acum iti apar cele mai multe idei despre umanitate ca un intreg si nevoia sa te simti cum contribui la evolutia lumii. Vrei sa te conectezi cu toata lumea si esti mult mai deschis spre cei care traiesc viata total diferit de tine.

Luna in Varsator aduce si o buna eliberare de prea multa stare emotionala. Ne permite sa ne distantam ca sa vedem imaginea de ansamblu din orice situatie. Aceasta stare detasata ne permite sa accesam idei briliante, de nevazut cand suntem sufocati de emotii.

Varsatorul e legat si de curentii din corp, ca si de minte si spirit, deci sunt zile favorabile pentru orice forma de vindecare energetica si acupunctura.

Ce activitati benefice sa faci cu Luna in Varsator :

Fa practici ce iti dau energie, precum acupunctura sau reflexologia ; concepe un plan pentru viitor ; participa la un eveniment in colectivitate ; trimite un mesaj spre un intreg grup de prieteni sau familie ; actualizeaza-ti profilul social ; elibereaza-te de o conventie sociala ; fii cu oameni din afara cercului tau social uzual ; fii rebel si fa actiuni ce iti dau libertate ; iesi din matrice !

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un weekend plin de imputernicire in care iti dai seama ca, desi ai in jur oameni care vin cu idei si solutii interesante, tu consideri ca pasiunea lor te inspira si mergi mai departe cu propria ta inspiratie. Poti face chiar multe daca iei in calcul oricare idei pe care le ai si pe care altii le pot considera ciudate, inacceptabile si irelevante. Numai un Berbec poate crea un imperiu in mintea sa si poate crea un univers al viitorului, in timp ce altii sa nu il inteleaga si sustine. Fii mandru de ce ai realizat, de ce creezi si nu te indoi de puterea ta nici macar o secunda.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un weekend foarte important ca sa iti refaci energia. Chiar a sosit timpul sa te debarasezi si sa depasesti acele energii ce te-au tras in jos in ultimul timp. Nu are sens sa ramai blocat cand tu stii unde trebuie sa te duci si ce ai de facut ca sa ajungi unde ti-ai propus. Poate crezi ca satisfactia ta e prea indepartata, dar asta nu inseamna ca nu poate veni imediat dupa primul colt daca esti pe drumul bun. Ai incredere in Univers, in scopul tau aici pe lume, imaginandu-ti o mare retea de energie ce ne conecteaza pe toti in unitate. Esti Una cu restul omenirii si ai nevoie sa dai putere intregului sistem ce te inconjoara, pentru ca asa vei gasi puterea din tine.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In weekend, vei ajunge la solutii mult mai pline de tact la situatiile de pe rol, constient de obiectivele tale si de oamenii de care ai nevoie. Unele probleme vor fi lasate in urma si vor veni surprize ca urmare a unor vechi alegeri facute in acord cu inima. Stiind ca ai facut alegerile potrivite, iti va fi mai usor sa respiri din tot sufletul si sa mergi mai departe cu curentul vietii. Stai departe de masele mari de oameni si de toti care sunt neclari in intentiile lor. Trebuie sa te focusezi pe ce ti se pare tie si doar tie important. Nu ai nevoie de oameni sa te distraga la tot pasul.

