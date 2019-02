Horoscop WEEKEND 8-10 februarie 2019. Luna in crestere in Berbec, Mercur intra in Pesti! Ce se intampla pentru noi?

In plus, in timp ce Luna este in Berbec si suntem impinsi cu vitalitate si super energie tot inainte, Mercur, planeta comunicarii si gandurilor, schimba zodia in acest weekend. Mercur intra in Pesti pentru cateva saptamani.

Ce ne aduce Mercur in Pesti ? La ce sa fim atenti ?

Cand Mercur, planeta gandirii si comunicarii, intra in Pesti, visele ne sunt mai vii, instinctele mai puternice, gandurile mai vivace. Desi stilul lui Mercur de a fi focusat pe date si detalii pragmatice nu se aliniaza natural cu visatorul si spiritualul Pesti, sunt asa de multe moduri sa ne imbogatim viata in acest tranzit !

Pestii infloresc intr-o lume de magie, fantezie si idealism. Cu Mercur aici, mintea ne este mult mai deschisa, gasim solutii unde nici nu ne gandeam, intelegem lucruri pe care nu le puteam intelege. Avem idei proaspete, inspiratii creative si moduri diferite de gandire. Niciodata, de fapt, mintea nu ne este mai deschisa si mai vasta precum infinitatea oceanului decat cu Mercur in Pesti.

Nu e de mirare ca gandurile pe care le vom avea in acest tranzit sunt dincolo de cuvinte. Intuitia va juca un urias rol in viata noastra. Vom sti, pur si simplu, lucruri pe care nu le putem explica, pentru ca subconstientul este foarte activ cu Mercur in Pesti.

Sigur, trebuie sa fim atenti la anumite aspecte, cum ar fi comunicarea gresita, dificultatea de a ne tine de treaba pentru ca ne ratacim in vise, putem uita detalii importante, putem intarzia la intalniri sau putem spune lucruri ce nu au sens. Asta pentru ca vorbim din inima si simtire, nu din creier.

Insa una peste alta, Mercur in Pesti, ne aduce noi oportunitati uluitoare. Nu prea sunt limite in acest tranzit. Suntem deschisi la toate posibilitatile, deci putem imbratisa usor lucrurile care ne inspira. Nivelul de promisiune este foarte mare pentru ca ne vom focusa nu pe ce nu putem face, ci pe ce putem !

De ce sa profitam cu Luna in Berbec ? La ce sa fim atenti ?

Pregateste-te sa fii plin de energie si chiar agresiv in acest weekend, sub influenta Lunii in Berbec 3 zile. Fa actiuni pozitive si bucura-te calatorie !

Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine. O mare energie de la aceasta Luna te propulseaza inainte. Emotiile pot fi puternice iar rabdarea nu este punctul forte al nimanui.

Luna in Berbec iti da curajul sa iti implinesti scopurile si o constientizare ca nicio provocare nu este prea mare. Ea iti da forta sa treci peste obstacole si viteza sa alergi.

Exista o urgenta cu aceasta Luna in Berbec care te poate impinge la acte impulsive, ca si cum este acum ori niciodata. Berbecul este o energie invincibila care are credinta inocenta ca orice este posibil. Poti lua decizii impulsive, mai ales ca toata lumea se misca rapid. Rezista tentatiei sa faci orice sub presiunea altora, ci doar sub propria ta vointa.

Cand Luna este in Berbec, sunt zile excelente ca sa visam mare si indraznet si sa ne identificam adevaratele pasiuni ale sufletului pentru care vom primi energie de a le da viata.

Pot fi totodata si zile foarte puternice emotional. In loc sa te lasi coplesit la nivelul unei probleme, mai bine abordeaz-o direct si rezolv-o. Vezi ce solutie ai sa o depasesti si actioneaza in acest sens. Daca ai clocotit de furie, aceasta Luna iti da curajul sa lasi adevarul sa iasa si sa se manifeste. Luna in Berbec trezeste "batalia" din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

Suntem neobositi sa incepem ceva ! Este un timp bun pentru inceputuri ce vin din a-ti infrunta o frica. Acei fluturi in stomac pe care ii simti la un inceput in necunoscut este semnalul ca ai cutezat sa iesi din zona de confort.

Daca esti o persoana statica, acum este momentul sa incepi sa te misti sau sa te inscrii la o clasa de arte martiale de exemplu. A face ceva iesit din obisnuit si care are si o componenta fizica, de miscare, este foarte satisfacator pentru Luna in Berbec.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Berbec :

Este un excelent moment pentru a deschide noi drumuri de viata, o afacere sau sa vinzi o proprietate. La fel, poti sa te iei de cineva care tot amana un proiect.

Fii convingator. Bazeaza-te pe tine. Exploreaza-ti ambitiile. Apara-te. Actioneaza dupa propriul impuls.

Ea te sustine daca trebuie sa fii dinamic, daca ai un interviu pentru job sau daca ai o prima intalnire amoroasa.

Sunt favorizate actiunile rapide, in loc de munca sustinuta plictisitoare. Multa miscare fizica este indicata, alergat, dansat, muncit fizic.

Iata horoscopul zilelor de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un amic ar putea incerca sa te convinga sa faci ceva nebunesc sau macar iesit din comun. Oricum nu ii trebuie prea mult sa te convinga sa te abati de la normal. Nelinistea ta epica si o tanjire dupa aventura te vor face sa fii pregatit pentru orice aventura apare in calea ta. Ai nevoie sa simti acel tip de entuziasm care te face sa te simti in viata. Uita-te si peste umar, Berbecule. Daca te grabesti fara sa fii atent la ce se intampla in jurul tau te poate face sa ai parte de vatamari fie pentru tine fie pentru cineva drag. Fii cu capul pe umeri, chiar daca Luna e la tine in semn.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca discuti in public o idee neobisnuita pe care o ai, te poate inspira sa o pui si in actiune. Cumva, ea suna diferit si mult mai plina de entuziasm cand o vorbesti si o auzi cum suna. Feedbackul pe care il primesti de la altii te poate ajuta sa aduni curajul necesar de a actiona. Este in regula daca planurile tale au nevoie de timp sa demareze. Mentine-ti atentia treaza si aduna detalii pana cand este timpul potrivit sa faci urmatorul pas. Va trebui sa iti mobilizezi curajul si spontaneitatea si sa faci un mare salt de credinta spre inainte. Va fi bine !

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cu siguranta tu gandesti acum, dar si in general, in afara standardului si a cutiei de siguranta. In acest weekend, un prieten sau un grup social din care faci parte ar putea sa gaseasca foarte inspirationale ideile tale ingenioase. Nu fii surprins daca cineva este pregatit, dornic, disponibil si capabil sa actioneze conform acestui plan al tau. Calatoria sau conectarea cu oamenii ce sunt in afara cercului tau obisnuit poate fi parte din peisaj. Din fericire, esti pregatit sa mergi tot inainte cu planul tau. Altfel, ar putea aparea un conflict intre tine si un prieten al tau.

