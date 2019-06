Horoscop WEEKEND special 14-16 iunie 2019. Influenţe puternice înainte de Luna plină în Săgetator de luni, ultima înainte de eclipse!

In acest weekend, Luna este in Scorpion apoi in Sagetator, doua energii total diferite, pregatindu-se de faza de Luna plina. Aceasta Luna plina de iunie este doar la cateva grade de centrul galactic, deci sa ne pregatim pentru o portie de noua energie ce se va revarsa asupra Pamantului, crescandu-ne frecventa in mai multe aspecte ale vietii. In plus, este si ultima Luna plina inainte de eclipsele de iulie, mesajul sau fiind cu atat mai important.

Luna plina de luni ne va aduce nivele ridicate de vibratie ce se vor reflecta si in creativitatea noastra.

Luna Noua este mereu o faza de inspiratie a ciclului lunar in care punem NOI seminte pentru ce vrem sa cream, in timp ce Luna plina este o faza de recompense – ce semeni, aceea culegi – dar si de eliberare de ce nu iti mai este de folos. Ce nu iti mai serveste este luminat intens de "lanterna" Lunii pline, tocmai ca sa te poti bucura de intentiile pe care le-ai creat la Luna Noua ! Gandeste-te ce seminte ai pus in pamantul mintii si vietii tale cu ocazia Lunii Noi in Gemeni din 3 iunie. Acum, de Luna plina in Sagetator, vei incepe sa culegi roadele, ajutat intens si de aceste energii puternice cosmice speciale!

Luna plina de luni va fi visatoare si ne creste intuitia, fiind capabili sa descuiem poarta intelepciunii divine prezente in noi. Avem in noi tot ce ne trebuie ca sa stim cum sa ne traim cel mai bine viata si sa ne recunoastem menirea. Insa uneori sau deseori uitam acest lucru si ne lasam captivi in plasa credintelor vechi ce nu ne mai servesc. Luna plina din Sagetator ne da o mana de ajutor!

In acest weekend, deja simtim aceasta puternica influenta a Lunii pline in Sagetator.

Energia Sagetatorului trezeste curajul din noi si ne face mai capabili sa ne asuma destinul. Ai incredere in fluxul nou de energie si ia deciziile care rezoneaza cel mai bine cu inima ta. Acolo unde te simti nesigur pe viata ta, gandeste-te mai bine. Ce pas sa urmezi, unde crezi ca poti gresi si ce poti corecta ? Ai acest curaj – ne indeamna Luna plina care pune lumina sa intensa asupra aspectelor ascunse din tine ce te impiedica sa fii curajos si aventuros ca Sagetatorul !

Lunile pline sunt despre eliberare. Este cu atat mai important cu cat este ultima Luna plina inainte de eclipsele lunii iulie. Luna plina de iunie incearca sa te faca constient si sa fii pregatit. Nu ignora niciun indiciu subtil ce se contureaza in jurul tau.

Daca poti, mediteaza, scrie-ti gandurile. Doar cu o minte calma si impacata putem intelege ADEVARUL vietii.

Ce sa faci in acest weekend cu Luna in Scorpion si apoi in Sagetator, in asteptarea Lunii pline :

– fii foarte atent la gelozii si obsesii; daca apar, ele vin ca sa te invete unde ti-ai pierdut puterea sau unde ai cedat-o celuilalt. O iubire trebuie sa te imputerniceasca, nu slabeasca sau injumatateasca.

– Daca simti ca pluteste o furtuna in aer intre tine si oricine altcineva, las-o sa vina si sa se manifeste. Aerul proaspat apare mereu dupa furtuna. Poate chiar este nevoie sa clarificati anumite aspecte.

– Exploreaza-ti aspecte mai intunecate din tine. De ce te temi si care este cauza ? Care iti sunt secretele ? Poate fi timpul sa ne dezgropi din ele.

– Daca suferi, du-te la cauza adevarata si decide ce se impune a fi schimbat. Vezi ce obiceiuri rutinate ai si ce e bine sa schimbi din ele.

– Fii foarte atent la ce visezi. Poti avea vise profunde si intunecate sub Luna in Scorpion, poti avea cosmaruri. Scrie despre ce visezi. Visele sunt aici sa te ghideze.

– Contempla misterele vietii, ciudatul si neobisnuitul vietii.

– Elibereaza ceva, orice de care nu mai ai nevoie ca sa faci loc pentru o noua crestere si evolutie.

– Curata prin casa sau gradina, debaraseaza inutilitatile si gunoaiele.

– Intalneste-te cu un psihoterapeut sau fa o calatorie samanica.

– Fa dragoste

– Rezerva o vacanta sau macar gaseste detalii pe net

– mergi intr-o calatorie la tara sau la munte

– fii spontan, invata o limba noua

– mergi la un eveniment sportiv

– aduna-ti dorintele viitoare pe o hartie

– mergi la o comedie

– fii entuziast

– socializeaza cu oameni diferiti

– scrie la ceva ce ai tot amanat.

Iata horoscopul weekend de dragoste sub Luna in Leu pentru fiecare zodie :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ceva despre care nu esti sigur cum sa o realizezi devine brusc accesibila si iti este clar cum sa o abordezi dupa ce discuti onest subiectul cu cineva apropiat tie. Conversatia poate sa iti ofere sfaturi valoroase care sa te pregateasca sa faci primul pas. Gandeste-te cum ar putea planurile tale sa iti implineasca nevoile cele mai profunde. Fa din casa si viata ta de familie un domeniu mai confortabil pentru viata ta. Nu face actiuni doar ca sa obtii atentie ci vizeaza ca tot ce decizi acum sa faci sa iti aduca mai multa siguranta emotionala si fericire. Daca esti ingrijorat de ce gandesc altii, esti pe calea gresita.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu trebuie sa fii vreun expert ca sa poti da sfaturi si sa inspiri un prieten ca sa isi gaseasca curajul de a-si implini un vis. Ai incredere ca stii mai mult decat suficient sa motivezi pe cineva sa urmeze un pas important. Nu crede pe nimeni care iti spune ca nu stii despre ce vorbesti. Chiar si criticul tau interior te-ar putea face zilele acestea sa te indoiesti daca ai sau nu autoritatea de a vorbi. Nu orice opinie necesita un sfat de la un expert dar necesita un sfat din inima. Ai incredere in ceea ce stii si recunoaste-i pe acei oameni care te valorizeaza pentru inspiratia pe care o oferi.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Exista un obiectiv de cariera pe care ti-ar placea foarte mult sa il atingi, recunosti asta ? Este vorba de o aspiratie autentica spre care muncesti sau este doar un vis ca oricare altul ? Foloseste energiile speciale ale acestei perioade ca sa actionezi. Gaseste o cale sa iti folosesti resursele ca sa iti muti visul din lumea fanteziei spre stadiul de munca in progres. Poate ca este timpul sa investesti sa iti imbunatatesti niste abilitati sau sa cauti sfaturi de la experti. Daca lumea iti spune ca nu poti face ceva, este momentul sa demonstrezi ca poti. Curajul este resursa pe care ti-o va activa Luna plina in Sagetator.

