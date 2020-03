Horoscop WEEKEND de mărţişor 6-8 martie 2020. Ce ne aduce Cosmosul în weekend-ul cu Luna în Leu

Luna intra in Leu, copilul stralucitor al zodiacului, azi si ne ofera exact ce avem nevoie ca sa ne crestem increderea de sine. E vreme de jucat cu viata. Luna in Leu este exact de ce avem nevoie ca sa ne inseninam starea de spirit si mai mult si sa ne setam pentru un weekend ce poate aduce minuni mult asteptate sau chiar neasteptate, dar absolut extraordinare.

Duminica, Luna se indreapta spre Fecioara unde, luni – 9 martie – va avea aspectul de Luna plina.

Cand Luna este in Leu, vrem sa radem la maxim cu pofta si sa ne distram.

Sa inceapa veselia, petrecerea, relaxarea sau ce vrei tu sa inceapa care iti da stare de bine! Tocmai iesim din casnica Luna in Rac si vrem sa fim acolo unde este actiunea vietii. Bucuria de a trai vine din inima si ne face sa detectam ca radarul distractia. Vrem sa traim mare si amplu cu Luna in Leu, fiindu-ne greu sa fim demoralizati. Sa lasam optiunile deschise si sa vedem ce vrea sa faca copilul interior din fiecare. Te vor atrage locuri pline de viata si culoare, targuri, muzee, festivaluri, magazine stralucitoare si luxoase, paradele, petrecerile de copii. Exista o placere din a trai incantator si de a crede in orice vis sub aceasta Luna, cu mult peste ritmul banal uzual al vietii.

Luna in Leu este una care flirteaza si o faci si tu in rand cu ea pentru ca totul este lejer in numele starii de bine si a distractiei nevinovate.

Vibratia sa scoate din barbati atitudinea de bravada si din femei diva.

Poti petrece mai mult timp aranjandu-te, in anticiparea clipelor in care vei fi vazut. Este o Luna sub care ne place sa fim admirati si sa se simtim mandri de cum aratam!

Cand Luna este in Leu, ne incurajam unii pe altii sa stralucim mai puternic. Mergi inainte si ocupa centrul scenei, de ce nu? Spune o poveste, o intamplare si fa-o sa sune puternic, dramatic. Fa copiii sa rada jucand rol de clown. Fa intreaga lume scena ta!

A fi in preajma copiilor este terapeutic cand Luna este in acest semn. Interactiunea cu un copil ne reaminteste cum sa privim lumea cu ochi stralucitori si inima deschisa.

Daca vrei sa iti asumi un risc, poti fi precum Leul din Vrajitorul din Oz ce si-a gasit curajul si a primit in schimb o inima.

Lucruri practice de facut cat timp Luna este in Leu

Spune glume; trimite poze amuzante pe Facebook; surprinde pe cineva cu un cadou doar de dragul de a va distra impreuna; incurajeaza pe cineva pe care iubesti sa straluceasca; imbraca-te in haine si accesorii luminoase si stralucitoare; aranjeaza-ti parul intr-un fel care capteaza atentia; poarta culori calde (rosu, portocaliu, galben); zambeste cand mergi pe strada; danseaza pe muzica ta preferata; iesi seara cu fetele/baietii prieteni; mergi intr-o aventura distractiva cu copiii (film, circ, teatru, party, targ); asuma-ti riscuri creative; lucreaza la orice creativ; decoreaza-ti casa ca si cum esti intr-o vacanta permanenta; da o petrecere acasa.

Iata mesajul acestui weekend de dragoste pentru fiecare zodie:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ceea ce te astepti s-ar putea sa nu fie ceea ce vei primi. Tine minte ca nevoile oamenilor din jur se schimba in timp dar tine de acele elemente intime pe care le-ati descoperit din experientele comune care pot fi dureroase dar eliberatoare. Vorbeste despre ce simti cu claritate si deschidere sufleteasca, altfel nu vei putea aduce liniste. Experientele de iubire se vor transforma in dialoguri de iubire in weekendul ce vine.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ceva inca necesita sa se schimbe si daca nu te lasi purtat de fluxul natural al lucrurilor, tsunami-ul interior te va duce oricum unde trebuie. Cel mai bine este sa ramai alert si sa te misti o data cu intamplarile vietii, acceptand circumstantele aparute ca un semnal de mutare in urmatoarea etapa a vietii tale cu mai multa usurinta. Este responsabilitatea ta sa avansezi spre satisfactie. Locurile si oamenii care nu te fac fericit si care nu iti sustin starile emotionale profunde trebuie sa stea la distanta de tine. Nu toata lumea trebuie sa aiba acces la lumea ta intima, dar nici nu inseamna ca toata lumea ar trebui sa stea in afara ei.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Inca sunt destule subiecte la care sa tot revii. Unele proiecte vor fi in intarziere si vor necesita timp mai mult, dar asteptarea si comunicarea ta trebuie sa mearga usor. Foloseste aceste zile pentru liniste si meditatie. Asta iti va permite ca puterea mentala sa se regenereze si sa te ajute sa vorbesti cu eficienta cu oricine are nevoie de o vorba buna. Autocontrolul este un subiect arzator pentru moment pentru tine si desigur pentru oricine din viata ta. Incetineste ritmul, ramai rabdator si calm si permite procesului de invatare sa se manifeste in mod natural.

